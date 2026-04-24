Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Son dakika haberi: Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan Mustafa Türkay Sonel'in kamuflajlı silahlı fotoğrafı ortaya çıktı! | En son haberler | Son dakika haberleri

        Mustafa Türkay Sonel'in kamuflajlı ve silahlı fotoğrafı ortaya çıktı!

        Gülistan Doku soruşturmasında flaş bir gelişme daha yaşandı. Doku soruşturmasında 'kasten öldürme' suçundan tutuklanan dönemin valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in kamuflajlı silahlı fotoğrafı ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24 Nisan 2026 - 11:09 Güncelleme:
        Kamuflajlı ve silahlı fotoğrafı ortaya çıktı!

        Tunceli'de Gülistan Doku soruşturması kapsamında ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanan dönemin valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in kamuflajlı silahlı fotoğrafı ortaya çıktı.

        DHA'nın haberine göre Sonel, ifadesinde, "Ben bu zamana kadar herhangi bir silah ya da tabancaya sahip olmadım" demişti.

        Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli’ye atanan Türkiye'nin 3 kadın başsavcısından biri olan Ebru Cansu, 5 Ocak 2020'den beri kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında özel ekip kurulmasını talep etti. Doku'nun kaybolmadan önceki gün ve kaybolduğu güne ait kentteki tüm KGYS görüntüleri ve PTS kayıtları yeniden toplandı. Gülistan'a ait yeni görüntülerin de bulunduğu 67'si ana arter olmak üzere toplamda 70 KGYS ile güvenlik kameralarına ait ek 700 saatlik görüntü de dosyaya girdi. Soruşturmada, cinayet şüphesiyle 14 Nisan’da 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        15 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, 1 ŞÜPHELİ FİRARİ

        İlk operasyonda aralarında Doku'nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ve dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı verilen yurt dışındaki 14'üncü şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten talebinde bulunuldu. 17 Nisan’da düzenlenen 2’nci operasyonda dönemin Valisi Tuncay Sonel ve Gülistan’ın hastane kayıtlarının silindiği iddiasıyla dönemin Devlet Hastanesi Başhekimi ve ardından İl Sağlık Müdürü görevini de yürüten Çağdaş Özdemir gözaltına alındı.

        VALİ VE OĞLU İLE BİRLİKTE 12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile daraltılmış baz çalışmasıyla Gülistan Doku’ya son teması bulunduğu tespit edilen ve o dönem İl Özel İdaresi çalışanı olan Erdoğan Elaldı, ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. Gülistan Doku’nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, Abarakov'un babası Engin Yücer ve annesi Cemile Yücer, firari şüpheli Umut Altaş’ın babası Celal Altaş ile annesi Nurşen Arıkan, ihraç polis memuru Gökhan Ertok ve o dönem Tuncay Sonel’in yakın koruması olan Şükrü Eroğlu, ‘Suç delillerini gizleme ve yok etme’ suçundan tutuklandı. Ferhat Güven ise Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku’ya yönelik eylemi nedeniyle ‘Yağma’ suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi. Gülistan Doku’nun hastane kayıtlarını sildiği iddiasıyla Bursa’da gözaltına alınan ve Tunceli Adliyesi’ne getirilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, işlemlerinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği’ tarafından 'Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek' suçlarından tutuklandı. Tuncay Sonel ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’, bilişim sistemindeki verileri engelleme, bozma, yok etme veya değiştirme, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek’ suçlarından tutuklandı. Şüpheliler U.A. ile Munzur Üniversitesi’nden kameralardan sorumlu olan S.G. ve S.Ö. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

        SORUŞTURMA DOSYASINA GİRDİ

        Gülistan Doku ile ilgili soruşturma sürerken, dönemin valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’e ait yeni bir fotoğraf ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına giren fotoğrafın, Tuncay Sonel’in kentte gerçekleştirdiği bir kurum ziyareti sırasında çekildiği öne sürüldü. Fotoğrafta Mustafa Türkay Sonel’in kamuflaj kıyafeti giydiği ve üzerinde tabanca bulunduğu görülüyor.

        TABANCAM YOK DEMİŞTİ

        Mustafa Türkay Sonel savcılıkta ifadesinde, “Ben bu zamana kadar herhangi bir silah ya da tabancaya sahip olmadım. Airsoft isimli renkli boncuk atan tüfeklere merakım vardır. Bu ilgim de spor dalıdır” dedi.

        Habertürk Manşet - 22 Nisan 2026 (Kayıp Mı, Cinayet Mi? Gülistan Dosyasında Büyük Düğüm )

        İhraç polis telefondan ne sildi? Gülistan'ın verileri neden silindi? Dosyada deliller karartıldı mı? Gülistan'ın cesedi nerede? Kayıp mı, organize cinayet mi? Umut Altaş neden gizli tanık olmak istedi? Umut Altaş neden ABD'ye gitti? Gülistan dosyası nereye uzanacak? Habertürk Manşet'te Zülfikar Al...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hamaney'in sağlık durumu nasıl?
        Hamaney'in sağlık durumu nasıl?
        CNN yazdı: ABD'den İran'a karşı yeni plan
        CNN yazdı: ABD'den İran'a karşı yeni plan
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        "Yüzde 100 etkili bir abluka uyguluyoruz"
        "Yüzde 100 etkili bir abluka uyguluyoruz"
        40 kişi hayatını kaybetmişti... Tayland'da yakalandı!
        40 kişi hayatını kaybetmişti... Tayland'da yakalandı!
        Okan Buruk'un 11. Fenerbahçe derbisi!
        Okan Buruk'un 11. Fenerbahçe derbisi!
        Meta iş gücünün yüzde 10'unu çıkartıyor
        Meta iş gücünün yüzde 10'unu çıkartıyor
        Yapay zeka siber saldırıların etkisini artırıyor
        Yapay zeka siber saldırıların etkisini artırıyor
        Maduro operasyonunda görev alıp bahisten 409 bin dolar kazandı
        Maduro operasyonunda görev alıp bahisten 409 bin dolar kazandı
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        "Beşiktaş kupa aşkına"
        "Beşiktaş kupa aşkına"
        Bekarlığa veda etti
        Bekarlığa veda etti
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        En etkili isimler Time 100 Galası'nda
        En etkili isimler Time 100 Galası'nda
        Zayıflığın sırrı yüzde 80 kuralında!
        Zayıflığın sırrı yüzde 80 kuralında!
        İkizlerin babaları nasıl farklı çıktı?
        İkizlerin babaları nasıl farklı çıktı?
        Bu sistemi kim, nasıl kurdu?
        Bu sistemi kim, nasıl kurdu?
        "Çiçek alacağım" diye çağırıp 5 kurşunla öldürmüş!
        "Çiçek alacağım" diye çağırıp 5 kurşunla öldürmüş!
        Zorbalığı yargıya taşıyor
        Zorbalığı yargıya taşıyor
        Hayranı Kur'an-ı Kerim hediye etti
        Hayranı Kur'an-ı Kerim hediye etti