HT Gastro
Stil

Bodrum, Travel + Leısure 2026 listesine girdi!

Türkiye'nin cennet köşelerinden Bodrum, seyahat ve yaşam stili dergisi Travel + Leisure tarafından hazırlanan, 2026'da Seyahat Edilecek En İyi 50 Destinasyon listesinde yer aldı

Giriş: 15.01.2026 - 11:05 Güncelleme: 15.01.2026 - 17:04
Habertürk
Haberler Stil ‘Türkiye’nin St.-Tropez’si’ denildi! Bodrum, Travel + Leısure 2026 listesinde

Dünyanın önde gelen seyahat ve yaşam stili yayınlarından Travel + Leisure, her yıl seçkin editörlerin seçimiyle hazırlanan ‘2026’da Seyahat Edilecek En İyi 50 Destinasyon’ listesini yayımladı.

Küresel ölçekte 100’ün üzerinde destinasyonun değerlendirildiği seçkide, ‘2026 Yılın Destinasyonu’ Brezilya seçilirken, Türkiye’den Bodrum da yer aldı.

BEACH VIBES KATEGORİSİNDE BODRUM

‘2026’da Seyahat Edilecek En İyi 50 Destinasyon’ listesinde yer alan destinasyonlar; kültür, sanat, gastronomi, doğa ve deniz turizmi gibi farklı deneyim alanları dikkate alınarak belirlendi.

Travel + Leisure’ın Beach Vibes başlığı altında seçkide Bodrum da yerini aldı. Bodrum, yayında ‘Türkiye’nin St.-Tropez’si’ olarak tanımlandı. Seçkide Bodrum’un yanı sıra, Miami, Cayman Adaları, Isla Mujeres de yer aldı.

Bodrum’un, geçmişte mütevazı bir balıkçı kasabasıyken; bugün lüks otelleri, canlı gece hayatı, gastronomi çeşitliliği ve farklı ülkelerden ziyaretçileri bir araya getiren yapısıyla uluslararası ölçekte güçlü bir cazibe merkezi haline geldiği vurgulandı.

YÜZDE 85 ARTAN İLGİ

Yayında, Skyscanner’ın seyahat trendleri verilerine de yer verilerek, Bodrum’a yönelik aramaların yıllık bazda yüzde 85 oranında arttığı bilgisi paylaşıldı. Bu artışın, destinasyonun uluslararası görünürlüğünün güçlenmesine işaret ettiği belirtildi.

Travel + Leisure, Bodrum’daki turizm ivmesini destekleyen gelişmeler arasında, Maxx Royal Bodrum Resort’un 2024 yılında hizmete açılmasını da vurguladı. Yayında, yeni ve nitelikli marka yatırımlarının Bodrum’un küresel turizm ligindeki konumunu güçlendirdiğine dikkat çekti.

ULAŞIM OLANAKLARI VURGULANDI

Bodrum’un ulaşım olanaklarının da çeşitlendiği ifade edilerek; Ryanair’in Londra Stansted–Bodrum hattını, SunExpress’in ise 2026 yaz sezonunda Manchester–Bodrum direkt uçuşunu programına ekleyeceği bilgisi paylaşıldı.

