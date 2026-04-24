        Türkiye Formula 1'i bekliyor! Resmi açıklama bugün...

        Türkiye Formula 1'i bekliyor! Resmi açıklama bugün...

        Formula 1, uzun bir aranın ardından yeniden Türkiye'ye dönüyor. İstanbul Park'ta düzenlenecek yarışlar için yapılan anlaşmanın detaylarının bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. Türkiye, daha önce 2005-2011 yılları arasında Formula 1 takviminde yer almış, pandemi döneminde ise 2020 ve 2021 yıllarında yeniden yarışlara ev sahipliği yapmıştı

        Giriş: 24 Nisan 2026 - 12:19 Güncelleme:
        Türkiye Formula 1'i bekliyor

        Motor sporlarının zirvesi kabul edilen Formula 1 (F1) yarışları, uzun bir aradan sonra Türkiye'ye geri dönüyor.

        Resmi açıklamanın bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Dolmabahçe Sarayı'nda yapılması bekleniyor.

        Motor spor çevrelerinden elde edilen bilgiye göre, Türkiye ve F1 yönetimi 5+5 yıllık bir anlaşma için el sıkıştı. Kulislerde, anlaşmanın 7+2 yıl şeklinde de olabileceği konuşuluyor.

        Türkiye'nin ilk Fomula 1 pisti olan İstanbul Park'ın temeli 2003 yılında atıldı. Pistteki ilk yarışlar ise 2005'te düzenlendi. Türkiye, 2005-2011 döneminde tam 7 yıl üst üste Formula 1 takviminde yer aldı.

        Bu süre boyunca, İstanbul Park'ın teknik yapısı ve meşhur eğimi ile 8'inci virajı ile pilotların beğenisini kazandı.

        2012-2019 yılları arası Formula 1 takviminde yer bulamayan Türkiye, pandemi döneminde ise geçici olarak 2020 ve 2021 yıllarında yarışlara ev sahipliği yaptı.

        2012'DE PİST KİRAYA VERİLDİ

        İstanbul Tuzla’da yer alan İstanbul Park pistinin ilk ihalesi 2003 yılında yapılmış, ihaleyi 20 yıl süre ile Formula İstanbul Yatırım A.Ş (FİYAŞ) kazanmıştı.

        2011 yılında Türkiye'nin Formula 1 yarış takviminin dışında kalması sonucu FİYAŞ, İstanbul Park’ın işletme hakkını kiraya çıkarmış ve 2012'de yapılan ihale sonucunda araç kiralama şirketi Intercity pistin 10 yıllık süre ile işletme hakkını elde etmişti.

        "KAMU ADINA TOSFED YÖNETİYOR"

        Haziran 2025'te ise pistin işletmesi Haziran 2025'te 10 yıl süreyle Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'na (TOSFED) geçti.

        TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, pistin işletmesinin devralmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Artık pistte spor öncelikli bir anlayış hakim olacak. TOSFED burayı kamu adına yönetecek" ifadelerini kullanmıştı.

        Üçlertoprağı, Formula 1'i getirmek için çalıştıklarını da aktararak, "Pandemi dönemindeki gibi ikame pist değil, kalıcı olarak uzun yıllar boyunca yarışlara ev sahipliği yapmak isteğimizi Formula 1 yönetimine aktardık" şeklinde konuşmuştu.

        SAATTE 320 KM HIZA İMKAN SAĞLIYOR

        İstanbul Park'ın teknik özellikleri şu şekilde;

        • Pist uzunluğu: 5.338 m
        • Viraj sayısı: 14
        • En uzun düzlük: 720 m (Start/Finish: 655.5 m)
        • Genişlik: 14.5–21.5 m
        • Yön: Saat yönünün tersi
        • Maksimum eğim: yüzde 8.145
        • Maksimum hız (F1 araçlarıyla): 320 km/s
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        "Trump yönetimi zor NATO müttefiklerini cezalandırmaya çalışıyor"
        Hamaney'in sağlık durumu nasıl?
        CNN yazdı: ABD'den İran'a karşı yeni plan
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Dursun Özbek yönetimi vites artırdı!
        "Cenazemiz var kapalıyız" kamuflesi! Kuyumcu vitriniyle kara para aklandı
        40 kişi hayatını kaybetmişti... Tayland'da yakalandı!
        Diş ağrısı şikayetiyle gitti, 25 dişinden oldu
        Kamuflajlı ve silahlı fotoğrafı ortaya çıktı!
        Okan Buruk'un 11. Fenerbahçe derbisi!
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        Bekarlığa veda etti
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Zayıflığın sırrı yüzde 80 kuralında!
        İkizlerin babaları nasıl farklı çıktı?
        En etkili isimler Time 100 Galası'nda
        "Beşiktaş kupa aşkına"
        Zorbalığı yargıya taşıyor
