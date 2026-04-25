Bu kadınlara neredeyse herkes hayran! Ama ödedikleri o bedeli çok az insan biliyor!

Başkalarına güvenmenin hayal kırıklığına yol açtığını öğrenen kadın hayattaki her şeyi kendi başına çözmeye çalışırken güç kazanmış ve dayanıklılığı artmıştır. Her işi tek başına yapma sanatında ustalaşan kadınlar bu haberde kendilerini bulacaktır.

Giriş: 25 Nisan 2026 - 07:30 Güncelleme: 25 Nisan 2026 - 07:30
Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr
1

Michigan Üniversitesi'ndeki psikologlar, 50 yaşın üzerindeki 2.200 kadını 10 yıl boyunca takip etti. Bu süre zarfında kadınlarda depresyona ve bağışıklığın düşmesine sebep olan tek bir davranış değişikliği oldu: Yardım istemeyi bırakmaları.

2

Yardım istemeyi bırakan, her şeyi tek başına yapmaya çalışan kadınlarda 2 yıl içinde iltihap belirtileri görüldü. Enflamasyon denen bu iltihap, vücudun kendi kendini içten içe kemirmesi, organların ve damarların yavaş yavaş yıpranması anlamına geliyordu. Yani yardım istemeyen kadınların bağışıklık sistemi vücuda saldırmaya başlıyor, hasta olmalarına neden oluyor ve onları uykusuz bırakıyordu.

3

Bağımsız kadına duyulan hayranlık

Kültürümüzde bağımsızlığı ve kendi kendine yetebilmeyi yetişkinliğin en üst düzeyi olarak yüceltiriz. Kimseye ihtiyacı olmayan kadına hayranlık duyarız. Onu güçlü, kendi kendini yetiştirmiş, yetenekli olarak nitelendiririz. Bir rol model olarak alırız. Kimseye yaslanmadan, kendi çabalarıyla hayatını kuran, bağımsız, kendine yeten kadının hikayesi en çok hayranlık duyduğumuz anlatılardan biridir. Ancak bazen bu güç zannettiğimiz şey, derinlerde saklı bir travma tepkisi olabilir. Ve altında ne aradığınızı bilene kadar, gerçek bağımsızlıkla neredeyse aynı görünür. Ama aynı değildir. Psikolojide buna hiper bağımsızlık adı verilir.

4

Hiper bağımsızlık maskesi

Yardım istememek bir travma tepkisidir. Tüm hayatınızı bundan gurur duyarak geçirdiyseniz, bu kabul etmesi zor bir cümle olabilir. Ama rahatlatıcı bir cümle gibi de düşünebilirsiniz. Çünkü bunun sizinle ilgili bir sorun olmadığı anlamına gelir. Sinir sisteminiz, sizi güvende tutmak için öğrenmesi gerekenleri öğrendi. Kendi ihtiyaçlarınızı ikinci plana attı, yardım istemek isteyen tarafınızı susturdu. Bunu hayatta kalmak için yaptınız, yani zayıflık olarak görmeyin. İnsanlara ihtiyaç duymanın tehlikeli olduğunu çocukluktan itibaren öğrenmiş kadının sinir sisteminin geliştirdiği bir savunma mekanizması.

5

Bu durum psikoterapist ve travma terapisti Annie Wright'a göre tekrarlanan ilişkisel deneyimler yoluyla, ihtiyaçlarını ifade etmenin, konfor aramanın veya başkalarına bağımlı olmanın reddedilme, terk edilme, aşağılanma veya zarar görmeyle sonuçlandığını öğrenmesiyle ortaya çıkar. Sinir sistemi, bağlanma sistemini devre dışı bırakarak ve başkalarına ulaşma içgüdüsünü bastırarak uyum sağlar ve yüzeyde derin bir yalnızlık yaşarken, yenilmez bir şekilde kendine yeten bir yetişkin ortaya çıkar.

Yani hiper bağımsız insan.

6

"Kendim hallederim"

Her yardım isteği reddedildiğinde, önemsizleştirildiğinde ya da bir yük gibi hissettirildiğinde, kadının beyni fayda zarar hesabı yapmaya başlar. “Ben kendim hallederim” demek artık bir güç göstergesi olmaktan çıkıp bir travma tepkisi haline gelir. Sinir sistemi, kırılganlığın reddedilmeye yol açtığını öğrendiği için yardım isteme sistemini kapatır.

