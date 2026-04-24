Halfeti Belediyesi'ne operasyon
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçe belediyesine yönelik düzenlenen operasyonda, 49 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Halfeti Belediyesi’ne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Soruşturma çerçevesinde 28’i kamu görevlisi olmak üzere toplam 51 şüpheli hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “edimin ifasına fesat karıştırma” ve “rüşvet” suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 49 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
ESKİ BELEDİYE BAŞKANI DA GÖZALTINDA
Gözaltına alınanlar arasında 2017-2019 yılları arasında Halfeti Kaymakamlığı bünyesinde kayyum belediye başkanlığı yapan, ardından 2019-2024 döneminde seçilmiş belediye başkanı olarak görev alan Şeref Albayrak da yer alıyor. Albayrak aynı zamanda 2024 yerel seçimlerinde AK Parti'den belediye başkan adayı olmuştu.
Operasyon bu boyutuyla Adalet Bakanı Akın Gürlek’in “Savcı dosyanın kapağındaki isme değil, dosyanın içindeki delile bakar” sözlerini akıllara getirdi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında eski başkan Albayrak'ın yanı sıra belediye başkan vekilleri, başkan yardımcısı, encümen üyeleri, birim müdürleri, mühendisler ve teknik personelin bulunduğu öğrenildi.
Soruşturma dosyasında İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişlerinin raporları, MASAK analizleri ve Vergi Denetim Kurulu tespitlerinin yer aldığı belirtildi.
Operasyon kapsamında belediyeye ait ihale evraklarına el konulurken, yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ile 106 fişek ele geçirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.