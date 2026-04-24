2022'de 35'incisi düzenlenen Best Model Türkiye'ye katılan ve 'Best Güneydoğu Anadolu' seçilen İzmirli Irmak Öztaş, aynı sene Güney Kore'nin Seul kentinde düzenlenen 31'inci World Miss University yarışmasında da ülkemizi temsil etmişti.

1.75 boyundaki Irmak Öztaş heyecanını, "Bu sene 31'incisi düzenlenen WMU'da ülkemizi temsil etmek benim için büyük bir gurur. Desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Tüm güzel yarışmacı arkadaşlarıma bol şans dilerim" diye paylaşmıştı.

REKLAM

Üniversite eğitimini mütercim tercümanlık alanında tamamlayan Öztaş, bir dönem podyum dünyasında boy gösterse de kariyeri bambaşka bir yola evrildi.

Irmak Öztaş, 7 ay işsiz kaldıktan sonra İzmir Göztepe'de bir fırında çalışmaya başladı. Geçmişte Miss Turkey yarışmasına da katıldığını söyleyen Öztaş, sosyal medya hesabından, "Mütercim tercümanlık mezunu eski Miss Turkey'sindir. Ama 7 ay işsiz yattıktan sonra fırında tezgahtar olup mutluluğu esnaflıkta bulmuşsundur” ifadelerine yer verdi.

"MAĞDUR OLDUĞUM BİR DURUM YOK"

Irmak Öztaş, sosyal medyada gündem olmasının ardından Habertürk'e açıklamalarda bulundu. Modellik sektörünün zorluklarından bahseden Öztaş, şu ifadeleri kullandı: Sektör epey zorlu. Özellikle katıldığım yarışmalarda da yaşadığım şeylerden ötürü biraz sektörden soğudum. Uzun süre modellik yaptım. Onun dışında zaten halihazırda 7 aydır işsizdim. Burada fırındaki iş konusunu duydum. Daha önce hiç yapmadığım bir şey olduğu için beni de biraz böyle zorlasın istedim. Açıkçası biraz da fiziksel olarak da yorulmak istedim, yeni bir şey denemek istedim. Burada mutluyum mağdur olduğum bir durum yok. Gayet keyfim yerinde. Çalışıyorum, ekmeğimi çıkarıyorum.

Fırıncılığa oyuncu arkadaşı Mert Topuz sayesinde başladığını söyleyen Irmak Öztaş, "Benim gibi İstanbul'a taşınıp sonrasında İzmir'e dönen bir arkadaşım var; Mert Topuz... Kendisi de iki yıldır bu fırında çalışıyor. Kendisiyle konuşurken işsizlikten bahsediyordum, dedim; 'Fırında eğer yer varsa ben de geleyim' dedim. Böylelikle fırında çalışmaya başladım" ifadelerini kullandı.

"ÇOK FAZLA DESTEK MESAJLARI GELDİ"

Irmak Öztaş, "Teklif gelirse mesleğe geri döner misiniz? sorusuna ise "Aslında olduğum yerden çok memnunum ama tabii bir düşünmüyor da olmam herhalde. Açıkçası meslek olarak en keyif aldığım alan oyunculuk. Daha önce oyunculukta yapmıştım" yanıtını verdi. Bu süreçte çok sayıda destek mesajları aldığını söyleyen Öztaş, "Çok fazla destek mesajları geldi. Herkese teşekkür ederim" dedi.