Tidsoptimist, İsveççe’de zaman optimisti yani zaman iyimseri anlamına geliyor. Zamana karşı iyimser olan, alışkanlık olarak her yere geç kalan çünkü sahip olduğundan daha fazla zamanı olduğunu düşünen, ne kadar zamanı olduğu konusunda aşırı iyimser olan ya da yeteri kadar gerçekçi olmayan , genellikle işlerin ne kadar süreceğini hafife alan ve bu nedenle istemese de sık sık geç kalan kişiye deniyor.

Bütün düğmelere aynı anda basmak gibi bir tanımlama oldu sanki.

Bu kişiler, olduğundan daha fazla zaman olduğunu sandıkları için randevularına sürekli geç kalıyorlar. İşlerin süreceği zamanı ayarlayamıyorlar. İyi niyetli olmalarına rağmen genellikle zamanı yanlış değerlendiriyorlar.

Demek ben klasik bir tidsoptimistim

Arkadaşlarım genellikle randevularına erken gelir ya da tam zamanında ve benim geç kalmamı son derece rahatsız edici bulurlar. Ben de her yere geç kalmaktan, insanları bekletmekten hoşlanan biri değilim. Ama dürüst olmak gerekirse zamanlama konusunda hala dakik olduğumu söyleyemem.

Yirmili yaşlarımda, üniversitede yatılıydım. Yurt binaları okulun içindeydi ve derslikler yurt binasının hemen yanındaydı. Yani aslında şartlar geç kalmamak için biçilmiş kaftandı. Yataktan kalkıp, üstüme bir şeyler giyip, saçımı toplayıp derse gitmem çok kısa sürüyordu. Yani sürmeliydi…

İronik olan neydi? Her zaman geç kalıyordum. Eskisine göre biraz daha gerçekçi oldum, ama hala çok sıkça geç kalırım.

Peki, neden genellikle geç kalıyorum? Bir yere gitmek için yapmam gereken hazırlıklar ve yolda geçireceğim zaman konusunda her zaman aşırı iyimserim. Derse girmeden evvel kantinden almak istediğim kahve için hiç sıra beklemeyecekmişim gibi, arkadaşlarımla karşılaşıp sohbet etmeyecekmişim gibi ya da asansör her zaman beni bekleyecekmiş gibi, yolda hiç trafik olmayacakmış gibi ve dünya buluşma noktasına mümkün olan en kısa sürede ulaşmam için elinden geleni yapacakmış gibi aşırı iyimser hissediyorum.

Mükemmel zamanlama var mı?