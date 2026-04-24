Michael sinemada, Zengin Mutfağı sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası

Bu hafta vizyona giren filmler arasında Michael öne çıkıyor. Film, efsanevi şarkıcı Michael Jackson'ın hikayesini anlatıyor. 2009'da hayatını kaybeden Michael Jackson'ın gerçek hayattaki yeğeni olan 29 yaşındaki Jaafar Jackson, filmin başrolünü üstleniyor! Haftanın animasyonu 1881 Atatürk: Bir Liderin Doğuşu, cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluk yıllarından başlayarak hayallerine ve ideallerine doğru attığı adımları beyazperdeye taşıyor. Marakuda: Taş Devri Efsanesi'nde bir kabile şefinin oğlu, babasının avcılık becerilerine ulaşmak için mücadele ediyor... Usta oyuncu Şener Şen'i yıllar sonra tekrar tiyatro sahnesine döndüren 'Zengin Mutfağı', 27 Nisan'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde SWANS – Kuğu Gölü, klasik hikâyeyi hip hop ve çağdaş dansla yeniden yorumlayan genç ve dinamik bir bale yapımı olarak 28–29 Nisan'da Paribu Art'ta sahneleniyor. Garanti BBVA, UNESCO tarafından ilan edilen ve her yıl tüm dünyada 30 Nisan'da kutlanan Uluslararası Caz Günü'nde, bir kez daha 'Beş Konser, Tek Akşam' sloganı ile caz severleri renkli konserlerle buluşturmaya devam ediyor. Blind'da Shabaka, Nardis Jazz Club'ta Bulut Gülen Quartet, Salon İKSV'de Makaya McCraven, Zorlu PSM %100 Studio'da Jazzanova ft.Wayne Snow, Bova'da ise AMG, performansları Caz Günü kapsamında dinleyiciyle buluşacak. Margaret R. Thompson'ın Türkiye'deki ilk kişisel sergisi Temenos: İç Deniz, Anlam de Coster küratörlüğünde Zeyrek Çinili Hamam'ın Bizans sarnıcında gerçekleşiyor. Mekâna özgü işlerden oluşan sergi, tuval ve ipek üzerine resimler ile ses ve koku çalışmalarını bir araya getiriyor. Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, Bilge Tunçer'e değerlendirdi.