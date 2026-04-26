        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe Okan Buruk ve Domenico Tedesco'nun derbi karnesi

        Okan Buruk ve Domenico Tedesco'nun derbi karnesi

        Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öcesi iki takımın teknik direktörlerinin derbi karnesi de dikkat çekiyor. Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 19 maçta 10 galibiyet alırken, Domenico Tedesco ise ezeli rakiplere karşı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Nisan 2026 - 10:51 Güncelleme:
        Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını önemli derecede etkileyecek Galatasaray-Fenerbahçe derbisi RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak.

        Önemli müsabaka öncesinde iki takımın teknik direktörleri Okan Buruk ile Domenico Tedesco'nun derbi karneleri mercek altına alındı.

        F.BAHÇE'YE KARŞI OKAN BURUK

        Okan Buruk, Galatasaray'ın teknik adamlığını yaptığı dönemde Fenerbahçe'ye karşı gösterdiği performansla dikkati çekti.

        Galatasaray'ın başında Fenerbahçe'ye karşı 7 Süper Lig, 2 TFF Süper Kupa ve 1 Ziraat Türkiye Kupası müsabakasına çıkan tecrübeli teknik adam, bu maçlarda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

        Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 15 kez ağları sarsarken, 6 golü kalesinde gördü.

        BEŞİKTAŞ'A KARŞI OKAN BURUK

        Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Beşiktaş'a karşı derbilerde üstünlük sağladı.

        Buruk'un öğrencileri, siyah-beyazlılara karşı 8 lig ve 1 TFF Süper Kupa müsabakasına çıktı.

        Siyah-beyazlılara karşı 5 galibiyet, 1 beraberlik ile 3 mağlubiyet yaşayan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu maçlarda 11 kez ağları sarstı ve 14 golü kalesinde gördü.

        Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynanan derbi maçlarda 10 kez galibiyet sevinci yaşadı.

        AKHİSAR'LA F.BAHÇE'YE KARŞI TÜRKİYE KUPASI ZAFERİ YAŞADI

        Okan Buruk, Galatasaray haricinde teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe'ye 12 kez rakip oldu.

        Buruk, daha önce Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'in başında Fenerbahçe ile 11'i Süper Lig, 1'i ise Ziraat Türkiye Kupası final müsabakası olmak üzere 12 kez karşılaştı.

        Okan Buruk'un takımları, lig müsabakalarında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

        52 yaşındaki teknik adam, 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile yapılan final maçını kazanma başarısı gösterdi.

        TEDESCO'NUN G.SARAY KARNESİ

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, sarı-lacivertlilerin başında 2 Galatasaray derbisine çıktı.

        Tedesco'nun yönetimindeki Fenerbahçe, sarı-kırmızılı ekibe karşı birer lig ve TFF Süper Kupa müsabakasına çıktı. Ligdeki maçta Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Tedesco'nun öğrencileri, Süper Kupa'da ise rakibini 2-0 yendi.

        TEDESCO'NUN BEŞİKTAŞ KARNESİ

        İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco, sarı-lacivertlilerin başında Beşiktaş'a 3 kez rakip oldu.

        Siyah-beyazlılara karşı çıktığı 2 lig maçını da kazanan Tedesco'nun öğrencileri, Türkiye Kupası'nda oynadıkları karşılaşmadan ise 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

        Tedesco'nun yönetimindeki sarı-lacivertliler, bu maçlarda 5 kez ağları sarsarken, 4 golü kalesinde gördü.

        Domenico Tedesco, böylece derbilerde 3 galibiyetle sahadan ayrıldı.

        SCHALKE'NİN BAŞINDA 2 KEZ G.SARAY'A RAKİP OLDU

        Domenico Tedesco, Almanya ekibi Schalke 04'ün teknik direktörlüğünü yaptığı dönemde Galatasaray ile 2 kez karşılaştı.

        Tedesco'nun yönetimindeki Schalke 04, 2018-2019 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında sarı-kırmızılıların 2 kez rakibi oldu.

        Deplasmandaki maçta Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Tedesco'nun öğrencileri, iç sahadaki maçtan ise 2-0 galip ayrıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bugün Ne Oldu? 24 Nisan 2026'nın haberleri: İran Dışişleri Bakanı Pakistan'a gidiyor, okullarda alınacak 7 yeni tedbir, Formula 1 yeniden Türkiye'de!

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor... İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI PAKİSTAN'A GİDİYORABD - İran müzakereleri için beklenen haber geldi... Pakistan hükümeti, İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin ABD ve İran arasındaki müzakerelerin merkezi olan Pakistan'ın başkenti İslamabad'a b...
        Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri!
        Trump'ın katıldığı yemek nasıl kaosa dönüştü?
        Trump'a yönelik suikast girişimleri ve tehditler
        Prof. Dr. Naci Görür'den Bingöl'deki depremle ilgili paylaşım
        Sahile vuran kesik baş! Tüyler ürperten kadın cinayeti!
        Kuzeyde ve batıda güneş, diğer bölgelerde yağış var!
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Trabzon'da ring savaş alanına döndü
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi
        Kayanın tepesine tırmandı
        Madeni paraların kenarları neden tırtıklı?
        'Sorun yok' paylaşımı
        ABD-İran görüşmesi gerçekleşmedi
        İran: Füze gücünün önemli bir kısmı kullanılmadı
        "Derbinin şifresini orta sahalar belirleyecek"
        Düğün cenazeye döndü! Ölü bulundular
        Sezonun en kritik 90 dakikası!
        Avrupa'da her 4 üniversiteden biri kan kaybediyor! Akademik başarı tek başına yetmiyor
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
