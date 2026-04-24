        Dursun Özbek yönetimi vites artırdı: Milyon dolarlık projeler yolda!

        Dursun Özbek yönetimi vites artırdı: Milyon dolarlık projeler yolda!

        Galatasaray'da seçim öncesi Dursun Aydın Özbek tek aday olarak öne çıkarken, yeni döneme güçlü projelerle hazırlanıyor. Özbek yönetimi, Aslantepe Vadisi, Kemerburgaz Tesisleri ve Düşler Vadisi gibi büyük ölçekli gayrimenkul yatırımlarıyla kulübe yüksek gelir sağlamayı hedefliyor. Florya projesi, mağazacılık biriminin halka arzı ve GS Cafe markasının büyütülmesi de planlar arasında yer alıyor.

        Giriş: 24 Nisan 2026 - 11:31
        Dursun Özbek yönetimi vites artırdı!

        Galatasaray’da seçime günler kala Dursun Aydın Özbek seçime şimdilik tek aday olarak gidiyor. Başkan Özbek üst üste üçüncü kez koltuğa oturmak için iddialı bir yol haritasıyla sahaya iniyor.

        Gayrimenkulden sportif başarıya kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan projeler, sarı-kırmızılı kulübün yeni dönem vizyonunun temelini oluşturuyor.

        Özbek liderliğindeki yönetim, kulübü geleceğe taşıyacak olan yapısal projelerde vites yükseltiyor:

        * Aslantepe Vadisi: Hafriyat işlemlerinin başladığı projenin temel atma töreni 23 Nisan’da görkemli şekilde gerçekleşti.

        200 milyon dolara mal olacak projede amatör branşlar birleşecek, proje üç yılda tamamlanacak.

        Projede sportif tesislerin yanı sıra sarı-kırmızılılara gelir getirecek ticari alanlar da yer alacak.

        * Kemerburgaz ve Ada: A takımın yerleştiği Kemerburgaz Tesisleri’nde ikinci etap çalışmaları hızla sürerken, Galatasaray Adası’ndaki restorasyon süreci de son aşamaya geldi.

        Gayrimenkul projeleriyle kulüp kasasını dolduran yönetim, Riva projesinde de gelirlerini artırdı..

        * Düşler Vadisi: İlk etaptan 170 milyon dolar kazanan Cimbom, ikinci fazdan tam 230 milyon dolar kâr elde etmeyi amaçlıyor.

        * Yeni Adımlar: Florya projesinin hayata geçirilmesi, mağazacılık biriminin halka arzı ve "GS Cafe" markasının zincirleşmesi yeni dönemin en önemli finansal hedefleri arasında yer alıyor.

        Sportif açıdan çıtayı en üst noktaya koyan Dursun Özbek, yeni döneminde Şampiyonlar Ligi’nde ses getirmeyi ana hedef olarak belirlemiş durumda.

