Gülistan Doku'nun mezar yeri aranıyor! 18 noktada çalışma yapıldı!

Tunceli'de Gülistan Doku soruşturmasında geçen yıl ocak ayında gizli tanık ifadesinin ardından yapılan çalışmada; bulunan mezar yeri ile şüphe duyulan 17 noktada, yaklaşık 40 kilometrelik alanda yer altı görüntüleme cihazlarıyla arama yapıldı.

DHA'nın haberine göre Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli’ye atanan Türkiye'nin 3 kadın başsavcısından biri olan Ebru Cansu, 5 Ocak 2020'den beri kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında özel ekip kurulmasını talep etti.

Doku'nun kaybolmadan önceki gün ve kaybolduğu güne ait kentteki tüm KGYS görüntüleri ve PTS kayıtları yeniden toplandı. Gülistan'a ait yeni görüntülerin de bulunduğu 67'si ana arter olmak üzere toplam 70 KGYS ile güvenlik kameralarına ait ek 700 saatlik görüntü de dosyaya girdi. Soruşturmada cinayet şüphesiyle 14 ve 17 Nisan’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 15 şüpheli gözaltına alındı. Yurt dışındaki şüpheli Umut Altaş içinse kırmızı bülten talebinde bulunuldu.

REKLAM

VALİ VE OĞLU İLE BİRLİKTE 12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile daraltılmış baz çalışmasıyla Gülistan Doku’ya son teması bulunduğu tespit edilen ve o dönem İl Özel İdaresi çalışanı olan Erdoğan Elaldı, ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. Gülistan Doku’nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, Abarakov'un babası Engin Yücer ve annesi Cemile Yücer, firari şüpheli Umut Altaş’ın babası Celal Altaş ile annesi Nurşen Arıkan, ihraç polis memuru Gökhan Ertok ve o dönem Tuncay Sonel’in yakın koruması olan Şükrü Eroğlu, ‘Suç delillerini gizleme ve yok etme’ suçundan tutuklandı.

Ferhat Güven ise Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku’ya yönelik eylemi nedeniyle ‘Yağma’ suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi. Gülistan Doku’nun hastane kayıtlarını sildiği iddiasıyla Bursa’da gözaltına alınan ve Tunceli Adliyesi’ne getirilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir de 'Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek' suçlarından tutuklandı.

Tuncay Sonel ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’, bilişim sistemindeki verileri engelleme, bozma, yok etme veya değiştirme, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek' suçlarından tutuklandı. Şüpheliler U.A. ile Munzur Üniversitesi'nden kameralardan sorumlu olan S.G. ve S.Ö. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

GİZLİ TANIK ŞUBAT: BAŞINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Soruşturma devam ederken, jandarmaya başvuran gizli tanık Şubat, 10 Ocak 2025’te JASAT ekiplerine verdiği ifadede, Doku’nun kaybolduğu gün öğle saatlerinde Sarı Saltuk Viyadüğü'nden, dönemin valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in kullandığı otomobille alınarak Rostan-Dinar mevkisine götürüldüğünü öne sürdü. Gizli tanık, Gülistan’ın burada araç içerisinde bir silahla başından vurularak öldürüldüğünü iddia etti. Tanık, olayın ardından Doku’nun aynı bölgede gömülmek istendiğini ancak daha sonra cesedin Pertek ilçesine bağlı Koçpınar köyünde, mezarlığın da bulunduğu türbenin yanındaki büyük bir ağacın altına gömüldüğünü ileri sürdü. Tanık beyanında ayrıca cesedin yaklaşık 1-2 yıl önce yerinin değiştirilerek Pertek’te başka bir köye taşındığını da iddia etti.