Halbuki psikolojik tedaviler kadınlara “ihtiyaçlarını iletmelerini” söyler. Yıllarca ilettiğini ve bunun işe yaramadığını gören kadın sessizliğin daha güvenli olduğuna kanaat getirir. Tüm ihtiyaçlarını, güçlü olduğu için değil, hayal kırıklığına uğramaktan yorulduğu için kendisi görmeye başlar.

Aşırı bağımsızlık toplumda genellikle büyük bir güç olarak görülür. Ancak bu bağımsızlık değil, maske takmış bir yaradır.

7

Temel bağlanma teorisi nasıl çalışır?

Temel bağlanma teorisi, insanların tehdit veya sıkıntı altında bağlanma figürlerine yakınlık aramak üzere biyolojik olarak programlandığını ortaya koymuştur. Bu bir tercih ya da zayıflık değil, hayatta kalma zorunluluğudur. Korktuğunda annesini çağıran bebek, evrimin onu yapması için tasarladığı şeyi tam olarak yapar: Koruma sağlayacak kadar yakın birini yanına çekmek için bağlanma sistemini harekete geçirir.

8

Peki bakım veren kişi yanıt vermezse ne olur? Ya da sinirlenerek, reddederek veya düşmanca davranarak yanıt verirse? Ya da öyle biri yoksa?

9

Yapılan deneylerde çocuğun sinir sistemi rahatlık sağlamayan bir kaynaktan rahatlık beklemek gibi imkansız bir ikilemle karşı karşıya kaldığında bir uyum mekanizması geliştirir: Dikkatini bağlanma ihtiyaçlarından tamamen uzaklaştırmayı öğrenir. İhtiyaçlar ortadan kalktığı için değil, bunları ifade etmenin hiçbir sonuç vermediği ya da zararını gördüğü için. Zamanla bu uyum kendine güvenmeye yönelik güçlü bir tercih doğurur. Bu gerçek bir güç olarak değil, bir koruma stratejisidir. İşe yarar. Kırılganlığın cezalandırıldığı bir dünyada işlevsel kalmanızı sağlar. Kariyer gelişimi, mesleki itibar, meslektaşlarınızın saygısı gibi, her açıdan başarı gibi görünen sonuçlar doğurur.

10

Ancak maskenin fizyolojik bir bedeli vardır.

Beden kayıt tutar ve bunun bedelini öder

Dr. Bessel van der Kolk, travmanın vücudu nasıl etkilediğine dair çalışmalarıyla tanınan ünlü bir psikiyatrist ve araştırmacı. Çalışmalarını The Body Keeps the Score Beden Kayıt Tutar adlı kitabında en iyi şekilde özetlemiş.

11

Bessel çalışmalarıyla psikolojide devrim yaratan şu gerçeği kanıtlamış: Travma, geçmişte kalan bir olay değildir. Travma, şu an bedende yaşamaya devam eden fizyolojik bir değişimdir.

Bessel'e göre zihin unutsa bile beden asla unutmaz. 3 yaşında tacize uğrayan bir çocuk, olayı hatırlamayabilir. Ama 30 yaşına geldiğinde, biri ona dokunduğunda midesi kasılır veya nefesi kesilir. Kaza geçiren biri olayı unutabilir ama araba koltuğuna oturduğunda elleri terler. Buna "Somatik Hafıza" denir. Travma, sinir sistemini yeniden kablolar. Kişi sürekli "tehlike altındaymış" gibi tetikte yaşar. Vücut sürekli stres hormonu (kortizol) salgılar. Bu da uzun vadede fibromiyalji, otoimmün hastalıklar ve kronik ağrılara yol açar.

12

Aynı şekilde her şeyi kendisi yapan kadınlardaki travma sadece zihinsel değil, fiziksel bir süreçtir de. Duygularını içine atan, destek istemeyen ve sürekli "güçlü" durmak zorunda hisseden kişilerde, kronik stres seviyesi yüksek seyreder. Sürekli gergindir, uyku bozukluğu yaşar. Sürekli kontrol ve güvensizlik hali, bedeni "savaş ya da kaç" modunda tutarak, bağışıklık sistemini baskılayarak veya aşırı çalıştırarak vücutta enflamasyona (iltihaplanma) yol açar.

