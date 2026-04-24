İsrail Başbakanı Netanyahu, prostat kanserinden kurtuldu

76 yaşındaki Netanyahu, yıllık sağlık raporunun yayınlanmasıyla birlikte sosyal medyada yaptığı açıklamada, rutin bir kontrol sırasında erken evre bir kötü huylu tümörün tespit edildiğini belirtti.

"Hedefli tedavi" sayesinde "sorunun" ortadan kaldırıldığı ve hiçbir iz bırakmadığı belirtildi.

Netanyahu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu belirten tıbbi rapora göre, Netanyahu erken evre prostat kanseri nedeniyle radyasyon tedavisi gördü. Ne tıbbi raporda ne de Netanyahu'nun açıklamasında tedavinin ne zaman yapıldığı belirtilmedi.

Rapor iki ay ertelenmiş

İsrail'in en uzun süre görevde kalan başbakanı olan Netanyahu, İran'ın "İsrail aleyhine yanlış propaganda" yaymasını önlemek için tıbbi raporun yayınlanmasını iki ay ertelediğini söyledi.

Mart ayında İran ile çatışmalar sırasında sosyal medyada dolaşan ve İran devlet medyasında yayınlanan söylentilerde Netanyahu'nun öldüğü iddia edilmişti. İsrailli lider, bu iddiaları yalanlamak için Mart ayında Kudüs'teki bir kafeye gittiği anı videoya kaydetmişti.

Netanyahu, iyi huylu prostat büyümesi sonucu idrar yolu enfeksiyonu teşhisi konduktan sonra 2024 yılında prostat ameliyatı geçirdi. 2023 yılında ise kalp pili takıldı.