REKLAM

DARALTILMIŞ BAZLA İZ SÜRÜLDÜ

Dosyadaki baz raporundaki teknik verilere göre; Gülistan’ın kaybolmasından önce 27 Aralık 2019’da Gülistan Doku’nun telefonu ile dönemin Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Zeinal Abakarov ve Umut Altaş’ın telefonları Gençlik Merkezi civarında aynı anda sinyal verdi. Bu durum, şüphelilerin Gülistan'la olaydan önce de görüştüğünü gösterdi. Ayrıca Gülistan Doku’nun son görüldüğü yer olan Sarı Saltuk Viyadüğü çevresinde Mustafa Türkay Sonel, Umut Altaş, Erdoğan Elaldı ve Şükrü Eroğlu’nun telefonlarının aynı bölgede sinyal verdiği belirlendi. ABD’ye kaçan şüpheli Umut Altaş’ın telefonunun Gülistan’ın son görüldüğü yer olan Sarı Saltuk Viyadüğü bölgesinde saat 19.28’den 21.36’ya kadar sabitlendiği, saat 22.08’den itibaren de valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel ve koruma Şükrü Eroğlu’nun da aynı bölgeye gelerek Umut Altaş ile buluştukları, baz istasyonu verileriyle kesinleşti.

GİZLİ TANIĞIN TARİF ETTİĞİ YERDE MEZAR YERİ TESPİT EDİLDİ

Gizli tanığın ifadesinin ardından Başsavcı Ebru Cansu ile JASAT ve yer altı görüntüleme operatörü tarafından 12 Ocak günü Pertek ilçesi Koçpınar köyü girişindeki mezarlık yanında arama yapıldı. Ardından hazırlanan raporda, koordinatları belirlenen bölgede yaklaşık iki saat süren tarama çalışması gerçekleştirildiği, yapılan incelemelerde cihazın uyarı vermesi ile şüpheli bir boşluk tespit edildiği ifade edildi. Söz konusu boşluğun; yaklaşık 1,60-1,70 metre uzunluğunda, 70-80 santimetre genişliğinde ve yaklaşık 80 santimetre derinliğinde olduğu, mezar görüntüsüne benzediği kaydedildi. Raporda ayrıca tespit edilen boşluğa bir kişinin gömülmüş olabileceği, daha sonra da çıkarılmış olabileceği değerlendirmesine de yer verildi. Bu sürenin yaklaşık 1 ila 2 yıl arasında olabileceği belirtilirken, raporda boşlukta cesetle birlikte sırt çantası benzeri bir eşya ile silahın da gömülmüş olabileceği, bölgede oluşan oksitlenmenin de bu durumu desteklediği kaydedildi.

GÜLİSTAN'A DAİR İZ ARANDI

JASAT ekipleri Gülistan Doku’ya dair bir iz bulmak amacıyla Koçpınar Hasan Ali Türbesi ve köy mezarlığı çevresi, Çalıözü, Konurat ve Yakabaşı köyleri, merkez Rostan ile Dinar arasındaki ağaçlık alan, Pülümür Vadisi’nde Marçik mevki, Pertek ilçesine bağlı Çataksu köyü Rabat mevki, Yolkanak ve Demirkapı köyleri ile Ovacık ilçesinde Munzur Dağı eteklerindeki Karataş köyünde arama yaptı. Aramalar, Koçpınar köyünde bulunan mağara, Pertek ilçesi Sağman köyü, Çemişgezek ilçesi Kaledibi mezarlığı çevresi, Tunceli merkez mezarlığı, Çiçekli köyü yakınlarındaki 100. Yıl Ormanı, Doluküp köyü yolu üzerindeki ağaçlık alan ve Munzur Üniversitesi karşısındaki mezarlıkta da sürdürüldü. Çalışmaların tamamına Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu da katıldı. Ayrıca Doku’nun öldürüldükten sonra cesedinin terör örgütü tarafından geçmiş dönemlerde kullanılmış olabileceği mağaralara götürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde durularak, bu bölgelerde de detaylı arama yapıldı. Yer altı görüntüleme cihazlarıyla 17 noktada toplam 40 kilometrelik alanda arama yapılırken, Gülistan Doku’ya ait herhangi bulguya ulaşılamadı.