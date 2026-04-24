İstanbul sokaklarında Formula 1 gösterisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Formula 1'in 2027 yılından itibaren yeniden Türkiye'de düzenleneceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yaptığı açıklamaya göre, Türkiye Grand Prix'i 2027 yılından itibaren 5 yıl boyunca İstanbul'da yapılacak.

Organizasyonun, Türkiye'ye döneceğinin açıklanmasının ardından İstanbul sokaklarında Formula 1 aracının sesi yankılandı.

Bu kapsamda Red Bull'un yedek pilotu Yuki Tsunoda, İstanbul sokaklarında gösteri sürüşü gerçekleştirdi.

Tsunoda, Galataport'tan çıkış yaptı ve sahil yolundan giderek Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne ulaştı.