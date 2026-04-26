Sıcaklık artıyor! Kuzeyde ve batıda güneş, diğer bölgelerde yağış var!
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre bugün yurdun kuzeyinde ve batısında güneşli hava hakim olacak. Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da bazı illerde ise kuvvetli yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı da yurdun kuzey ve iç kesimlerinde 4 dereceye kadar artacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.
Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İzmir, Muğla, Hatay, Eskişehir, Giresun, Trabzon ve Tokat çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Elazığ, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.
SICAKLIKLARDA 4 DERECELİK ARTIŞ
Hava sıcaklığının yurdun kuzey ve iç kesimlerinde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik beklenmediği belirtildi.
Fotoğraf: AA