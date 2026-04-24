        Bakan Çiftçi'den Habertürk'e dijital güvenlik düzenlemesi açıklaması

        Bakan Çiftçi'den Habertürk'e dijital güvenlik düzenlemesi açıklaması

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM'de kabul edilen dijital güvenlik düzenlemesine ilişkin Habertürk Ankara Temsilcisi Nasuhi Güngör'e kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Yeni düzenlemeyi tarihi bir kırılma noktası olarak tanımlayan Çiftçi, dijital alanın artık denetimsiz bir mecra olmaktan çıktığını vurguladı. Dijital alanın artık serbest alan olmadığını belirten Çiftçi, özellikle çocukların maruz kaldığı risklere dikkat çekerek devletin bu alandaki müdahale kapasitesinin güçlendirildiğini ifade etti

        Giriş: 24 Nisan 2026 - 15:03 Güncelleme:
        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, düzenlemenin tarihi bir kırılma noktası olduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti:

        “Çocuklarımızın en büyük riski artık okul kapısında değil, avuçlarının içinde büyüyor. Platformlar izliyor, algoritmalar yönlendiriyor, riskler katlanıyor. Devletin müdahale zemini ise bugüne kadar sınırlıydı. O zemin artık kuruldu. Öfkeyi, şiddeti öven, normalleştiren ve kanıksattıran içerikler; algoritmalar aracılığıyla çocuğun ekranında giderek daha fazla yer kaplıyor. Bu döngü kendiliğinden kapanmıyor; aksine pekişiyor. Platform temsilcisi yoktu, yaptırım mekanizması zayıftı, yaş doğrulama zorunluluğu yoktu. Bu bir idari eksiklik değil, bir egemenlik sorunuydu. Bu sorun artık büyük ölçüde giderildi. Tehdit dijital alana taşındıysa, devlet de orada olacak"

        REKLAM

        “ARTIK YAPTIRIM, HESAP VEREBILIRLIK VAR”

        Bakan Çiftçi, sosyal medya düzenlemesinin 4 kazanımı olduğunu söyledi. O kazanımları; "Suça giden yol kesiliyor, dijital suçtan dijital risk yönetimine, algoritma da sorumlu ve dijital egemenlik tesis edildi" diye sıraladı.

        Kanunun getirdiği mekanizmalar bir arada okunduğunda ortaya bütünlüklü bir dijital koruma ve egemenlik mimarisi çıktığına işaret eden Bakan Çiftçi, “15 yaş altına sosyal medya erişim sınırı gelişim psikolojisini esas alan bir koruma eşiğidir. Yaş doğrulama dijital kimliği gerçekliğe bağlıyor. Ebeveyn kontrol mekanizmaları aileyi güvenlik mimarisinin ortağı kılıyor. Bant daraltma, reklam yasağı ve temsilci zorunluluğu bu mimarinin çatısını oluşturuyor. Artık muhatap var. Artık yaptırım var. Artık hesap verebilirlik var. Yaptırımsız düzenleme niyet belgesidir. Yaptırımlı düzenleme yönetim aracıdır. Türkiye artık ikincisine sahip. Güvenlik özgürlüğün rakibi değil, teminatıdır." ifadelerini kullandı.

        “İHLALLER DOĞRUDAN YAPTIRIM SÜRECİNE TAŞINACAK”

        Bakan Çiftçi, algoritmaların çocuk yetiştiremeyeceğini, sorumluluğun devlet ve ailede olduğunu vurguladı. Çiftçi, sosyal medya düzenlemesiyle sahada ne değişecek? Sorusuna da yanıt vererek, şunları söyledi:

        "Platform temsilcileriyle standart bildirim ve müdahale protokollerini imzalanmasının ardından içerik kaldırma süresi 24 saate indirilecek, bu süreyi aşan ihlaller doğrudan yaptırım sürecine taşınacak. Yaş doğrulama mekanizmalarının işlerliği ilk altı ayda bağımsız teknik denetimle ölçülecek ve sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacak. Çünkü bir tehdit okul koridorunda değil, gece yarısı bir ekranın önünde başlıyor. Okul güvenliği artık sadece okulda değil, dijital dünyada başlıyor. Bir öneri sistemi bir çocuğun değerlerini, kimliğini ve dünya algısını şekillendiremez; şekillendirmemeli. Bu sorumluluk devlette ve ailede. Artık o sorumluluğu taşıyacak araçlar elimizde. Algoritmalar çocuk yetiştiremez, bu sorumluluk devletin ve ailenindir."

        Metrobüs duraklarında yaşanan yoğunluk nedeniyle vatandaşlar metrobüsün önünü kesti

         İstanbul Beylikdüzü'nde metrobüs hattında sabah saatlerinde başlayan yoğunluk, duraklarda izdihama ve vatandaşların tepkisine neden oldu. Çileden çıkan vatandaşlar, metrobüsün önünü kesti, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)

