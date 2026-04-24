        Bakan Kurum'dan TOKİ İstanbul kurası açıklaması: Şehit ve gazi aileleri hak sahibi olacak

        TOKİ'nin İstanbul'da inşa edeceği 100 bin sosyal konut projesine ilişkin açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Şehit ve gazi ailelerimizden başvuranların tamamı hak sahibi oldu" ifadelerini kullandı

        Giriş: 24 Nisan 2026 - 22:40 Güncelleme:
        Şehit ve gazi aileleri hak sahibi
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı televizyon programında kamuoyunun yakından takip ettiği “Yüzyılın Konut Projesi”ne ilişkin yeni yol haritasını açıkladı. Buna göre ilk anahtar teslimleri 2027 yılının mart ayında başlayacak. Sürecin başlangıç noktası ise depremden etkilenen bölgeler olacak.

        Bakanlık, daha önce hak sahiplerine konut dağıtımı yapılmış olmasına rağmen, halen zor koşullarda yaşayan ve evi olmayan vatandaşları önceliklendirme yaklaşımını sürdürüyor. Teslimlerin ardından proje, etaplar halinde diğer illere yayılacak. Hedef ise 2028 yılına kadar Türkiye genelindeki 81 ilin tamamında 500 bin sosyal konutun inşasını tamamlamak.

        ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİNE AYRICALIK: TAMAMI HAK SAHİBİ

        Projede dikkat çeken başlıklardan biri de şehit ve gazi ailelerine yönelik düzenleme oldu. Ayrılan kontenjanların büyük ölçüde yeterli olduğu belirtilirken, başvuru yapan bu gruptaki vatandaşların neredeyse tamamı doğrudan hak sahibi kabul edildi.

        Bu aileler için süreç artık kura aşamasına indirgenmiş durumda. Yani sadece hangi dairede, hangi katta oturacaklarını belirleyecekler. İstanbul özelinde ise daha net bir tablo var: Başvuru yapan tüm şehit ve gazi ailelerinin eksiksiz şekilde hak sahibi olduğu açıklandı.

        İSTANBUL’A KİRALIK SOSYAL KONUT MODELİ GELİYOR

        Yüksek kira fiyatlarının uzun süredir gündemde olduğu İstanbul için projeye yeni bir boyut eklendi. Bakanlık, ilk kez kiralık sosyal konut modelini devreye alıyor. Anadolu ve Avrupa yakalarında toplam 15 bin konut inşa edilecek.

        Bu kapsamda ilk etapta 2 bin konutun ağustos ayında teslim edilmesi planlanıyor. Projenin en dikkat çekici yönlerinden biri ise konutların şehir merkezlerinde konumlandırılacak olması. Yani vatandaşlar, kentten uzak bölgelerde değil, yaşamın içinde barınma imkânı bulacak.

        3 YILLIK OTURUM HAKKI, KADEMELİ TAMAMLAMA

        Kiralık sosyal konutlardan yararlanan vatandaşlar, bu evlerde 3 yıl süreyle ikamet edebilecek. Toplam 15 bin konutun ise üç yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

        Yeni modelin, özellikle büyükşehirlerdeki kira baskısını hafifletmesi ve dar gelirli vatandaşlara geçici ama güvenli bir barınma alternatifi sunması amaçlanıyor.

        "ABD heyeti Pakistan'a gidecek"
        İhracatçıya özel kurumlar vergisi
        Gasplı barışma planı
        Derbide ligin en golcü iki takımı karşılaşacak!
        Bugün Ne Oldu? 24 Nisan 2026'nın haberleri
        Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümünde iddianame!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Formula 1 yeniden Türkiye'de!
        Netanyahu: Prostat kanseri tedavim olumlu sonuçlandı
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette ilk duruşma!
        İstanbul sokaklarında Formula 1 şov
        Bakan Çiftçi'den Habertürk'e dijital güvenlik düzenlemesi açıklaması
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 49 gözaltı
        Gülistan Doku'nun mezar yeri aranıyor! 18 noktada çalışma yapıldı!
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Mal varlığıyla ilgili yeni açıklama
        İngiltere'de üzerinde 'Osmanlı' yazan tek mezar taşı!
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
