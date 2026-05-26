Engin Hepileri'nin acı günü

Derede balık avlarken yeğeniyle akıntıya kapılan amcayı arama çalışmaları sürüyor; son anları kamerada

GİRESUN'un Yağlıdere ilçesinde bayram tatilinde derede balık avlarken birlikte akıntıya kapıldığı yeğeni Sedat Çelik (24) ölen, kendisi ise kaybolan Sedat Çelik'i (54) arama çalışmalarına 4'üncü günde devam ediliyor. Aynı ismi taşıyan amca ve yeğenin, akıntıya kapılmadan önce derede serpme ağla balık avlamaya çalıştığı görüntüler ortaya çıktı.