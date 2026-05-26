Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adnan Menderes ve dava arkadaşlarının ailelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum başbakan Adnan Menderes ve dava arkadaşlarının ailelerini Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kabul etti.

DHA'da yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde Adnan Menderes ve dava arkadaşlarının aile fertleriyle tek tek tokalaşarak sohbet etti.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirilen kabulde, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.