Van der Kolk, bu durumun iyileşmesi için sadece konuşma terapisinin yetmeyeceğini, bedenin güven duygusunu yoga ya da somatik deneyimleme ile yeniden öğrenmesi gerektiğini belirtir.

İLGİLİ İÇERİKLER
Stil sahibi olmanın 10 yolu
Yeni trendler iki haftada bir sosyal medyanın derinliklerinden filizleniyor gibi görünüyor. Ancak uzmanlara göre gerçek stil trendlerin peşinden koşmak değildir. İşte stil sahibi olmanın 10 yolu...
Kafeinli krem mi buz banyosu mu? Hangisi gerçekten işe yarıyor?
Son dönemde sosyal medyada sıklıkla karşımıza o akımlar çıkıyor. Sabah kalkar kalkmaz yüzünü buz dolu kovaya sokanlar, özel taşlarla yüze uygulanan masajlar ve kafein içerikli kremler… Sabah rutinlerinin vazgeçilmezi haline gelen bu yöntemler, kısa sürede daha dinç ve canlı bir görünüm vadettiği için geniş kitleler tarafından deneniyor. Peki gerçekten öyle mi? Dermatoloji Uzmanı Ayşenur Şam Sarı anlattı
En iyi 32 tatlı listesinde Türkiye zirvede!
Uluslararası gastronomi platformu Taste Atlas, pirincin tatlılara verdiği lezzeti ele alarak dünyanın en iyi 32 pirinç tatlısını sıraladı. Listede Türkiye'den fırın sütlaç ilk sırada yer aldı.
Evde yapabileceğiniz 12 makyaj malzemesi
Kozmetik mühendisliği yalnızca floresan ışıklarla aydınlatılmış laboratuvarlarda, beyaz önlüklü ve eldivenli profesyoneller tarafından yapılan bir iş gibi hayal edilebilir ancak siz de allıktan ruja pek çok kozmetiğinizi evinizde kendiniz temiz ve ekonomik bir şekilde hazırlayabilirsiniz.
Dünyanın en renkli şehri seçildi
Güneşli Avrupa şehri Lizbon dünyanın en renkli şehri seçildi. 2,6 milyondan fazla renk tonunun tespit edildiği Lizbon listenin ilk sırasına yerleşirken, Portekiz'in bir diğer incisi Porto dünya üçüncüsü oldu.
Cazibe merkezi küçük kapsül oteller
Japon ofis çalışanları için minimalist uyku kabinleri olarak başlayan kapsül oteller, Londra'nın öncülük ettiği bir trend haline geldi. İlk 1979'da ortaya çıkan bu odalar yeni nesil gezginler arasında neden tekrar popüler oldu?
Uyku turizmi neden hayali kurulan bir trend?
Uyku turizmi kulağa biraz abartılı ve lüks bir kavram gibi gelebilir, ancak son zamanlarda tüm dünyada hızla yayılan bir sağlık trendi. Modern hayat yorucu. Günümüzde 8 saatlik sağlam bir uyku, aranan bir lüks haline geldi. Ve uykuyu arayanlar yepyeni bir seyahat kategorisinin doğmasına sebep oldu.
Döstädning nedir?
Anlamı ürkütücü gelse de fikir olarak sadeleşmeyi, yüklerden kurtulmayı, özgürleşmeyi simgeliyor Döstädning kelimesi. Dünyadan, mümkün olduğunca az dağınıklık bırakarak ve zarafetle ayrılmak konusunda siz ne düşünürsünüZ?
Türkiye dahil tüm dünyada yeni moda!
Bugünlerde sabah saatlerinde partilemek çok moda. Ancak bu trendi sadece sağlık ve spor arayanların takip ettiği bir moda olarak açıklamak yanlış olur. Bir topluluk içinde var olma ya da aidiyet hissi veren yeni bir kültürel kod gibi. Yeni neslin yalnızlığa bulduğu bir çözüm de denebilir.
Gece atıştırmalıklarından neden uzak durmalıyız?
Gece yeme alışkanlığının kilo artışından uyku bozukluklarına, insülin direncinden kalp-damar hastalıklarına kadar birçok riski beraberinde getirdiğini belirten Diyetisyen Esmanur Gündoğdu, "Gün içinde yeterli protein ve lif alınmaması, akşam saatlerinde kan şekeri dalgalanmalarına yol açabilir. Bu durum da gece yeme isteğini artırabilir" dedi
Baharlık kapsül gardıroplar hazır mı?
Bahar kapsül dolabınızda mutlaka olması gereken ve sonsuz kombin oluşturabileceğiniz 20 parça neler olabilir?
