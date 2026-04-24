Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Halfeti Belediyesi'ne operasyon | Şanlıurfa haberleri | Son dakika haberleri

        Halfeti Belediyesi'ne operasyon

        Şanlıurfa'nın Halfeti ilçe belediyesine yönelik düzenlenen operasyonda, 49 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 2017-2019 yılları arasında Halfeti Kaymakamlığı bünyesinde kayyum belediye başkanlığı yapan, ardından 2019-2024 döneminde seçilmiş belediye başkanı olarak görev alan Şeref Albayrak da yer alıyor. Albayrak'ın 2024 yerel seçimlerinde AK Parti'den belediye başkan adayı olması Adalet Bakanı Akın Gürlek'in "Savcı dosyanın kapağındaki isme değil, dosyanın içindeki delile bakar" sözlerini akıllara getirdi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 24 Nisan 2026 - 10:14 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 49 gözaltı

        Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde belediyeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında eski belediye başkanının da bulunduğu 49 kişi gözaltına alındı.

        Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Halfeti Belediyesi’ne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Soruşturma çerçevesinde 28’i kamu görevlisi olmak üzere toplam 51 şüpheli hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “edimin ifasına fesat karıştırma” ve “rüşvet” suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi.

        Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 49 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

        ESKİ BELEDİYE BAŞKANI DA GÖZALTINDA

        Gözaltına alınanlar arasında 2017-2019 yılları arasında Halfeti Kaymakamlığı bünyesinde kayyum belediye başkanlığı yapan, ardından 2019-2024 döneminde seçilmiş belediye başkanı olarak görev alan Şeref Albayrak da yer alıyor. Albayrak aynı zamanda 2024 yerel seçimlerinde AK Parti'den belediye başkan adayı olmuştu.

        Operasyon bu boyutuyla Adalet Bakanı Akın Gürlek’in “Savcı dosyanın kapağındaki isme değil, dosyanın içindeki delile bakar” sözlerini akıllara getirdi.

        Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında eski başkan Albayrak'ın yanı sıra belediye başkan vekilleri, başkan yardımcısı, encümen üyeleri, birim müdürleri, mühendisler ve teknik personelin bulunduğu öğrenildi.

        Soruşturma dosyasında İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişlerinin raporları, MASAK analizleri ve Vergi Denetim Kurulu tespitlerinin yer aldığı belirtildi.

        Operasyon kapsamında belediyeye ait ihale evraklarına el konulurken, yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ile 106 fişek ele geçirildi.

        Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        Türkiye Formula 1'i bekliyor
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
