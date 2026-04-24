Yalova'da Muhammet Baca (34) ile kucağındaki 14 aylık İkra Baca'yı darp ettiği iddiası ile 'Kasten yaralama' suçundan hakkında dava açılan Şener Ergin ilk kez hakim karşısına çıktı.

DHA'nın haberine göre hakkında, baba ve kızına yönelik eylemleri nedeniyle 12 yıldan 36 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanık Ergin, “O an sinirle scootera ayağım çarpınca onu alıp vurdum. Ben vurduğumda çocuk kucağında değildi. Sonra dönüp tekrar baktığımda Muhammet’in çocuğu kucağına alıp burnundaki kanı kızının suratına sürdüğünü gördüm” dedi.

Muhammet Baca ise “İkra’yı görünce kucağıma aldım. O sırada odunla vurdu Şener, scooter ile değil. Mahkemeyi yanıltıyor. Çocuğuma doğru vurdu. Kızım balık gibi çırpınırken tekrar vurdu. Cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Çınarcık ilçesi Esenköy beldesinde yaklaşık 1 yıl önce aldıkları eve taşınan 4 çocuklu Baca ailesinin, binada oturan Ergin ailesiyle gürültü nedeniyle sürekli tartışma yaşadığı ve 2 aile arasında husumet oluştuğu öne sürüldü. İddiaya göre; 20 Şubat'ta Muhammet Baca, evine döndüğü sırada, bina yakınında komşusu Servet Ergin ile karşılaştı. Servet Ergin'in kendisine 'Ne bakıyorsun lan' dediğini öne süren Muhammet Baca, jandarmaya ihbarda bulundu.

Taraflar arasındaki tartışma devam ederken Muhammet Baca, yanına gelen 14 aylık kızı İkra’yı kucağına aldı. Bu sırada Baca, Ergin'in kardeşi Şener Ergin'ın sopalı saldırısına uğradı. Baca ve kucağındaki kızı İkra, aldıkları darbeyle yaralandı. Jandarma ekipleri, kavgayı güçlükle ayırdı. Yaşanan arbede sırasında Muhammet Baca’nın burnu kırılırken, İkra bebeğin ise kafasında 3 çatlak ve sağ gözünde yaralanma meydana geldi. Ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan baba ile kızı, tedaviye alındı.

AĞABEY SERBEST BIRAKILDI, KARDEŞİ TUTUKLANDI

Olayın ardından Şener Ergin ile Servet Ergin, jandarma tarafından gözaltına alındı. Adliyeye çıkartılan Ergin kardeşlerden, Servet Ergin savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken Şener Ergin tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"O AN SİNİRLE SKUTER PARÇASINI ALIP VURDUM"

Savcılık soruşturması sonrası tutuklu Şener Ergin hakkında Yalova 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, Muhammet Baca'ya yönelik eyleminden dolayı 'Kasten yaralama' suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar, kızı İkra Medine’ye yönelik eylemi nedeniyle de yine aynı suçtan 9 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Tutuklu sanık Şener Ergin’in yargılanmasına başlandı. Ergin duruşmaya SEGBİS ile bağlanırken, Muhammet Baca ile eşi Bilge Baca ve tarafların avukatları ise salonda hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan Şener Ergin, "Olay günü iftar yapıyorduk. Bağırış seslerini duyunca, dışarı çıktım. Sokakta, bize sürekli silah gösterip tehditler yağdıran Muhammet Baca ile karşılaştım. Görünce bana küfretmeye başladı. O an sinirle scootera ayağım çarpınca onu alıp vurdum. Ben vurduğumda çocuk kucağında değildi. Sonra dönüp tekrar baktığımda Muhammet'in, çocuğu kucağına alıp burnundaki kanı kızının suratına sürdüğünü gördüm. Ben 1 kez vurdum. 2’nci kez suketr elimden kayıp gitti. Vurduğum cisim de scooterın bir parçasıydı. Ben 3 çocuk babasıyım. Çocuk sevgisiyle büyümüş biriyim. Benim 2 defa yolumu kesip ‘sizi buradan sürgün edeceğim’ diye tehditlerde bulunmuştu. Hep, sineme çektim. Bu yaşıma kadar karakol görmedim. İkra bebek kadar çocuğum var benim evimde. Çocuklarıma bir kez el kaldırmadım. Tahliyemi istiyorum" dedi.