Bu içeriği paylaş
İLGİLİ İÇERİKLER
Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
83. kez düzenlenen ve Oscar'ın habercisi olarak kabul edilen Altın Küre Ödülleri (Golden Globes) sahiplerini buldu. Hollywood'un en büyük yıldızlarının bir araya geldiği gecede kırmızı halı şıklığı vardı. İşte Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler...
Viral döneri kimler denedi?
Yeni trend evde kıymadan döner/iskender yapmak.
400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
Bugünkü sorumuz şu: İnsan az sonra midesine indireceği 5 ince elma dilimine neden 400 dolar harcar?
Bir garip gün: Dünya Erkekler Günü
Bugün, 19 Kasım Dünya Erkekler Günü! Siz de ilk kez mi duyuyorsunuz; yalnız değilsiniz... 1999 yılında Trinidad Tobagolu Jerome Teelucksingh, 'Dünya Erkekler Günü' için tarih ararken babasının doğum gününü onurlandırmak için 19 Kasım'ı tercih etmiş. Günün anlam ve önemini ise 'dürüst ve çalışkan erkekleri' onurlandırmak, erkeklerin fiziki ve mental sorunlarına farkındalık yaratmak diye açıklıyor.
Dünyanın en güzeli Türkiye'den
Muğla'nın Fethiye ilçesinden başlayıp Antalya'ya uzanan Likya Yolu, "Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası" seçildi.
Siz bir de içini görün!
Müzik aletlerinin içini merak eden fotoğrafçı ve müzisyen Charles Brooks; piyano, gitar, çello ve flüt gibi müzik enstrümanlarını iç yapılarını çok değişik bir bakış açısıyla fotoğrafladı.
Performatif erkek nedir, ne değildir?
Sanal dünya, dikkat edilmesi gereken yeni ve kötü bir adam türü belirledi: Performatif erkek ya da gösterişçi erkek. Nereden çıktı bu tanımlama ve neden sorunlu?
Seyahat kaşıntınız mı tuttu?
Seyahat tutkunlarının dürtülerini tarif etmek için yeni ve modern bir kavram ortaya çıktı: Travel itch yani seyahat kaşıntısı!
İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
Bir zamanlar şişleri bırakıp klavyeye geçmiştik. Ama yün ve şiş ikilisiyle ilişkimizi yeniden gözden geçirme zamanı geldi. Z kuşağı şişleri eline aldı bile! Örgü modası kapıya dayandı. Yanında da zihinsel sağlık, beyin gelişimi, serotonin artışı ve daha fazlasını getirdi
Kafeininizi nasıl alırdınız?
Kahve içeren tatlılar son dönemde popüler... Kahve acılığının, çikolatanın lezzetini daha da yoğun bir tada dönüştürdüğü o lezzet şöleni, bize kaça patlar dersiniz? Gelin, bir hesap yapalım... Ama merak etmeyin, para hesabı değil!
Dünyada reçeteyle önerilen ilk ülke
İsveç, kendini "dünyanın reçeteyle gidilebilen ilk seyahat destinasyonu" olarak tanıtmaya başladı. Visit Sweden tarafından başlatılan, araştırmalara dayanan yeni girişim; doktorları, hastalarının sağlığını ve yaşam kalitesini artırmak için sauna, soğuk suya dalma ve ormanda yürüyüş gibi İsveç'e özgü aktiviteleri önermeye teşvik ediyor
Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!
Roma döneminden 16. yüzyıl denizcilerine, Kraliçe Victoria'dan bize... 'Banmak' sadece alelade bir alışkanlık değil, evrensel bir ihtiyaç! Peki 'çaya bisküvi banma'nın incelikleri neler?
Z kuşağı ikinci ele neden takıntılı?
Önceki nesillere kıyasla Z kuşağı ikinci el giysi satın almaya daha eğilimli. Az tüketme trendi sosyal medyayı kasıp kavuruyor, özellikle TikTok'ta. Z kuşağının yüzde 66'sı ikinci el alışverişi tercih ediyor. Peki kullanılmış giysiler gençler için neden bu kadar çekici?
