        Hava Durumu Sıcaklık artıyor! Kuzeyde ve batıda güneş, diğer bölgelerde yağış var!

        Sıcaklık artıyor! Kuzeyde ve batıda güneş, diğer bölgelerde yağış var!

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre bugün yurdun kuzeyinde ve batısında güneşli hava hakim olacak. Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da bazı illerde ise kuvvetli yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı da yurdun kuzey ve iç kesimlerinde 4 dereceye kadar artacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Nisan 2026 - 09:01
        Kuzeyde ve batıda güneş, diğer bölgelerde yağış var!
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

        Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İzmir, Muğla, Hatay, Eskişehir, Giresun, Trabzon ve Tokat çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        Yağışların Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Elazığ, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 23°

        Ankara

        Güneşli 22°

        İzmir

        Güneşli 25°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 27°

        Trabzon

        Parçalı Bulutlu 19°

        Bursa

        Güneşli 22°

        Adana

        Güneşli 29°

        Diyarbakır

        Yağmurlu 20°

        Gaziantep

        Sağanak Yağış 21°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 16°

        Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

        SICAKLIKLARDA 4 DERECELİK ARTIŞ

        Hava sıcaklığının yurdun kuzey ve iç kesimlerinde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik beklenmediği belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 24 Nisan 2026 (Lübnan İsrail Ateşkesi 3 Hafta Uzadı)

        Yunanistan'da 5.9luk deprem. TBMM'nin 106. kuruluş yıl dönümü. 1. Meclis'te 23 nisan töreni. TBMM'de 23 Nisan özel oturumu. Lübnan-İsrail ateşkesi 3 hafta uzadı. İsrail ordusu gazetecileri sığındıkları evde öldürdü. Gülistan'ın mezarı nerede? Mattia Ahmet dualarla anıldı. Yunanistan'da yolsuzluk sor...
        Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri!
        Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri!
        Trabzon'da ring savaş alanına döndü
        Trabzon'da ring savaş alanına döndü
        Bolu'da dehşet: 2 aylık bebeğini öldürdü
        Bolu'da dehşet: 2 aylık bebeğini öldürdü
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi
        ABD-İran görüşmesi gerçekleşmedi
        ABD-İran görüşmesi gerçekleşmedi
        Madeni paraların kenarları neden tırtıklı?
        Madeni paraların kenarları neden tırtıklı?
        İstanbul'da 100 bin konut sahibini buluyor
        İstanbul'da 100 bin konut sahibini buluyor
        Donald Trump: Tüm kozlar bizim elimizde
        Donald Trump: Tüm kozlar bizim elimizde
        İran: Füze gücünün önemli bir kısmı kullanılmadı
        İran: Füze gücünün önemli bir kısmı kullanılmadı
        Kapı önünde şüpheli anlar
        Kapı önünde şüpheli anlar
        "Derbinin şifresini orta sahalar belirleyecek"
        "Derbinin şifresini orta sahalar belirleyecek"
        Pendik'te binlerce silah parçası bulundu
        Pendik'te binlerce silah parçası bulundu
        Özbek'ten TFF'ye Yasin Kol tepkisi!
        Özbek'ten TFF'ye Yasin Kol tepkisi!
        Düğün cenazeye döndü! Ölü bulundular
        Düğün cenazeye döndü! Ölü bulundular
        Sezonun en kritik 90 dakikası!
        Sezonun en kritik 90 dakikası!
        Telefon dolandırıcıları kıskıvrak
        Telefon dolandırıcıları kıskıvrak
        Avrupa'da her 4 üniversiteden biri kan kaybediyor! Akademik başarı tek başına yetmiyor
        Avrupa'da her 4 üniversiteden biri kan kaybediyor! Akademik başarı tek başına yetmiyor
        81 ile okul güvenliği genelgesi
        81 ile okul güvenliği genelgesi
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        TUR 2026 heyecanı Çeşme'de başlıyor!
        TUR 2026 heyecanı Çeşme'de başlıyor!