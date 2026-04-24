        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: 40 kişi hayatını kaybetmişti... Abdullah Aybaba Tayland'da yakalandı | Son dakika haberleri

        40 kişi hayatını kaybetmişti... Tayland'da yakalandı!

        Adana'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan, 40 kişinin yaşamını yitirdiği Sami Bey Apartmanı'nın firari müteahhidi 76 yaşındaki Abdullah Aybaba, Tayland'ın Pattaya kentinde yakalandı. Aybaba'nın, Türkiye ile kurulacak koordinasyonun ardından iade edileceği bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24 Nisan 2026 - 11:07 Güncelleme:
        40 kişi hayatını kaybetmişti... Tayland'da yakalandı!
        Adana'nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi’ndeki 16 katlı Sami Bey Apartmanı, 6 Şubat 2023’teki depremlerde yıkıldı ve 40 kişi yaşamını yitirdi.

        BABA VE KIZI KAÇTILAR

        DHA'daki habere göre depremin ardından apartmanın müteahhitleri Abdullah Aybaba (76) ile kızı Eda Aybaba Çelik kaçtı.

        HAKLARINDA DAVA AÇILDI

        Adana Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulan Deprem Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma sonunda müteahhit baba-kız hakkında Adana 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma’ suçundan dava açıldı.

        "İNŞAATTAN BABAM SORUMLU" SAVUNMASI

        Hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası istenen Eda Aybaba Çelik, 2017 yılından bu yana İngiltere'de yaşadığını belirterek, binanın inşasından babası Abdullah Aybaba'nın sorumlu olduğunu öne sürdü.

        "KIRMIZI BÜLTEN" İLE ARANIYORDU

        Bu arada Tayland Göçmenlik Bürosu ekipleri, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan müteahhit Abdullah Aybaba'nın Pattaya kentindeki bir apartman dairesinde saklandığını tespit etti.

        APARTMAN DAİRESİNDE YAKALANDI

        Apartmana operasyon düzenleyen Tayland polisi, Aybaba’yı saklandığı dairede gözaltına aldı. Aybaba’nın, Türkiye ile kurulacak koordinasyonun ardından iade edileceği bildirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        15 yaşındaki çocuk muştayla öldüresiye dövüldü

        15 yaşındaki çocuk muştayla öldüresiye dövüldü

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hamaney'in sağlık durumu nasıl?
        Hamaney'in sağlık durumu nasıl?
        CNN yazdı: ABD'den İran'a karşı yeni plan
        CNN yazdı: ABD'den İran'a karşı yeni plan
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        "Yüzde 100 etkili bir abluka uyguluyoruz"
        "Yüzde 100 etkili bir abluka uyguluyoruz"
        Okan Buruk'un 11. Fenerbahçe derbisi!
        Okan Buruk'un 11. Fenerbahçe derbisi!
        Meta iş gücünün yüzde 10'unu çıkartıyor
        Meta iş gücünün yüzde 10'unu çıkartıyor
        Yapay zeka siber saldırıların etkisini artırıyor
        Yapay zeka siber saldırıların etkisini artırıyor
        Maduro operasyonunda görev alıp bahisten 409 bin dolar kazandı
        Maduro operasyonunda görev alıp bahisten 409 bin dolar kazandı
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        "Beşiktaş kupa aşkına"
        "Beşiktaş kupa aşkına"
        Yamaç daha 10 aylıktı... Anne kucağından ölüme gidiş!
        Yamaç daha 10 aylıktı... Anne kucağından ölüme gidiş!
        En etkili isimler Time 100 Galası'nda
        En etkili isimler Time 100 Galası'nda
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bekarlığa veda etti
        Bekarlığa veda etti
        Zayıflığın sırrı yüzde 80 kuralında!
        Zayıflığın sırrı yüzde 80 kuralında!
        İkizlerin babaları nasıl farklı çıktı?
        İkizlerin babaları nasıl farklı çıktı?
        Bu sistemi kim, nasıl kurdu?
        Bu sistemi kim, nasıl kurdu?
        Zorbalığı yargıya taşıyor
        Zorbalığı yargıya taşıyor
        "Çiçek alacağım" diye çağırıp 5 kurşunla öldürmüş!
        "Çiçek alacağım" diye çağırıp 5 kurşunla öldürmüş!
        Hayranı Kur'an-ı Kerim hediye etti
        Hayranı Kur'an-ı Kerim hediye etti