Şehirden kaçış için en ideal zaman
Yaz tatilinizi her sene özenle eylül ve ekim aylarına denk getiriyorsanız, kalabalıkların dağılmasını bekliyorsunuz demektir. Hem fiyatlar daha uygun hem de hava sıcak değil. Gelin alternatiflere bakalım.
Vegan yumurta mı gerçek yumurta mı?
En sevdiğimiz yiyeceklere bitki bazlı alternatifler sağlık, etik ve çevresel kaygılarla son yıllarda daha da yaygınlaştı. Vegan yumurtalar kolesterol içermediklerinden gerçek yumurtalara göre daha sağlıklı bir alternatif olarak talep görüyor.
Pantolonlar uçuşa geçti!
Şalvarı andırsa da tam olarak öyle değil; her vücut tipine de uygun sayılmaz. Alaaddin'in Sihirli Lambası'ndaki Cin'i ya da Hayat Sevince Güzel filminde kaşıkla 'Keklik Türküsü' söyleyen Ayşecik'i akıllara getiren balon pantolonlar, sonbaharın giyim trendleri arasında yerini aldı gibi gözüküyor...
Dünyanın en güzel 50 köyünden biri Türkiye'de
Forbes'un "Dünyanın En Güzel 50 Köyü" listesine Türkiye'den sadece bir köy girdi. Ortahisar 40. sıradan listede...
Emmy'nin kırmızı halı yıldızları!
Los Angeles'ta düzenlenen 2025 Emmy Ödülleri, televizyonun en prestijli isimlerini kırmızı halıda buluşturdu. Ünlülerin moda tercihleri, ödüller kadar konuşuldu
Kıyafetten takıya, çantadan ayakkabıya sonbahar trendleri
Sonbaharda modada tek kural var: Abartı! Sabahlık paltolar, devasa puantiyeler, sivri burunlu çizmeler ve düzensiz inciler… İşte New York ve Paris'teki podyumlardan gardroplara uzanan sonbahar modası!
Japonlar neden obez değil?
Amerikalıların yaklaşık yüzde 42'si obezken, Japonların sadece yüzde 4,5'i obez. Görünüşe göre Japonya, ismi lazım olmayan bazı zayıflama ilaçlarına ihtiyaç duymayan bir ülke. Japonya'da, yasalara göre her okul profesyonel bir beslenme uzmanı bulundurmak zorunda. Japon hükümeti çıkardıkları yasalarla sizi obez olmaktan adeta koruyor.
Dünya mutfağının 20 yıldızı
Bugünkü sorumuz şu: Bir şehri harika diye tanımlamak için o şehirde ne olması gerekir?
O zil çalışan anneler için de çalıyor
Pazartesiden itibaren okullarda ziller sadece çocuklar için değil, anneler ve özellikle çalışan anneler için de çalacak. Hayır, aslında bu maratona hiç hazır değiliz. Konuşmamız gerekenler var. Mesela, çalışma koşullarında kadınlar için daha fazla esnekliği savunurken bir gerçeği kaçırıyor olabilir miyiz?
Dünyanın en güzel bisiklet yolları
Dünyayı keşfetmenin tek bir yolu yok; ister uçakla, ister trenle, ister yürüyerek… ya da en keyifli seçeneklerden biriyle: bisikletle. Bisiklet tatilleri, hem daha fazla yol katetmenin en sürdürülebilir yollarından biri hem de manzaraları doyasıya yaşamanın en güzel biçimi. Time Out, dünyayı iki teker üzerinde keşfetmek isteyenler için en etkileyici rotaları seçti…
Açık büfe kahvaltı tarihe mi karışıyor?
Otellerde lüksün simgesi olan açık büfe kahvaltı; israf, aşırı tüketim ve çevresel etkisi nedeniyle eleştirilerin odağında.
Yeni akım ile tanışın: Floral Fle
Bahçelerinde soğan, patates yetiştiren, inek ve tavuk besleyen hatta arıcılık ile ilgilenen ünlü isimler kimler? Yeşil, sağlıklı, leziz lahana ve domates yetiştirmek, yumurtaları tavukların altından taze taze almak birçok ünlünün en gözde hobisi. Kim bilir, aşağıdaki listeye bakıp belki siz de ilham alırsınız.
