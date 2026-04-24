        Haberler Gündem Güncel Son dakika: "Cenazemiz var kapalıyız" kamuflesi! Kuyumcu vitriniyle kara para aklandı | Son dakika haberleri

        “Cenazemiz var kapalıyız” kamuflesi! Kuyumcu vitriniyle kara para aklandı

        İstanbul'un göbeğinde akılalmaz bir kara para ağı ortaya çıkarıldı. Sahte kira kontratıyla aynı dükkanda iki ayrı şirket kuran şüpheliler, milyarlarca liralık kara para akladı. Kuyumcu ve döviz bürosu görünümlü dükkanların yasa dışı bahis ve kumar paralarını nasıl akladığı ise İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında ortaya çıktı. Habertürk'ten Arzu Kaya'nın özel haberi..

        Giriş: 24 Nisan 2026 - 12:12 Güncelleme:
        Yetki belgesi alamadılar. Sahte kira kontratıyla, bir dükkana iki ayrı şirket açtılar. İstanbul'un göbeğinde milyonlarca liralık kara para akladılar.

        İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu MASAK raporları doğrultusunda harekete geçti. S4 Suç Gelirleriyle Mücadele Büro Amirliği ekipleri İstanbul Kadıköy Bağdat Caddesi’ndeki dükkana operasyon düzenledi. Operasyonun ardından da milyarlarca liralık bir skandal ortaya çıktı.

        YASA DIŞI BAHİSE GECE MESAİSİ

        MASAK raporuna göre şüphelilerin banka hesaplarına 19-26 yaş aralığındaki kişilerden, 'altın bedeli' adı altında paralar geldiği belirlendi. Paralar döngü halinde, özellikle gece saatlerinde geliyordu. Savcılığın tespitlerine göre, bu paralar yasa dışı bahisten elde edilen gelirlerdi.

        1 AYDA 3 MİLYARLIK PARA HACMİ

        Üstelik şirketler daha kurulalı birkaç ay olmuştu. 1 aylık sürede yaklaşık 3 milyar liralık parasal hacim tespit edildi. Şüphelilerin dijital verileri de yasa dışı trafiği gözler önüne serdi. 1 milyon lira kredi kartından para çekip 800 bin lira ödeme yaparak POS tefeciliğine karıştıkları da belirlendi.

        “CENAZEMİZ VAR KAPALIYIZ” AKLAMASI

        Soruşturma kapsamında 2 şüpheli de tutuklandı. Aynı zamanda dükkanlarına “cenazemiz var kapalıyız” yazılı bir yazı yapıştırıldı. Şüphelilerden birinin dolandırıcılık suçundan tam 19 suç kaydı olduğu, bir diğerinin ise çok sayıda sanal bahis sitesinde işlem yaptığı ortaya çıktı. Dahası şirketlerin kuyumcu ve döviz bürosu görünümünde olup, arka planda yasa dışı bahis ve kumar parası akladığı tespiti yapıldı. Soruşturma ise çok yönlü olarak sürüyor.