İlber Ortaylı'nın önerdiği meşhur İstanbul rotası
İlber Ortaylı'nın İstanbul'un binlerce yıllık tarihini anlamak için en iyi rota dediği tarihi yarımada üzerindeki güzergahta nereler var? Bu rotayı gezmeyen kalmasın.
Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
Meta'dan tartışmalı patent... Hayatını kaybeden sosyal medya kullanıcılarının yerini yapay zeka alacak! Hayattayken hesabınızdan yaptığınız beğeniler, yorumlar ve paylaşımlar siz öldükten sonra da devam edebilecek. Peki, dijital ikiziniz sizin yerinize konuşurken etik ve hukuk bunun neresinde? Habertürk'ten Demet Demirkır'ın haberi
Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
Dünyanın en iyi restoranı olarak bilinen Danimarka'daki NOMA'nın şefi Rene Redzepi personele yıllarca fiziksel ve psikolojik şiddet uygulamış. Aralarında Türk bir stajyerin de olduğu 35 çalışan New York Times'a konuşmuş.
Oscar adaylarına 350 bin dolarlık hediye çantası
Pazartesi sabaha karşı düzenlenecek Oscar gecesinde ödül alamayan adaylar da eli boş dönmüyor. Değeri 350 bin doları bulan hediye çantaları, lüks tatillerden güzellik ürünlerine kadar birçok ayrıcalık içeriyor. Çantadaki en dikkat çekici hediye ise ünlü bir boşanma avukatının hazırlayacağı evlilik sözleşmesi...
İş nefreti sağlığı kemiriyor
Japonya'daki bir mekan, sadece içecek hizmeti vermiyor, işinden ayrılmayı düşünenlere kariyer danışmanı garsonlarıyla yargısız bir sohbet alanı sunuyor. Çünkü iş nefreti, uykusuzluktan baş ve kas ağrılarına, bağışıklık zayıflamasından cinsel isteksizliğe kadar sağlığı sessizce kemiriyor. Uzmanların önerdiği küçük iyileştirmelerden iş değiştirmeye uzanan seçenekleri masaya yatırıyoruz
2026'da her yerde göreceğiniz 6 çanta trendi
Bu yılın çanta trendleri, moda dünyasında yaşanan büyük değişimi yansıtıyor: Bireyselliğe ve geçmişe dönüş. Bu sene ifade gücü yüksek tasarımlar moda. Bu trend yeniden tasarlanan klasiklere olan artan ilgi tarafından yönlendiriliyor. 2026 nostalji ve yeniliğin bir arada var olduğu bir yıl.
Kadavradan yağ transferi
"Estetikte ne kadar ileri gidilebilir?" sorusunun yanıtı, "Kadavraya kadar" diye güncellendi. Adındaki ürkütücülüğü saymazsak cazip bir ufuk görünüyor. Şimdilik ABD'de uygulanıyor, ama Türkiye'de bekleme odasında
Eline sağlık Bon Jovi
63 yaşındaki dünyaca ünlü efsanevi rock yıldızı Bon Jovi ve eşi Dorothea'nin işlettiği restoran zincirinde evsizler bedava yemek yiyebiliyor. JBJ Soul Kitchen normal bir restoran değil. Farklı bir işletme mantığıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Öyle ki son belediye başkanı ile bu yüzden araları açıldı.
Gözalıcı stil: Zebra deseni
Yıllarca leopar deseni hakimiyeti altında olan moda dünyasında nihayet trend değişti. Zebra deseni bu sene çok moda; çok yönlü, zamansız ve giymesi şaşırtıcı derecede kolay bir desen.
Bilim de kanıtladı
Bilim, tecrübeyi haklı çıkardı. Gerçekten de evlat bademse, torun badem içiymiş! Anneanneler ve babaannelerin beyin fonksiyonlarını ölçen bir çalışma, büyükanne-torun arasındaki eşsiz bağın gücünü kanıtladı
Boynuz kulağı geçemedi!
Bir nörobilimci, Z kuşağının, ebeveynlerinden daha az zeki olan ilk nesil olduğunu, nedenleriyle birlikte açıkladı.
Aşkın izinde 20 şehir
Sizin için bir anlam ifade etsin ya da etmesin sevgililer günü açmazına düşebilirsiniz. Böyle bir gün yokmuş gibi davranacağınıza bu sene cumartesiye denk gelen Sevgililer Günü için vizesiz ve vizeli gidilebilecek önerilerimizi dikkate alabilirsiniz..
