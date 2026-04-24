Meta, yapay zeka yatırımları için iş gücünün yüzde 10’unu işten çıkarıyor: 8 bine yakın çalışan etkilenecek

Son yıllarda teknoloji devleri, pandemi sonrası aşırı istihdamın düzeltilmesiyle başlayan büyük işten çıkarma dalgalarına sahne oldu. Google, Microsoft, Amazon ve Twitter gibi şirketler binlerce çalışanı işten çıkarırken, şimdi bu süreç yapay zekânın hızlı gelişimiyle birlikte yeni bir boyut kazanıyor. Yapay zeka araçları, eskiden büyük ekiplerin yaptığı işleri tek bir yetenekli kişiyle yapılabilir hale getirirken, şirketler de yüksek maliyetli yapay zekâ altyapı ve Ar-Ge yatırımlarını finanse etmek için iş gücünü küçültüyor. Meta’nın son kararı, bu trendin ivme kazanabileceğine işaret ediyor.

META’NIN AI ATAĞI VE İŞTEN ÇIKARMALAR

Meta, 2025 sonu itibarıyla 78 binden fazla çalışana sahipti. Şirket, iş gücünün yüzde 10’unu oluşturan yaklaşık 8 bin kişiyi 20 Mayıs’tan itibaren işten çıkarmayı ve 6 bin açık pozisyonu doldurmamayı planlıyor. New York Times'ın haberine göre, bir iç yazışmada bu karar, “Şirketi daha verimli yönetmek ve diğer yatırımları dengelemek” amacıyla alındığı belirtildi.Meta İnsan Kaynakları Direktörü Janelle Gale, çalışanlara gönderdiği notta, “Bu kolay bir tercih değil ve burada anlamlı katkılar yapmış insanları bırakmak zorunda kalacağız” ifadelerini kullandı. Meta sözcüsü ise kesintileri doğrularken ek yorum yapmadı.

ZUCKERBERG’İN YAPAY ZEKA VİZYONU

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, teknoloji sektöründeki birçok işin zamanla yapay zekâ destekli sistemler tarafından üstlenileceğini açıkça dile getiriyor. Şirketini yapay zekâ ürünleri etrafında yeniden yapılandıran Zuckerberg, OpenAI, Google ve Anthropic gibi rakiplerle kıyasıya bir yarışta liderlik hedefliyor.Zuckerberg, “Meta’da devasa altyapıyı inşa edecek kaynaklara ve yeni teknolojileri milyarlarca insana ulaştırma gücüne sahibiz” diyerek yapay zekâya olan inancını vurguladı. Şirket, veri merkezleri, yarı iletkenler ve gayrimenkul dahil olmak üzere yapay zekâ yatırımlarına 70 milyar doların üzerinde harcama yaptı. Geçen yıl Scale AI’ye 14,3 milyar dolarlık yatırım yaparak üst düzey araştırmacıları bünyesine kattı.

YÜKSEK YATIRIM MALİYETLERİ VE VERİMLİLİK HEDEFİ

Meta, bu yıl yapay zekâ geliştirme için 115-135 milyar dolar arasında harcama yapmayı öngörüyor. Bu rakam, geçen yılın 72 milyar dolarlık harcamasının neredeyse iki katı. Zuckerberg, dördüncü çeyrekte gelirlerin yüzde 24 artmasını, yapay zekânın reklam hedeflemesi ve içerik önerilerini iyileştirmesine bağladı.Şirket, pandemi döneminde yaşanan aşırı istihdam sonrası “verimlilik yılı” ilan ederek 2023’te iş gücünün yaklaşık üçte birini azaltmıştı. Şimdi yapay zekâ araçlarının günlük işlerde kullanımını teşvik ediyor; performans değerlendirmelerine yapay zekâ kullanımı eklendi ve Mart ayında “Yapay Zeka Haftası” düzenlendi.

DİĞER BÖLÜMLERDE DE KÜÇÜLME

Meta, sanal ve artırılmış gerçeklik üzerine çalışan Reality Labs bölümünde de yaklaşık yüzde 10’luk kesinti yaptı. Metaverse projelerinden bazı yatırımlar ise önemli ölçüde azaltıldı. İşten çıkarılanlara ABD’de 16 hafta temel ücret + her yıl için 2 hafta kıdem tazminatı ödenecek. Diğer ülkelerde paketler yerel yasalara göre değişiklik gösterecek.

SEKTÖRDE BENZER TREND

Teknoloji sektöründe yapay zekâ odaklı küçülmeler artıyor. Şubat ayında Block (Square ve Cash App’in sahibi) iş gücünün yüzde 40’ını, Microsoft ise iş gücünün yüzde 7’sine buyout teklif etti. Zuckerberg, “Eskiden büyük ekipler gerektiren projeler artık tek bir yetenekli kişiyle yapılabiliyor” diyerek yapay zekânın verimlilik etkisini vurguladı.