        Haberler Gündem Güvenlik Tek seferde en yüksek miktar! Pendik'te binlerce silah parçası bulundu - Son dakika haberi

        Tek seferde en yüksek miktar! Pendik'te binlerce silah parçası bulundu

        İstanbul'un Pendik ilçesinde düzenlenen operasyonda toprak altındaki depoda binlerce silah parçası bulundu. Aramada tabanca yapımında kullanılmak üzere 3 bin 92 parça, bin 869 sürgü ile çok sayıda silah parçası ele geçirildi. 4 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25 Nisan 2026 - 08:54
        Pendik'te binlerce silah parçası bulundu

        Pendik'te silah ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda, dronla yapılan arazi taramalarında tespit edilen toprak altındaki su deposunda binlerce silah parçası ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Pendik'te operasyon düzenledi.

        YER ALTINDA GİZLENMİŞ DEPO BULUNDU

        Ekiplerin dron destekli taramalarında kırsal alanda toprağa gizlenmiş bir su deposu tespit edildi. Depoda yapılan aramalarda, tabanca yapımında kullanılmak üzere 3 bin 92 parça, bin 869 sürgü ile çok sayıda silah parçası ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

        TEK SEFERDE EN YÜKSEK MİKTAR

        Ele geçirilen silah parçalarının, Türkiye genelinde bugüne kadar tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu belirtildi.

        4 GÖZALTI

        Yakalanan 4 silah kaçakçısı, sorgulanmak üzere İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü.