Evini kiracısına miras bıraktı
Kiracı ve ev sahibi olarak birbirlerinin arkadaşlığından keyif alan iki insan, tüm dünyayı etkileyen inanılmaz cömert ve nazik bir hikayeye imza attılar..
Mutfağımızın en güzide 11 zeytinyağlısı
Nihilist Penguen “Halil” bize ne anlatıyor?
Yönetmen Werner Herzog'un 2007 yapımı belgeselinde kolonisinden ayrılarak denize değil, tek başına dağa yürüyen penguenin bu davranışı sosyal medya kullanıcıları tarafından felsefi-varoluşsal bir vazgeçiş, bir gidiş olarak sorgulanmaya başlandı... Peki 'Nihilist Penguen Halil' bize ne anlatıyor? Bülent AYDEMİR yazdı
Antalya 'En İyi Destinasyon' listesinin zirvesinde
Dünyanın önde gelen ABD merkezli iş ve ekonomi dergilerinden Forbes, seyahat tutkunları için hazırladığı "2026 Yılı Seyahat Rehberi"ni yayımladı. Editörlerin seçimiyle oluşturulan ve küresel ölçekte referans kabul edilen rehberde, Türkiye'den Antalya, dünyanın en iyi 20 destinasyonu arasında yer alarak zirveye çıktı
Neden bu kadar popüler?
İnsanlardaki yaygın karbonhidrat fobisine rağmen, bizim simit dediğimiz, farklı coğrafyalarda başka başka isimlerle anılan, ama genel olarak delikli ve yuvarlak şekilli atıştırmalıklar, dünyanın her yerinde yerel bir alışkanlık.
Bodrum, Travel + Leısure 2026 listesinde!
Türkiye'nin cennet köşelerinden Bodrum, seyahat ve yaşam stili dergisi Travel + Leisure tarafından hazırlanan, 2026'da Seyahat Edilecek En İyi 50 Destinasyon listesinde yer aldı
Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
83. kez düzenlenen ve Oscar'ın habercisi olarak kabul edilen Altın Küre Ödülleri (Golden Globes) sahiplerini buldu. Hollywood'un en büyük yıldızlarının bir araya geldiği gecede kırmızı halı şıklığı vardı. İşte Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler...
Sorunlu kuşak Z değilmiş!
Yıllardır alkol, madde kullanımı ve korunmasız cinsel hayat gibi davranışlar gençlerle ilişkilendirilir. Ancak güncel verilere göre bu davranışlar artık 55 yaş üstüyle ilişkili. Günümüzde yaşlıların daha aktif bir sosyal ve cinsel hayatı var. Gençler temkinli yaşarken, yaşlılar riskli bir hayat tercih ediyor. Görünüşe göre roller değişti. Ancak uyaralım; The Economist'te yer alan haberdeki istatistiklerin ve araştırmaların ülkemizle alakası yok.
Six-seven (6-7) çılgınlığı
Trendler deyince hep "Z kuşağı" diye ağzımızdan hızla çıkıveriyor. Ama bu defa yaş sınırı daha da aşağı indi. Alfa kuşağı, kendi akımını yarattı bile. Peki nereden çıktı bu 'Six-seveeen' diye bağırışmalar?
Viral oldu: 10 günde bağımlılığa son!
Finlandiyalı bir öğretmen, 10 günde telefon bağımlılığını ortadan kaldıran bir yöntem geliştirdi. Geliştirdiği bu yöntem sadece çocuklar da değil yetişkinlerde de işe yarıyor.
Baharatların çiçek hali
Mutfakta kullandığımız baharatlar bir zamanlar çiçekti. Hepsi doğada birer sanat eseri gibi açan çiçeklerin hangilerinden baharat olarak vazgeçemediğinizi bir düşünün.
Cırt cırtlı anne babalar
Helikopter ebeveynliğin bir adım ötesi, 'cırt cırtlı' (velcro) ebeveynlik. Anne-babanın yapışkanlık etkisi, çocuğun baş etme kaslarını köreltiyor. "Bazen canın sıkılabilir evladım" demek, uzun vadeli dayanıklılığa yatırım. Hazırsanız, yavaşça o cırt cırtları gevşetiyoruz…
Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
Ülkemizde artık tam 17 tane Michelin yıldızlı restoran var. 2 restoran 2 yıldızlı 15 restoran ise bir yıldız sahibi. Tadım menüleri 4 bin 350 TL'den başlayıp 14 bin 500 TL'ye kadar çıkıyor.
Gastronominin ezber bozan tezleri
