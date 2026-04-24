"ABD heyeti Pakistan'a gidecek"

CNN'nin ABD'li 2 yetkiliye dayandırdığı haberine göre; Witkoff ile Kushner, Erakçi ile görüşmek üzere Pakistan'a gidecek.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın ise görüşmelere katılması şu an için beklenmiyor.

ABD basını, görüşmelerde ilerleme kaydedilmesi hâlinde Vance'in de müzakerelere katılabileceğini işaret etti.

Donald Trump dün yaptığı açıklamada, "Anlaşma yapmak istiyorlar. Onlarla konuşuyoruz. Ancak ülkeyi kimin yönettiğini bile bilmiyorlar. Tam bir kaos içindeler." ifadelerini kullanmıştı.

ABD ile İran heyetleri geçtiğimiz haftalarda Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir araya gelmiş ancak müzakerelerden bir sonuç alınamamıştı.

