Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümünde iddianame!
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüne ilişki yürütülen soruşturma tamamlandı. Alaattin Kadayıfçıoğlu, ünlü armatör babası Bilal Kadayıfçıoğlu, kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu, şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın da arasında bulunduğu 10 kişi hakkında iddianame düzenlendi. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..
Giriş: 24 Nisan 2026 - 15:37
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında “kasten öldürme” suçundan, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu’na “kasten öldürmeye azmettirme” suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası talep edildi.
Şarkıcı İzzet Yıldızhan hakkında ise “suçluyu kayırma” suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ünlü armatör baba Bilal Kadayıfçıoğlu’na ise “kasten öldürmeye yardım etme” suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