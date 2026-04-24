Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Animasyon filmleri, tek kale haline geldi

        Küresel ölçekte milyar dolarlık barajları aşan animasyon sektörü, Türkiye'de de gişenin yeni hâkimi oldu. Ailece film izleme kalesini koruyan Türk yapımı animasyon yapımları, teknolojik dönüşümün gücüyle Hollywood devlerine ve geleneksel Türk komedilerine meydan okuyor

        Giriş: 24 Nisan 2026 - 12:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meydan okuyor

        Animasyon filmleri, küresel sinema endüstrisinin en güçlü ekonomik motoruna dönüştü. Dünya genelindeki gişe rakamları, animasyon yapımlarının 'En çok kazananlar' listesini domine ettiğini ve artık canlı filmleri geride bıraktığını gösteriyor.

        Asya pazarının da gücüyle birleşen animasyon, global bir fenomene dönüşürken 2026 itibarıyla animasyon pazarı, sinema pastasındaki payını her yıl ortalama % 12 oranında büyüterek genişlemeye devam ediyor.

        KÜRESEL ÖLÇEKTE EN ÇOK İZLENEN ANİMASYON FİLMLERİ

        2026

        The Süper Mario Galaxy Movie… 755.815.355 Dolar (İlk sırada)

        Pegasus 3… 641.059.523 Dolar (İkinci sırada) İlk iki sırada

        2025

        ♦ Ne Zha… 2.267.446.370 Dolar (İlk sırada)

        ♦ Zootopia 2… 1.866.647.950 Dolar (İkinci sırada)

        2024

        ♦ Inside Out 2… 1.698.863.816 Dolar (İlk sırada)

        ♦ Moana 2… 1.059.242.164 Dolar (Üçüncü sırada)

        2023

        ♦ The Süper Mario Bros. Movie… 1.360.783.214 Dolar (Dördüncü sırada)

        Türkiye sinema endüstrisinde uzun yıllar boyunca gişenin mutlak hakimi olan Türk yapımı komedi dönemi, yerini stratejik bir değişime bırakıyor. Hollywood filmleriyle rekabet artık şakalarla değil, piksellerle yapılıyor. Artık Hollywood'un dev bütçeli aksiyon ve bilim kurgu yapımlarıyla gişede kafa kafaya çarpışan tür, komediler değil; Türk yapımı animasyon filmleri oldu.

        OSCAR ÖDÜLLÜ FİLMDEN DAHA ÇOK İZLENDİ

        'Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa'nın 2023'te 7 dalda Oscar ödülü kazanan 'Oppenheimer' ile arasındaki izleyici farkı 1.125.643 olarak gerçekleşti.

        TEK KALE HALİNE GELDİ

        Animasyon, sadece çocukların dünyasını değil, sinema salonlarının finansal geleceğini de inşa ediyor. Eğer bu ivme devam ederse, önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin en çok izlenen ilk 10 filmi listesinde daha fazla yerli animasyon kahramanı göreceğimiz aşikâr.

        TÜM ZAMANLARIN REKORU

        2024'te gösterime giren 'Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör', Türkiye'de en çok izlenen animasyon film rekoruna sahip.

        Sessiz ama devasa devrimin arkasındaki dinamikler ise şunlar; geçmişte sinema salonlarını dolduran popüler komedi filmleri, dijital platformların yükselişi ve değişen izleyici alışkanlıklarıyla kan kaybederken; animasyon filmleri ailece sinemaya gitme ritüelini ayakta tutan tek kale haline geldi. Türkiye'de Hollywood'un dev serileriyle rekabet edebilen yegane yapımlar artık yerli animasyon stüdyolarından çıkıyor.

        Rafadan Tayfa

        Türkiye'de animasyonun bir çocuk eğlencesinden öte, ekonomik bir güce dönüşmesinin en somut örneği, 2 - 3 milyon izleyici bandını bir standart haline getiren 'Rafadan Tayfa' serisi oldu. Seri; Hollywood'un evrensel kahramanlarına karşı, yerel kültürü ve mahalle sıcaklığını modern tekniklerle sunarak, izleyici sadakati konusunda dev yapımları geride bırakmayı başardı.

        TÜRKİYE'DE EN ÇOK İZLENEN ANİMASYON FİLMLERİ

        2023

        ♦ Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa… 2.853.070 (İlk sırada)

        2024

        ♦ Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör… 2.815.328 (İlk sırada)

        2025

        ♦ Rafadan Tayfa: Kapadokya… 2.310.386 (İkinci sırada)

        Yüksek maliyetli Hollywood yapımlarıyla rekabetin sırrı teknolojide yatıyor. 3D modelleme ve VFX (Görsel Efekt) teknolojilerinin ucuzlamasıyla erişilebilir hale gelmesi, Türk stüdyolarının daha düşük maliyetlerle dünya standartlarında görsellik yakalamasını sağladı. Canlı aksiyon filmlerinde mekân, oyuncu ve set maliyetleri her geçen gün artarken; dijital ortamda yaratılan dünyalar, uzun vadede daha sürdürülebilir bir yatırım haline geldi.

        #Animasyon
        #türkiye
        #ABD
        #Rafadan Tayfa
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        Türkiye Formula 1'i bekliyor
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 49 gözaltı
        "Altın kart" vizesi bir kişiye verildi
        Hamaney'in sağlık durumu nasıl?
        CNN yazdı: ABD'den İran'a karşı yeni plan
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Galatasaray cephesinden koruyucu ekipman yanıtı!
        15 yıl kaçtı... 9 kez estetik yaptırdı! Cinayetten aranıyordu!
        Perde arkasını anlattı
        Dursun Özbek yönetimi vites artırdı!
        “Cenazemiz var kapalıyız” kamuflesi! Kuyumcu vitriniyle kara para aklandı
        Bekarlığa veda etti
        Model Irmak Öztaş fırıncı oldu
        Zayıflığın sırrı yüzde 80 kuralında!
        Okan Buruk'un 11. Fenerbahçe derbisi!
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