Solgun bakışlar, renksiz kaşlar... Yorgun görünmek moda oldu!
TikTok, Instagram gibi sosyal medya platformları her geçen gün yeni güzellik trendleri doğuruyor. Addams Ailesi'nin soğuk ve karamsar kızı Wednesday Addams'tan ilham alan yeni trendin ismi ise 'Yorgun Kız' makyajı. Akımla birlikte Z Kuşağı, kusurlarını kapamak yerine öne çıkarıyor
Sizce bu bir sandviç mi yoksa tatlı mı?
İnsanlar bazen bir şeyi yemek için değil, sadece fotoğrafını sosyal medyada paylaşmak için satın alıyor. Süpermarket gıda kampanyalarının son örneği olan tatlı görüntülü sandviç İngiltere'nin gündemine oturdu ve ortalık biraz karıştı.
Kaç tanesine gittiniz?
Kaç tanesine gittiniz?
Deniz kıyısında yaşamak ömür uzatır mı?
Yeni bir araştırma, denize kıyı olan yerlerde yaşamanın ömrünüze 1 yıl ekleyebileceğini ortaya koyuyor.
Nereden çıktı bu Labubu çılgınlığı?
Bir peluş oyuncak salgınının ortasındayız! Kocaman gözlü, tuhaf sırıtışlı tüylü bebek Labubu, küresel bir fenomene dönüştü. Çocuklar için bir oyuncak olmanın ötesinde, yetişkinlerin de takıntısı haline geldi
Dondurma yanlışlıkla mı icat edildi?
1984'ten beri her yıl tüm dünyada temmuz ayının üçüncü pazar günü kutlanan Dünya Dondurma Günü bu sene 21 Temmuz'a denk geliyor. Başta çocuklar olmak üzere herkes tarafından sevilen, yaz denince akla ilk gelen, içimizi serinleten, lezzetli, zihin tazeleyici bir tatlıdır dondurma. İlk dondurmayı kim bulmuş olabilir, hiç merak ettiniz mi?
Direksiyondaki tehlike
Sinyalsiz şerit değiştirme, aşırı hız, ani fren ve trafikte birtakım sabırsız davranışlara bundan böyle daha farklı bir gözle bakabiliriz. Dikkatsiz araç kullanmak herkes için tehlikeli olsa da Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) teşhisi alanlar için tüm bu riskli hareketler sıradan. Ama kaza geçirme ihtimali yüzde 62 daha fazla
Demek ben klasik bir tidsoptimistim
Tidsoptimist, sahip olduğundan daha fazla zamanı olduğunu düşündüğü için sürekli geç kalan kişi anlamına geliyor. Yani ben.
10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
Rüya gibi sahilleri, uygun fiyatları, vizesiz ulaşım olanaklarıyla ve sosyal medyada artan şöhretiyle Ksamil, Balkanlar'ın Maldivleri güzellemesini sonuna kadar hak ediyor!
Bu restoranda çalışanlar demans hastası
Kusurları kucaklayan, empatiyi yeşerten bu sosyal deney tüm dünyaya ilham vermeye devam ediyor. Bu restorana gelen herkes siparişinin yanlış gelme ihtimalinin olduğunu biliyor. Ardından gelen kahkaha, neşe, empati, anlayış ve nezaket dolu iletişim biçimi dünya çapında büyük övgüler almaya ve ödüller kazanmaya devam ediyor.
Nefes analizinden hastalık teşhisi
Nefes alma biçimi kişiye özgüdür, tıpkı parmak izi gibi benzersizdir. Bilim insanları yakında nefes analizi yaparak hangi sağlık problemleri yaşadığınızı teşhis edebilecek.
Fabrikayı 45 yılda eve dönüştürdü
Ricardo Bofill, Avrupa'da yaşamış ve arkasında devasa ölçekte etkileyici pek çok eser bırakmış 20. yüzyılın en önemli postmodern mimarlarından biri kabul ediliyor. 45 yıl süren evi ve Açlık Oyunlarına ilham veren toplu konut projesi ile ünlü.
Google’da sezonun gözdesi Türkiye
Türkiye, 2025 yaz sezonu için tatil aramalarında Google'da en çok ilgi gören destinasyonlar arasında zirvedeki yerini koruyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılık terör kadar tehlikeli
