        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Fatma Nur öğretmenin katili hakim karşısında! | Son dakika haberleri

        Fatma Nur öğretmenin katili hakim karşısında!

        İstanbul Çekmeköy'de bir lisede öğretmeni Fatma Nur Çelik'i bıçakla öldüren tutuklu sanık Furkan Samet Bakalım, 126 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24 Nisan 2026 - 11:52 Güncelleme:
        Katili hakim karşısında!

        Çekmeköy'de lisede öğretmeni Fatma Nur Çelik'i bıçakla öldüren ve 6 kişiyi yaralayan tutuklu sanık Furkan Samet Bakalım (17) , 126 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı.

        DHA'nın haberine göre Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenci Furkan Samet Bakalım (17), öğretmenleri Fatma Nur Çelik (44) ve Zeynep Aybars (52) ile 6 öğrenciyi bıçakla yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, öğretmen Çelik tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Saldırıyı gerçekleştiren Furkan Samet Balım olay yerinde gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        126 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

        Tamamlanan soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede sanık Furkan Samet Bakalım'ın, Çelik'e yönelik eylemi nedeniyle 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürme' suçundan, yaralanan 6 kişiye yönelik eylemleri nedeniyle ise 'çocuğa karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs' ile 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs' suçlarından toplamda 126 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

        2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesi planlanan davanın ilk duruşması, salonun fiziki yetersizliği nedeniyle daha büyük olan 19. Ağır Ceza Mahkemesi salonuna alındı. Duruşma saat 11.00’de başladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Dünya çocukları Beştepe'de

        Dünya çocukları Beştepe'de, detaylar ekranlarınızda...

        Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk ortak yayınında
        Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk ortak yayınında
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        "Trump yönetimi zor NATO müttefiklerini cezalandırmaya çalışıyor"
        "Trump yönetimi zor NATO müttefiklerini cezalandırmaya çalışıyor"
        Hamaney'in sağlık durumu nasıl?
        Hamaney'in sağlık durumu nasıl?
        CNN yazdı: ABD'den İran'a karşı yeni plan
        CNN yazdı: ABD'den İran'a karşı yeni plan
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        40 kişi hayatını kaybetmişti... Tayland'da yakalandı!
        40 kişi hayatını kaybetmişti... Tayland'da yakalandı!
        Diş ağrısı şikayetiyle gitti, 25 dişinden oldu
        Diş ağrısı şikayetiyle gitti, 25 dişinden oldu
        Kamuflajlı ve silahlı fotoğrafı ortaya çıktı!
        Kamuflajlı ve silahlı fotoğrafı ortaya çıktı!
        Okan Buruk'un 11. Fenerbahçe derbisi!
        Okan Buruk'un 11. Fenerbahçe derbisi!
        Meta iş gücünün yüzde 10'unu çıkartıyor
        Meta iş gücünün yüzde 10'unu çıkartıyor
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        Bekarlığa veda etti
        Bekarlığa veda etti
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Zayıflığın sırrı yüzde 80 kuralında!
        Zayıflığın sırrı yüzde 80 kuralında!
        İkizlerin babaları nasıl farklı çıktı?
        İkizlerin babaları nasıl farklı çıktı?
        En etkili isimler Time 100 Galası'nda
        En etkili isimler Time 100 Galası'nda
        "Beşiktaş kupa aşkına"
        "Beşiktaş kupa aşkına"
        Bu sistemi kim, nasıl kurdu?
        Bu sistemi kim, nasıl kurdu?
        Zorbalığı yargıya taşıyor
        Zorbalığı yargıya taşıyor