Engin Hepileri'nin acı günü
Ünlü oyuncu Engin Hepileri'nin annesi Semra Hepileri hayatını kaybetti
Giriş: 26 Mayıs 2026 - 13:47 Güncelleme:
Engin Hepileri annesinin acısıyla sarsıldı. Acı haberi, oyuncunun eşi Beyza Şekerci sosyal medya hesabından duyurdu.
Şekerci, "Engin'imin güzel annesi, cancanımın babaannesi, benim pamuk Semroş'um, Semra Hepileri'yi kaybettik. Cenazesi 26 Mayıs Salı Erenköy Galip Paşa Camii'nden ikindi namazının ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedilecektir. Canımız annemiz mekanın cennet olsun" dedi.