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT Genç kanalının açılışında yaptığı konuşmada, "Uyuşturucu, alkol, bahis, kumar ve sigara bağımlılığı terör kadar hatta terörden daha zararlı boyutlara ulaşmıştır" dedi. Erdoğan, "TRT bugün de önemli bir misyon üstleniyor. TRT iyiyi doğruyu hakkı önceleyen yayın ve yapımlarıyla kültürel yozlaşmaya karşı milli değerlerimizin bir seti olarak karşımızda duruyor" ifadelerini kullandı
"İran'ı yakından takip ediyoruz"
Dışişleri Bakanı Fidan, "SDG sorun olmaya devam ediyor. Türkiye olarak bu konuda kararlı politikamız sürecek" dedi. İran'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyleyen Fidan, "Diplomatik çabalara devam edeceğiz. Gerek arabulucular gerekirse direkt temaslarla bu konuyu çözmelerini umuyoruz." dedi
MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran'dan göç dalgası olmadığı belirtilerek, "İran sınırımızda gerekli tüm tedbirler alınmakta" denildi.
NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
New York Times'a ABD'nin İran'a yönelik olası müdahale planına ilişkin konuşan kaynaklar, ABD Başkanı Trump'ın son günlerde komutanları tarafından kendisine sunulan askeri seçenekleri göz ardı etmediğini söyledi. Trump'ın askeri seçenek emrinin, Tahran'ın sonraki adımlarına bağlı olduğunu söyleyen yetkililer, herhangi bir saldırının henüz değil en az birkaç gün sonra düzenleneceğini ifade etti
Trump: Anlaşmanın önündeki engel Zelenskiy
ABD Başkanı Trump, son gelişmelere ilişkin Reuters'a konuştu. Pehlevi'nin "oldukça hoş biri gibi göründüğünü" söyleyen Trump, İran içinde yeterli desteği olup olmadığı konusunda emin olmadığını ifade etti. Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barışın sağlanamaması konusunda engelin Ukrayna lideri Zelenskiy olduğunu söyledi.
Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları sonrası piyasalarda ABD'nin İran'a yönelik yakın vadede doğrudan askeri müdahale yapmayacağı beklentisi oluşurken, brent petrolde gün içi kayıp yüzde 4'e ulaştı ve 64 dolar seviyesinin altını gördü
Salih Özcan'da frene basıldı
Ara transfer döneminde birçok isimle yollarını ayıran Beşiktaş, orta sahaya takviye için bir süredir görüştüğü Salih Özcan'da frene bastı. Siyah-beyazlılar, milli oyuncunun transferinde görüşmeleri şimdilik dondurdu.
Durumu çok ciddi
Siroz teşhisi konulan, bu nedenle acilen karaciğer nakli olması gereken ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan, kritik açıklamalarda bulundu
Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, eski voleybolcu Derya Çayırgan da gözaltına alındı. İfadesi alınan Çayırgan, ev hapsi ve yurt dışı yasağı talebiyle mahkemeye sevk edildi. Çayırgan savcılık ifadesinde, evsiz kalan ailesine Özgür Çelik'in yardım ettiğini, İmamoğlu ile görüşmesinde de kendisine iş teklifi yapıldığını anlattı.
Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunda ara transfer hareketliliği sürüyor. İşte şu ana kadar biten tüm transferler...
Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, farklı tarihlerde beyin kanaması geçiren 80 yaşındaki Mehmet Çiçek ile oğlu 55 yaşındaki Mahmut Çiçek, tedavi gördükleri hastanelerde bir gün arayla hayatını kaybetti. Peş peşe acı haberi alan Çiçek ailesi hüzne boğuldu