Kruvasanı Fransız bilirdik. Oysa hilal şeklindeki ilk halinin, Osmanlı İmparatorluğu'nun 1600'lerdeki yenilgisini kutlamak için Viyana'da hazırlandığı iddia ediliyor. Peki ya pizzanın da kökeni de İtalya değil desek?
Dünyanın dört bir yanından 10 yılbaşı yemeği
Dünyanın dört bir yanında insanlar heyecanla yeni yılın gelişini bekliyor. Yeni yıl yeni bir başlangıç, bolluk ve bereket dolu yepyeni bir yıl demek...
Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
Yılın rengi açıklandı
Dünyada renk otoritesi olarak kabul edilen Pantone Renk Enstitüsü, 2026'nın rengini duyurdu. Her yıl aralık ayında yapılan açıklamaya göre yılın rengi 'Cloud Dancer' olarak açıklandı
Viral döneri kimler denedi?
Yeni trend evde kıymadan döner/iskender yapmak.
400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
Bugünkü sorumuz şu: İnsan az sonra midesine indireceği 5 ince elma dilimine neden 400 dolar harcar?
Bir garip gün: Dünya Erkekler Günü
Bugün, 19 Kasım Dünya Erkekler Günü! Siz de ilk kez mi duyuyorsunuz; yalnız değilsiniz... 1999 yılında Trinidad Tobagolu Jerome Teelucksingh, 'Dünya Erkekler Günü' için tarih ararken babasının doğum gününü onurlandırmak için 19 Kasım'ı tercih etmiş. Günün anlam ve önemini ise 'dürüst ve çalışkan erkekleri' onurlandırmak, erkeklerin fiziki ve mental sorunlarına farkındalık yaratmak diye açıklıyor.
Dünyanın en güzeli Türkiye'den
Muğla'nın Fethiye ilçesinden başlayıp Antalya'ya uzanan Likya Yolu, "Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası" seçildi.
Siz bir de içini görün!
Müzik aletlerinin içini merak eden fotoğrafçı ve müzisyen Charles Brooks; piyano, gitar, çello ve flüt gibi müzik enstrümanlarını iç yapılarını çok değişik bir bakış açısıyla fotoğrafladı.
Performatif erkek nedir, ne değildir?
Sanal dünya, dikkat edilmesi gereken yeni ve kötü bir adam türü belirledi: Performatif erkek ya da gösterişçi erkek. Nereden çıktı bu tanımlama ve neden sorunlu?
Seyahat kaşıntınız mı tuttu?
Seyahat tutkunlarının dürtülerini tarif etmek için yeni ve modern bir kavram ortaya çıktı: Travel itch yani seyahat kaşıntısı!
İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
Bir zamanlar şişleri bırakıp klavyeye geçmiştik. Ama yün ve şiş ikilisiyle ilişkimizi yeniden gözden geçirme zamanı geldi. Z kuşağı şişleri eline aldı bile! Örgü modası kapıya dayandı. Yanında da zihinsel sağlık, beyin gelişimi, serotonin artışı ve daha fazlasını getirdi
Şehit ve gazi aileleri hak sahibi
TOKİ'nin İstanbul'da inşa edeceği 100 bin sosyal konut projesine ilişkin açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Şehit ve gazi ailelerimizden başvuranların tamamı hak sahibi oldu" ifadelerini kullandı
"ABD heyeti Pakistan'a gidecek"
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Jared Kushner'in İran tarafı ile görüşmeler için cumartesi sabahı Pakistan'a gideceğini bildirdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise, ABD ile bir görüşme planlanmadığını ifade etti.
İşte kupada yarı final programı!
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final müsabakalarının programı belli oldu.
İhracatçıya özel kurumlar vergisi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı'nda konuştu. Küresel şirketlerin bölgesel yönetim merkezlerini Türkiye'ye taşımalarını teşvik edileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük ölçekli ve nitelikli uluslararası doğrudan yatırım süreçlerinin de tek merkezden yürütüleceğini söyledi. Yüzde 25 olan genel kurumlar vergisi oranının imalatçı ihracatçılar için bu yüzde 9'a indirildiğini de açıklayan Erdoğan, "Diğer ihracatçı kurumlarımız için de yüzde 14'e çekiyoruz" açıklamasında bulundu
