Bu kadınlara neredeyse herkes hayran! Ama ödedikleri o bedeli çok az insan biliyor!

"Kendim hallederim"

Her yardım isteği reddedildiğinde, önemsizleştirildiğinde ya da bir yük gibi hissettirildiğinde, kadının beyni fayda zarar hesabı yapmaya başlar. “Ben kendim hallederim” demek artık bir güç göstergesi olmaktan çıkıp bir travma tepkisi haline gelir. Sinir sistemi, kırılganlığın reddedilmeye yol açtığını öğrendiği için yardım isteme sistemini kapatır.

Halbuki psikolojik tedaviler kadınlara “ihtiyaçlarını iletmelerini” söyler. Yıllarca ilettiğini ve bunun işe yaramadığını gören kadın sessizliğin daha güvenli olduğuna kanaat getirir. Tüm ihtiyaçlarını, güçlü olduğu için değil, hayal kırıklığına uğramaktan yorulduğu için kendisi görmeye başlar.

Aşırı bağımsızlık toplumda genellikle büyük bir güç olarak görülür. Ancak bu bağımsızlık değil, maske takmış bir yaradır.