G.Saray'ın Fofana teklifi ortaya çıktı!
Devre arası transfer döneminde orta saha mevkisini güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın, Milan forması giyen Youssouf Fofana'ya yaptığı teklifin ayrıntılarını İtalyan basını duyurdu.
Üvey annesini öldürüp firar etmişti... Cezaevinde feci son!
Samsun'da, üvey annesini öldürme suçundan hükümlü olan ve bir süre önce cezaevinden firar eden 32 yaşındaki Y.T., yakalanıp teslim edildiği cezaevinde intihar etti. Cezaevinde ve hastanede gerekli incelemelerin yapıldığı, hükümlünün psikolojik sorunlarının bulunduğu belirtildi
Avrupa'da transferin gözdesi: En-Nesyri!
Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı En-Nesyri, Avrupa'da transferin gözdesi oldu. 28 yaşındaki futbolcuya Premier Lig'den iki Serie A'dan ise bir kulüp talip oldu. Fas Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda finale çıkan En-Nesyri'nin geleceği turnuva bittikten sonra belli olacak
Hatice öğretmen 7. kattan düşmüştü! Sevgilisinin tırnağında DNA'sı çıktı!
İstanbul'da, 2 yıl önce 7. kattan düşerek hayatını kaybeden 27 yaşındaki öğretmen Hatice Biçmek'in ölümü, yapılan kriminal incelemeler sonrası cinayet şüphesiyle yeniden gündeme geldi. Olaydan sonra adli kontrol kararıyla serbest bırakılan erkek arkadaşı 34 yaşındaki Beytullah Ö.'nün tırnak aralarında genç kadının DNA'sı bulundu. Bu gelişme üzerine düşme vakası cinayet şüphesine dönüştü. Elde edilen DNA bulguları üzerine genç kadının erkek arkadaşı Samsun'da yakalanarak adliyeye sevk edildi
G.Saray'dan Hakan Çalhanoğlu çıkarması!
Geçtiğimiz günlerde Milano'ya giden Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ve İdari Menajer Uğur Yıldız'ın, bugün veya yarın Inter'le Hakan Çalhanoğlu'nun transferi için masaya oturulacağı öğrenildi.
En az altın kadar değerliydi...
Bugün market raflarında kolayca ulaşabildiğimiz baharatlar, bir zamanlar altınla yarışacak kadar değerliydi. Uğruna denizler aşıldı, savaşlar çıktı ve imparatorluklar kuruldu. Peki baharatlar dünya tarihini nasıl bu kadar derinden etkiledi?
ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
İran'da başlayan protestoların ardından ABD Başkanı Trump'ın İran'a müdahale edeceği yönündeki açıklamalarını yinelemesiyle Washington-Tahran hattındaki gerilim tırmandı. ABD'nin bölgedeki bazı üslerinde personelini çektiği bildirilirken, İran'dan misilleme uyarısı geldi
Fon dağılımı iyi yapılmalı
Sigorta Sayfası programına katılan AXA Türkiye Hayat ve Emeklilik Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Selçuk Adıgüzel, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcılarının kısa vadeli düşünmemesi gerektiğini belirterek "Birikim yapılmaya başlandıktan 3 yıl sonra BES'in avantajları daha iyi görülmeye başlar" dedi. Adıgüzel, içinde bulunduğumuz dönemde fon portföyünün yüzde 40-45'i oranında altın, yüzde 15-20 civarında hisse senedi ve kalan kısmının sabit getirili para piyasası fonlarında değerlendirilebileceğini dile getirdi. 
"Hikâye beni içine çekti"
Bu akşam yeni bölümüyle SHOW TV'de ekrana gelecek olan 'Veliaht'ta 'Gülşah' karakterine hayat veren genç oyuncu Defne Burnaz, rolü ve diziye dair samimi açıklamalarda bulundu