Sıcaklık artıyor! Kuzeyde ve batıda güneş, diğer bölgelerde yağış var!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İzmir, Muğla, Hatay, Eskişehir, Giresun, Trabzon ve Tokat çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Elazığ, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul Güneşli 23° Ankara Güneşli 22° İzmir Güneşli 25° Antalya Kısmen Güneşli 27° Trabzon Parçalı Bulutlu 19° Bursa Güneşli 22° Adana Güneşli 29° Diyarbakır Yağmurlu 20° Gaziantep Sağanak Yağış 21° Ağrı Sağanak Yağış 16°

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

SICAKLIKLARDA 4 DERECELİK ARTIŞ

Hava sıcaklığının yurdun kuzey ve iç kesimlerinde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik beklenmediği belirtildi.

Fotoğraf: AA