        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Formula 1 yeniden Türkiye'de!

        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Formula 1 yeniden Türkiye'de!

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Formula 1'in 2027 yılından itibaren yeniden Türkiye'de düzenleneceğini açıkladı. Tanıtım toplantısında açıklamalarda bulunan Erdoğan, "İstanbul Park, inşallah 2027 ile 2031 arasında yeniden beş sezon boyunca heyecan dolu ve yüksek kalitede yarışlara ev sahipliği yapacak." dedi.

        Giriş: 24 Nisan 2026 - 15:11
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen Formula 1 Türkiye GP Tanıtım Programı'na katıldı. Tanıtım, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu koordinasyonunda yapıldı.

        Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali ve FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem de katıldı.

        FORMULA 1 TÜRKİYE'YE GERİ DÖNÜYOR!

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Formula 1'in 2027 yılından itibaren yeniden Türkiye'de düzenleneceğini açıkladı.

        REKLAM

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri şu şekilde:

        "Formula 1, gösterisi, genç taraftar kitlesi ve otomotiv teknolojilerindeki liderliğiyle dünyanın önde gelen spor organizasyonlarından biridir. Ülkemizde de Formula 1, özellikle gençler başta olmak üzere tüm yaş gruplarında geniş bir takipçi kitlesine ve son derece tutkulu bir taraftar topluluğuna sahip."

        "5 SEZON BOYUNCA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK"

        "Yarışlar ülkemizde yaklaşık 19 milyon kişiye ulaşıyor, sosyal medyada ise yaklaşık 7.5 milyon kişi Formula 1'i yakından takip ediyor. Bugüne kadar Formula 1'e toplam dokuz kez ev sahipliği yaptık. 2005 ile 2011 arasında yedi yarış ve COVID döneminde 2020 ile 2021'de iki yarış." Özellikle 8. virajıyla tanınan ve yarış tutkunlarının favorilerinden olan İstanbul Park, inşallah 2027 ile 2031 arasında yeniden beş sezon boyunca heyecan dolu ve yüksek kalitede yarışlara ev sahipliği yapacak."

        "KATKI SUNAN HERKESİ İÇTENLİKLE TEBRİK EDİYORUM"

        "Türkiye'nin Formula 1 takvimine dönüşünü; ülkemizin güçlü organizasyon kapasitesine, modern spor ve sağlık altyapısına ve elbette Türk milletinin meşhur misafirperverliğine duyulan güvenin açık bir göstergesi olarak görüyorum. Formula 1'in ülkemize ve İstanbul'a geri dönmesine katkı sunan herkesi içtenlikle tebrik ediyorum. Türkiye'nin Formula 1 ile ortaklığının önümüzdeki yıllarda daha da güçlenerek devam etmesini temenni ediyorum."

        İSTANBUL PARK YENİDEN TAKVİMDE YER ALACAK

        2005-2011 ile 2020 ve 2021 yıllarında Formula 1'e ev sahipliği yapan İstanbul Park 2027 takviminde yeniden yer alacak. 5 bin 338 kilometrelik pist uzunluğu ve özellikle 8'inci virajıyla öne çıkan İstanbul Park sürücüler tarafından beğenilen pistler arasında. Türkiye Grand Prix'sinin tarihinin ilerleyen dönemde açıklanması beklenirken, organizasyonun İstanbul'un turizm potansiyeline de katkı sağlamasının öngörülüyor. Yarış için gelecek ziyaretçiler Topkapı Sarayı ve Kapalıçarşı başta olmak üzere kentin tarihi ve kültürel alanlarını deneyimleyebilecek. Formula 1'in 2025 sezonunda 180'den fazla ülkede 827 milyondan fazla televizyon izleyicisine ulaştığı, tribünlerde ise toplam 6,7 milyon seyirciyi ağırladığı belirtildi. Organizasyonun aynı yıl sosyal medyada 2,3 milyar erişim elde ettiği de kaydedildi.

        FIA BAŞKANI SULEYMAN: TEKRAR TÜRKİYE'TE GETİRECEĞİMİ SÖYLEMİŞTİM

        İstanbul'daki toplantıda konuşan FIA Başkanı Muhammed Ben Sulayem, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bundan birkaç yıl önce Formula 1'i tekrar Türkiye'yi getireceğimi söylemiştim. Bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

        Ben Sulayem, TOSFED yönetimi ve Eren Üçlertoprağı'na da özel bir teşekkür etti.

        F1 CEO'SU DOMENICALI: TADINI ÇIKARACAĞIZ!

        F1 CEO'su Stefano Domenicali ise "Milyonlarca hayranı olan Formula 1'in İstanbul'a geri döndüğü için çok mutluyuz. Sadece sporun değil, Türkiye'nin de tadını çıkaracağız." diye konuştu.

        SAATTE 320 KM HIZA İMKAN SAĞLIYOR

        İstanbul Park'ın teknik özellikleri şu şekilde;

        Pist uzunluğu: 5.338 m

        Viraj sayısı: 14

        En uzun düzlük: 720 m (Start/Finish: 655.5 m)

        Genişlik: 14.5–21.5 m

        Yön: Saat yönünün tersi

        Maksimum eğim: yüzde 8.145

        Maksimum hız (F1 araçlarıyla): 320 km/s