"KIZIM EN UFAK SESTE KAFASINI TUTUYOR ARTIK"

Mahkemede verdiği ifadesinde kendisini ve kızını döven sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyen Muhammet Baca, “Olay sırasında eşimi düşürmüşler. İkra yoldaydı. Onu görünce kucağıma aldım. O sırada odunla vurdu Şener, skuter ile değil. Mahkemeyi yanıltıyor. Çocuğuma doğru vurdu. Kızım balık gibi çırpınırken tekrar vurdu. Benim kızım en ufak seste artık kafasını tutuyor. Kendisinin cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

"KARDEŞİMİN ELİNDEN BİR CİSİM ALIP ALMADIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

Yargılamada tanık olarak dinlenen Servet Ergin, "Olay günü Muhammet Baca ile karşılaştık. Bana hakaret etti. Bağırış çağırış olunca kardeşim geldi. Ben jandarmayla birlikte kadınların kavgasını ayırdım. Ben olayın heyecanıyla Şener’in elinden bir cisim alıp almadığımı hatırlamıyorum. Vurduğunu da görmedim” ifadelerini kullandı.

"ARBEDE SIRASINDA KIZIMA VURDUĞUNU GÖRDÜM"

Bilge Baca ise "Jandarma kapıda eşimle konuşuyordu. Ben de kızımı kucağıma alıp yanlarına gittim. Bu sırada Servet’in eşi yanımıza gelip ‘Bu işin sonu iyi olmayacak’ dedi. Sonra oğluma dönüp ‘Seninle de okulda çocuklarım ilgilenecek’ deyince ben de ‘Ne diyorsun sen’ diyerek çıkıştım. Bunun üzerine bana saldırmaya başladı. Arbede sırasında kızıma vurduklarını gördüm. İkra'nın gözünde daha önceden bir şey yoktu. Şener sopayla vurdu. İlk önce çocuk benim kucağımdaydı. Arbede sırasında yere bıraktım. Sonra N.E. beni itince düştüm. Sonra eşim bana doğru geldi ve kızımı kucağına aldı” ifadelerini kullandı. Mahkeme hakimi, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

"DOSYANIN AĞIR CEZA MAHKEMESİNE TEVZİSİNİ İSTEDİK"

Duruşma sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Baca ailesinin avukatı Berika Kurt, bugün ilki görülen duruşmada sanığın kolluk iadeleri ile mahkemede söyledikleri arasında çelişki olduğunu söyledi. Bu çelişkiyi hakimin tutuklu sanığa, ‘Siz çocuğa vurduğunuzu karakoldaki ifadenizde ikrar etmişsiniz ancak şu anda çocuğu görmedim, diyorsunuz. Bu çelişki hakkında ne düşünüyorsunuz’ dediğini belirten Avukat Kurt, "Kendisi, olayın şokuyla hatırlamadığını iddia etti. Bu açıklamalar dahi her şeyin bilinerek ve istenerek yaptığını açık açık gösteriyor. Muhammed Baca ve Medine İkra Baca'nın avukatları olarak suçun vasfının değişmesi yani şu anda iddianame ‘kasten yaralama’ suçundan yazılmış olunsa da bebeğe karşı olan eylemin meydana getirdiği sonucun hayati tehlike oluşturacak düzeyde olması sebebiyle ve bunun 'Bilerek ve isteyerek yapılması' sebebiyle Ağır Ceza Mahkemesi'ne tevzini istedik dosyanın. Çünkü ilk Adli Tıp raporunda, bebeğin hayat tehlikesi olduğu yazıyor. Aynı zamanda beyin kanaması ve kafatası kırıkları da sabit. Dolayısıyla biz Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevkini istedik. Bu aşamada mahkeme hakimi sanıktan ek savunma istedi. Yani suçun mahiyetinin değişmesi durumunda ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ hükümlerinin uygulanması durumunda açıklaması ne olacak, savunması ne olacak şeklinde beyan vermesini istedi savunma vermesini istedi. Önümüzdeki celseye kadar da o savunmanın alınacağını düşünüyorum” diye konuştu.

"KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS EYLEMİDİR"

’Ailenin diğer avukatı Tolga Taylı da “Olayın oluş şekli Muhammed ve İkra'nın bedensel bütünlüğü bakımından kafa ve omurilik veyahut da beyincik kısmına gelen darbeler aslında bir yaralama değil, 'kasten öldürmeye teşebbüs' eylemidir. Dolayısıyla biz suçun vasfının değişeceği kanaatindeyiz. Bu da 6 ay sonra alınacak olan raporla sabitlik kazanacaktır. Buradan dosyanın asliye cezadan ağır cezaya gönderilmesini talep ettik. Nitekim de bu beyanımız mahkeme hakimi tarafından dikkate alındı ve ek savunma istendi. Sürecin yakinen takipçi olacağız” dedi.