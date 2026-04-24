        Haberler Dünyadan Miranda Kerr Victoria's Secret gösterilerinin perde arkasını anlattı

        Bir dönem Victoria's Secret defilelerinin en gözde modellerinden biri olan Miranda Kerr, ünlü sahne gösterilerinde her şeyi zahmetsizmiş gibi gösterirken aslında perde arkasında nasıl bir hazırlık yürüttüğünü açıkladı

        Giriş: 24 Nisan 2026 - 12:50 Güncelleme:
        Son dönemde anneliğe odaklansa da bir dönem podyumlarda fırtına gibi esen Miranda Kerr, o ünlü 'catwalk'unu yaparken her şeyi zahmetsizmiş gibi gösterse de perde arkasında ciddi bir çalışma yürütüyordu.

        43 yaşındaki Avustralyalı model, katıldığı bir podcast yayınında, Victoria's Secret Moda Gösterisi'nde podyuma çıkmaya nasıl hazırlandığını anlattı ve kusursuz podyum görünümünün ardındaki sırları açıkladı.

        "Haftada altı gün spor yapıyordum. Ama bundan keyif alıyordum" diyen Kerr, kişisel antrenörle çalıştığını, antrenmanlarının çeşitli ve çoğu zaman tahmin edilemez olduğunu, vücudunu formda ve podyuma hazır tutmak için tasarlandığını açıkladı.

        "Bazen ip atlıyorduk, bazen küçük disklerle çalışıyorduk, bazen boks yapıyorduk, bazen de otoyolda koşuyorduk- ki bu en sevdiğim şeylerden biri değildi ve antrenörüm de bunu biliyordu" diyen ünlü model, "Ben daha çok yavaş ve istikrarlı şeyleri tercih ederim" diye ekledi.

        Dört çocuk annesi olan model, fitness'ın ötesinde, podyum ışıkları altında kendine özgü ışıltısını elde etmek için vücut bakımları ve sprey bronzlaşma teknikleri de dahil olmak üzere güzellik ritüellerine de başvuruyordu.

        Kerr, Güneydoğu Asya'ya özgü noni meyvesinden elde edilen besleyici değeri yüksek bir yağa atıfta bulunarak, "Cildimize o güzel, ışıldayan görünümü kazandırmak için noni vücut yağı tüm vücudumuza sürülürdü" dedi.

        Sprey bronzlaşmanın sadece renk vermek için değil, aynı zamanda vücut hatlarını belirginleştirmek için de stratejik olarak kullanıldığını söyleyen ünlü model, "Herkes gösteriden önce sprey bronzlaştırıcı yaptırırdı. Aslında karın kaslarını belirginleştiren sprey bronzlaştırıcılar da kullanabiliyorduk. Yani birçoğumuzun yaptığı şeylerden biri de buydu, karın kaslarına biraz gölge vermek, biraz belirginleştirme yaptırmak" dedi.

        Miranda Kerr, 2010-2013 yılları arasında oyuncu Orlando Bloom ile evliydi. 2011'de oğlu Flynn'i dünyaya getiren Kerr, anne olduktan kısa bir süre sonra podyuma dönmesiyle ilgili konuşurken, "Fantezi Sütyen'i giyiyordum ve Flynn'i daha yeni doğurmuştum. Sanırım altı ay kadar sonrasıydı. Hâlâ emziriyordum. Eğlenceliydi" ifadesini kullandı.

        Henüz 13 yaşındayken, 1997'de Dolly dergisinin modellik yarışmasını kazanarak ünlenen Kerr, 2000'li yılların başlarında uluslararası ajanslarla anlaşarak New York'a taşındı. Burada markalarla da iş yapan Kerr, 2006 yılında Victoria's Secret ile çalışmaya başladı. 2007'de ünlü model, resmi olarak Victoria's Secret Meleği olarak sözleşme imzaladı ve bu ünvanı alan ilk Avustralyalı model oldu.

        Altı yıl boyunca Victoria's Secret Meleği olarak kalan, bu süre zarfında birçok Victoria's Secret gösterisinde yürüyen Kerr, markanın dünya çapındaki en tanınmış yüzlerinden biri oldu.

        2013'te Victoria's Secret ile olan sözleşmesini fesheden Kerr, 2023'te Victoria's Secret Dünya Turu'nda yer alması teklif edildiğinde, daveti reddetti. Kerr, o dönemi anlatırken, "Kanatlarımı çoktan astığımı, her şeyin yolunda olduğunu hissediyordum. Sonra... Hamile kaldım, yani her şey yoluna girdi" ifadesini kullandı.

        İki yıllık birlikteliğin ardından 2017'de Snapchat'in kurucusu Evan Spiegel ile evlenen Kerr'in, bu evlilikten üç oğlu oldu.

        2023'te Victoria's Secret Dünya Turu'nu reddettiği dönemde Kerr, Şubat 2024'te dünyaya getirdiği dördüncü çocuğu Pierre'e hamileydi.

