        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'un 11. Fenerbahçe derbisi: 2 kez kaybetti!

        Okan Buruk'un 11. Fenerbahçe derbisi: 2 kez kaybetti!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında Fenerbahçe ile 10 kez karşılaştı. Buruk, bu derbilerde 1'i hükmen olmak üzere 5 galibiyet elde ederken, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24 Nisan 2026 - 09:50 Güncelleme:
        Okan Buruk'un 11. Fenerbahçe derbisi!

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, pazar günü saat 20.00'de RAMS Park'ta Fenerbahçe ile oynayacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu maçla birlikte sarı-lacivertlilere karşı 11. derbisine çıkacak.

        2022 yılında Galatasaray'ı çalıştırmaya başlayan Buruk, Fenerbahçe ile oynadığı 10 müsabakada 1'i hükmen olmak üzere 5 galibiyet aldı. Deneyimli teknik adam, diğer mücadelelerde ise 3 defa berabere kalırken, 2 kez de mağlup oldu.

        FENERBAHÇE İLE 23 KEZ KARŞILAŞTI

        Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray'ın başındayken rakip oldu. Buruk'un çalıştırdığı takımlar, bu maçlarda 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı.

        Okan Buruk'un, Galatasaray teknik direktörü olarak Fenerbahçe ile oynadığı derbiler şöyle:

        10.01.2026

        Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 2 (Süper Kupa)

        01.12.2025

        Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1 (Lig)

        02.04.2025

        Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 2 (Ziraat Türkiye Kupası)

        24.02.2025

        Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0 (Lig)

        21.09.2024

        Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3 (Lig)

        19.05.2024

        Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1 (Lig)

        07.04.2024

        Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Süper Kupa - hükmen)

        24.12.2023

        Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0 (Lig)

        04.06.2023

        Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Lig)

        08.01.2023

        Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3 (Lig)

