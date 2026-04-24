        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: 15 yıl kaçtı... 9 kez estetik yaptırdı! Cinayetten aranıyordu | Bursa haberleri | Son dakika haberleri

        15 yıl kaçtı... 9 kez estetik yaptırdı! Cinayetten aranıyordu!

        Bursa'da, 2011'de işlenen cinayetten hakkında ağır müebbet hapis cezası olan A.K., yıllarca izini kaybettirmek için kardeşinin kimliğini kullandı, 9 kez estetik ameliyat geçirdi. İzmir'de mobilyacıda çalışarak yeni bir hayat kuran zanlı 15 yıl sonra yakalandı

        Giriş: 24 Nisan 2026 - 12:49 Güncelleme:
        15 yıl kaçtı... 9 kez estetik yaptırdı! Cinayetten aranıyordu!
        Bursa'da, edinilen bilgiye göre, 2011 yılında bir gazinoda güvenlik görevlisi olarak çalışan A.K., patronuyla birlikte bir kişiyi tasarlayarak öldürdü. Olayın ardından patron yakalanarak cezaevine gönderilirken, A.K. ise kaçmayı başardı.

        HAKKINDA AĞIR MÜEBBET HAPİS VERİLDİ

        Yargılama sürecinde her iki şüpheli hakkında da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Cinayetin hemen ardından otostopla Bursa'dan ayrılarak İzmir'e gittiği belirlenen zanlı, burada kardeşine ait kimliği kullanarak yeni bir hayat kurdu.

        9 KEZ ESTETİK AMELİYAT OLDU

        Zaman içinde dikkat çekmemek için sıradan bir işte çalışmaya başlayan A.K.'nın, en dikkat çeken hamlesi ise peşindekileri yanıltmak için tam 9 kez estetik ameliyat geçirmesi oldu. Yüz hatlarını değiştiren, burnundan çenesine kadar birçok operasyon geçirdiği öğrenilen zanlı, adeta başka birine dönüştü.

        YILLAR SONRA DOSYA TEKRAR AÇILDI

        Ancak Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri dosyayı kapatmadı. Yıllar sonra yeniden ele alınan soruşturmada ekipler, en küçük detayı bile değerlendirerek iz sürmeye başladı.

        KAMERA GÖRÜNTÜLERİ TEK TEK İZLENDİ

        Yüzlerce saatlik güvenlik kamerası görüntüsü tek tek incelendi, farklı şehirlerde elde edilen veriler karşılaştırıldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, estetikle değişen yüzün ardındaki kişinin A.K. olduğu tespit edildi.

        MOBİLYA ATÖLYESİNDE ÇALIŞIYORMUŞ

        İzmir'de bir mobilya atölyesinde çalıştığı belirlenen zanlı, ekipler tarafından günlerce adım adım izlendi. Sabah saatlerinde her gün aynı servisle işe gittiği belirlenen A.K. için operasyon düğmesine basıldı.

        SERVİS ARACINDA YAKALANDI

        Polis ekipleri, hiçbir şüpheye yer bırakmamak adına doğru anı bekledi ve servis aracında gerçekleştirdiği operasyonla firari zanlıyı kıskıvrak yakaladı.

        11 YIL SONRA YAKALANDI

        11 yıl süren kaçış sona ererken, sıcak anlar da bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan A.K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

