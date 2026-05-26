        Yargıtay'dan CHP kararı! CHP internet sitesinde değişiklik

        Yargıtay'dan CHP değişikliği! Özgür Özel'in yerine Kemal Kılıçdaroğlu geldi

        Mahkeme tarafından CHP Genel Başkanı olarak görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, "Partideki işleyişte herhangi bir sıkıntı yok çalışan herkesin maaşlarının ödemesinin talimatı verildi" dedi. Çalışanların maaşlarının ödendiği öğrenildi. CHP'nin internet sitesinden Parti Meclisi ve Merkez Yürütme Kurulu kaldırılırken, Yargıtay'da da CHP Genel Başkanı olarak Kemal Kılıçdaroğlu gösterildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, istinafın CHP Kurultayı hakkındaki kararı sonrası ilk Parti Meclisi (PM) toplantısını 1 Haziran'da yapacak. CHP'de aynı gün Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) da toplanacak

        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 09:59
        "Maaşların ödenmesi talimatı verildi"

        Mahkeme tarafından CHP Genel Başkanı olarak görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, Kurban Bayramı öncesinde maaşların ödenme talimatı verildiğini söyledi.

        Atakan Sönmez yaptığı açıklamada, "Partideki işleyişte herhangi bir sıkıntı yok çalışan herkesin maaşlarının ödemesinin talimatı verildi" dedi.

        Genel merkez personelinin maaşlarının ve bayram ikramiyelerinin yattığı öğrenildi.

        İNTERNET SİTESİDEN PM VE MYK ÜYELERİ KALDIRILDI

        CHP'nin resmi internet sitesinden, Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin isimleri kaldırıldı.

        İstinaf mahkemesinin CHP 38. Olağan Kurultayı’nın iptali ve CHP Genel Başkanı olarak tedbiren Kemal Kılıçdaroğlu'nu görevlendirmesinin ardından, Kılıçdaroğlu'nun avukatlarının Genel Merkez binasının tahliye edilmesi talebi üzerine bina polis müdahalesiyle boşaltılmıştı.

        Binada dün Genel Başkan Yardımcılarının odalarının girişinde bulunan isimlikler söküldü. CHP'nin resmi internet sitesinden de Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin isimleri kaldırıldı. Sitede Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanlarının da yer almadığı görüldü.

        YARGITAY ÖZEL'İ ÇIKARDI, KILIÇDAROĞLU'NU EKLEDİ

        Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, internet sitesinde CHP Genel Başkanı bölümünde Özgür Özel'in ismini çıkardı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini ekledi.

        Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, istinaf mahkemesinin CHP 38. Olağan Kurultayı’nın iptaline ve Genel Başkan olarak tedbiren Kemal Kılıçdaroğlu'nu görevlendirmesinin ardından CHP'nin genel bilgilerini güncelledi.

        Başsavcılığın internet sitesindeki Siyasi Partiler Genel Bilgiler listesindeki CHP'nin Genel Başkan bölümünde Özgür Özel'in ismini çıkardı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini ekledi.

        KILIÇDAROĞLU, İLK PM VE YDK TOPLANTILARINI 1 HAZİRAN'DA YAPACAK

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, istinafın CHP Kurultayı hakkındaki kararı sonrası ilk Parti Meclisi (PM) toplantısını 1 Haziran'da yapacak. CHP'de aynı gün Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) da toplanacak.

        AA muhabirinin parti kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Kılıçdaroğlu'nun partinin, kurultayın ardından en yetkili organı olan PM'yi 1 Haziran Pazartesi saat 11.00'de toplaması planlanıyor. Toplantıda, PM üyeleri içerisinden Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belirlenecek ve Kılıçdaroğlu'nun kurmayları arasında görev dağılımı yapılacak.

        CHP'nin 25-26 Temmuz 2020'de yapılan 37. Olağan Kurultay'ının sonucunda belirlenen PM ve YDK'nin asıl ve yedek üyeleri, mahkeme kararıyla görevlerine iade edildi.

        Buna karşın, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun son PM'sinde yer alan bazı isimler, çeşitli sebeplerden ötürü bu PM'de görev alamayacak.

        Daha önce listede olan Onursal Adıgüzel, Ahmet Akın, Muharrem Erkek, Hasan Baltacı ve Candan Yüceer, belediye başkanı olmaları sebebiyle 60 kişilik PM'de yer alamayacak.

        Ayrıca Tekin Bingöl ve Gülizar Biçer Karaca TBMM Başkanvekilliği görevleri, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Murat Emir ise CHP Grup Başkanvekilliği görevinde bulunmaları sebebiyle PM'de bulunamayacak.

        Bunlara ek olarak, Eren Erdem partiden istifası ve eski CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık ise vefat etmesi sebebiyle PM'de olmayacak.

        Bu durumda parti tüzüğüne göre, PM'nin yedek üyeleri, aldıkları oy oranı hesaba katılarak boşalan sandalyeleri dolduracak. O dönem PM yedek üyelerinden olan ve CHP'den istifa eden AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi 15 kişilik yedek üye listesinde yer almayacak.

        Partide 1 Haziran saat 15.00'te YDK toplantısının da yapılması planlanıyor. Toplantıda, parti içi disiplin süreçlerinin ele alınması ve çeşitli ihraç taleplerinin görüşülmesi bekleniyor.