Gasplı barışma planı
Kağıthane'de genç kadına yönelik bıçaklı gasp girişiminin, eski sevgilisinin "barışma planı" olduğu ortaya çıktı; güvenlik kameralarına yansıyan olay sonrası 2 şüpheli tutuklandı
Derbide ligin en golcü iki takımı karşılaşacak!
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi aynı zamanda bu sezon ligin en golcü iki takımını karşı karşıya getirecek. Ligde sarı-kırmızılılar 69, sarı-lacivertliler 68 kez rakip fileleri havalandırdı.
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümünde iddianame!
Rapçi Vahap Canbay'ın eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu ile barışma girişimi kanlı bir pusuyla sonuçlanmıştı. Genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, eski sevgilileri barıştırmak için gittiği sokakta Aleyna'nın yeni sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu tarafından öldürülmüştü... İşte jet hızıyla hazırlanan iddianamede, İzzet Yıldızhan'ın da aralarında olduğu şüpheliler için istenen cezalar... Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Formula 1 yeniden Türkiye'de!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Formula 1'in 2027 yılından itibaren yeniden Türkiye'de düzenleneceğini açıkladı. Tanıtım toplantısında konuşan Erdoğan, "İstanbul Park, inşallah 2027 ile 2031 arasında yeniden beş sezon boyunca heyecan dolu ve yüksek kalitede yarışlara ev sahipliği yapacak." dedi.
Netanyahu: Prostat kanseri tedavim olumlu sonuçlandı
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, erken evre prostat kanseri tedavisini başarıyla tamamladığını açıkladı; ancak tedavinin ne zaman gerçekleştiğine dair ayrıntı vermedi.
İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette ilk duruşma!
Yalova'da Muhammet Baca ile kucağındaki 14 aylık İkra Baca'yı darp ettiği iddiası ile hakkında dava açılan Şener Ergin ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada verdiği ifadesinde kendisini ve kızını döven sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyen baba Baca, "Olay sırasında eşimi düşürmüşler. İkra yoldaydı. Onu görünce kucağıma aldım. O sırada odunla vurdu Şener, scooter ile değil. Mahkemeyi yanıltıyor. Çocuğuma doğru vurdu. Kızım balık gibi çırpınırken tekrar vurdu. Benim kızım en ufak seste artık kafasını tutuyor. Kendisinin cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu
İstanbul sokaklarında Formula 1 şov
Formula 1'in Türkiye'ye geri dönüşü özel bir etkinliğe sahne oldu. Red Bull Racing pilotu Yuki Tsunoda, Formula 1 aracı ile Galataport-Dolmabahçe güzergahında bir gösteri sürüşü gerçekleştirdi
Bakan Çiftçi'den Habertürk'e dijital güvenlik düzenlemesi açıklaması
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM'de kabul edilen dijital güvenlik düzenlemesine ilişkin Habertürk Ankara Temsilcisi Nasuhi Güngör'e kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Yeni düzenlemeyi tarihi bir kırılma noktası olarak tanımlayan Çiftçi, dijital alanın artık denetimsiz bir mecra olmaktan çıktığını vurguladı. Dijital alanın artık serbest alan olmadığını belirten Çiftçi, özellikle çocukların maruz kaldığı risklere dikkat çekerek devletin bu alandaki müdahale kapasitesinin güçlendirildiğini ifade etti
Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda alınacak 7 yeni tedbiri açıkladı. Bakan Tekin, "Okul güvenliğini fiziki tedbirlerle dijital risk alanlarını da kapsayacak şekilde ele alıyoruz. Bu çerçevede siber devriye faaliyetlerine daha fazla ağırlık vereceğiz. Okullarımızın çevresinden giriş-çıkış düzenine, riskli durumlara erken müdahaleden kurumlar arası eşgüdüme kadar yeni çalışma modellerini ivedilikle devreye alıyoruz" dedi
Gülistan Doku'nun mezar yeri aranıyor! 18 noktada çalışma yapıldı!
Gülistan Doku soruşturmasından yeni ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Buna göre gizli tanık ifadesinin ardından yapılan çalışmada; bulunan mezar yeri ile şüphe duyulan 17 noktada, yaklaşık 40 kilometrelik alanda yer altı görüntüleme cihazlarıyla arama yapıldı
Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar Enerji Piyasalarında Regülasyon ve Rekabet Zirvesi sonrası, Bloomberg HT'nin Gelecek Enerji programında savaşın etkisini henüz fiyatlara yansıtmadıklarını belirterek, "Son 3 yılda, doğalgaz ve elektrikte fatura desteklerinin güncel fiyatlarla yaklaşık 1,85 trilyon liraya ulaştı. Desteklere bu sene de devam edeceğiz" dedi. Eşel mobilin yılsonuna kadar hazineye etkisinin 600 milyar TL olduğuna da değinen Bayraktar, "Savaş devam ederse elektrik ve doğalgazda da bir 600 milyar TL etkisi olacak. Umarım bu durum erken biter ve bir düzenleme yapmak zorunda kalmayız" ifadelerini kullandı
Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
Küresel seyahat sezonu 'yakıt kıtlığı' gölgesinde başlıyor. Jet yakıtı krizi nedeniyle Avrupa ülkelerinde uçuş iptalleri ve yakıt paylaşım planları devreye girdi. Lufthansa 20 bin uçuşu iptal ederken, uzmanlar daha fazla iptal ve fiyat artışının yolda olduğu konusunda uyarıyor. Türkiye'de ise yapılan açıklamalarda ülkenin jet yakıtında ihracatçı olması nedeniyle kriz beklenmediği belirtildi ancak artan maliyetlerin ilerleyen dönemde bilet fiyatlarına yansıma riski devam ediyor. İşte jet yakıtı krizinin arka planı ve dünya ile Türkiye'nin son durumu. Habertürk Enerji Editörü İrem Kuşoğlu Görgü'nün haberi...
Mal varlığıyla ilgili yeni açıklama
Geçtiğimiz günlerde hastaneden taburcu olan İbrahim Tatlıses, "Vasiyetimi hazırladım, mirasımı devlete bıraktım" demişti. Tatlıses'in asistanı, ünlü türkücünün sosyal medyaya yansıyan mal varlığıyla ilgili açıklama yaptı
İngiltere'de üzerinde 'Osmanlı' yazan tek mezar taşı!
Osmanlı'nın ilk Manchester Başkonsolosu olarak pek çok ilke imza atan Abdullah İdlibi'nin izleri, kentteki St Saviour Kilisesi bahçesinde ülkenin tek "Osmanlı" yazılı mezar taşında sürülebiliyor
İşletmeler siber sigortaya sarıldı
Sigorta Sayfası programına katılan HDI Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Halil Bay, şirketlerin yapay zeka ile ilgili çok fazla deneme yapmaları nedeniyle teknolojik olarak açık verme risklerinin arttığı bir dönem olduğu için işletmelerin kendilerini siber risklere karşı güvenceye aldığını dile getiren Bay, "Riskelerin artmaya başması ile siber sigortalara olan ilgi de artmaya başladı. Büyük ve global şirketler siber saldırı konusunda kendilerini güvenceye alma kosunda istekliler" diye konuştu. 
İşte haftanın kültür sanat ajandası
Bu hafta sinemada Michael Jackson'ın hayatını anlatan Michael öne çıkıyor. Animasyonda 1881 Atatürk: Bir Liderin Doğuşu ve Marakuda: Taş Devri Efsanesi vizyonda. Sahnede Şener Şen'li Zengin Mutfağı ve SWANS – Kuğu Gölü, müzikte Uluslararası Caz Günü konserleri, sergide ise Temenos: İç Deniz sanatseverlerle buluşuyor