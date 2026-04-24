Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Sevgi Sevil 15 yaşındaydı 14 yıl önce öldürüldü! Babası da tutuklandı | Son dakika haberleri

        Sevgi 15 yaşındaydı... 14 yıl önce öldürüldü... Babası da tutuklandı!

        Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) çalışmaları sonucunda 14 yıl önce öldürülen 15 yaşındaki Sevgi Sevil'in failleri yakalandı. Gözaltına alınan 8 şüpheliden, aralarında babasının da olduğu 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 24 Nisan 2026 - 14:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sevgi 15 yaşındaydı... 14 yıl önce öldürüldü... Babası da tutuklandı!

        Jandarma Genel Komutanlığı'ndan, 15 yaşındaki Sevgi Sevil cinayeti soruşturmasına ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        AİLESİ DELİL KARARTMASI YAPTI

        "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT Timlerince, cinayetin; Sevgi Sevil’in babası, amcasının oğlu ve amcasının kızı tarafından uzun namlulu tüfek ile işlendiği, maktulü olay yerinde 30 dakika bekletip 112 ekiplerine haber vermedikleri belirlendi.

        Dosyayı inceleyen JASAT dedektifleri, olay yerindeki çelişkili ifadeleri tek tek inceledi. Maktulün yanında olduğunu iddia eden tanıkların beyanlarındaki tutarsızlıkları tespit eden ekipler, dijital delillere odaklandı. HTS incelemeleri sonucunda; ailenin cinayet delillerini gizlemek amacıyla delil karartması yaptığı ortaya çıkarıldı.

        "UZAK MESAFEDEN SİLAH KAZASI" DENİLDİ

        ANKA'daki habere göre soruşturmayı derinleştiren JASAT Timleri, 2012 yılına ait otopsi raporunu ve görüntü kayıtlarını yeniden incelemeye aldı. İlk incelemede 'uzak atış' olarak kaydedilen atış mesafesinin, aslında 2-75 cm mesafeden yapılan bir 'yakın atış' olduğu adli tıp uzmanları tarafından doğrulandı.

        VURUP 30 DAKİKA BEKLETMİŞLER

        Elde edilen istihbarat ve teknik veriler ışığında; ailenin, genç kızı hastaneye götürmek yerine olay yerinde 30 dakika boyunca beklettiği de tutanaklara geçti.

        3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        JASAT’ın yürüttüğü operasyon kapsamında, cinayetle bağlantısı olduğu değerlendirilen 8 şüpheli gözaltına alındı. 17 Nisan 2026 tarihinde adli mercilere sevk edilen şüphelilerden, F.S., M.S. ve M.T. çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

        Diğer 5 şüpheli hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi."

        #Diyarbakır
        #Son dakika haberler
