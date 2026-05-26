        Bir ormanı yok eden büyük patlamanın sırrı hâlâ çözülemedi: 80 milyon ağaç nasıl devrildi?

        1908'de Sibirya semalarında meydana gelen dev patlama, milyonlarca ağacı yere serdi. Ancak ortada ne bir krater ne de kesin meteor kalıntısı bulunmaması, Tunguska olayını bugün bile çözülememiş bir vakaya dönüştürdü.

        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 09:19 Güncelleme:
        GÖKYÜZÜNDE BELİREN ATEŞ TOPU

        30 Haziran 1908 sabahı, Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Tunguska yakınlarında gökyüzünde dev bir ateş topu görüldü. Tanıklar, Güneş kadar parlak bir cismin hızla ilerlediğini, ardından büyük bir patlama sesi duyduklarını anlattı. Bazı tanık ifadelerinde gökyüzünün bir anda aydınlandığı, ardından büyük bir gürültü ve şok dalgasının geldiği aktarılıyor.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

        PATLAMA GENİŞ ALANDA HİSSEDİLDİ

        Patlamanın etkisi yalnızca olayın yaşandığı bölgeyle sınırlı kalmadı. Şok dalgası geniş bir alanda hissedildi, bazı bölgelerde camların kırıldığı ve insanların sarsıntıyla yere savrulduğu bildirildi. Araştırmalara göre patlamanın gücü birkaç megaton TNT seviyesindeydi ve bu, Tunguska olayını modern tarihin kaydedilmiş en büyük atmosferik patlamalarından biri haline getirdi.

        Fotoğrafta Tunguska patlamasının gerçek hali görülüyor. Kaynak: AP

        ORMAN BİR ANDA YERE SERİLDİ

        Patlamanın merkezine yakın bölgede yaklaşık 2 bin kilometrekareden fazla orman alanı büyük ölçüde yok oldu. Yaklaşık 80 milyon ağacın devrildiği belirtiliyor. Bölge havadan incelendiğinde ağaçların patlama merkezinden dışarı doğru yere yatmış olması dikkat çekti. Bu görüntü, sıradan bir yangın ya da fırtına değil, dev bir patlamanın yaşandığını ortaya koyan en önemli işaretlerden biri olarak değerlendirildi.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

        BÜYÜK PATLAMAYA RAĞMEN KRATER BULUNAMADI

        Tunguska olayını yıllarca gizemli yapan en önemli detay ise buydu: Bu büyüklükte bir patlamaya rağmen yerde klasik bir meteor krateri bulunamadı. Bilim insanları bölgeyi incelediklerinde devrilen ormanla karşılaştı ancak doğrudan çarpma izi göremedi. Bu durum, olayın ne olduğuna dair uzun yıllar tartışma yarattı.

        Olayın yaşandığı bölgenin Sibirya'nın oldukça uzak ve zorlu bir noktasında bulunması nedeniyle araştırmacılar bölgeye hemen ulaşamadı. Bilimsel incelemelerin yıllar sonra yapılabilmesi, Tunguska olayının uzun süre gizemini korumasına neden olan faktörlerden biri oldu.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

        EN GÜÇLÜ TEORİ: PATLAMA HAVADA OLDU

        Bilim insanlarının en güçlü açıklaması, gök cisminin atmosferde parçalanarak büyük bir hava patlaması yarattığı yönünde. Ancak bu teoriye rağmen olay yerinde büyük bir krater ya da kesin olarak doğrulanmış büyük meteor kalıntısı bulunamaması, Tunguska'yı bugün bile tartışmalı kılan detaylardan biri olarak gösteriliyor.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

        BUGÜN HÂLÂ KONUŞULUYOR

        Tunguska olayı bugün hâlâ asteroid tehdidi konuşulurken örnek gösterilen vakalardan biri. Bilim insanları, benzer büyüklükte bir atmosfer patlamasının günümüzde büyük bir şehrin üzerinde yaşanması halinde çok ciddi yıkıma yol açabileceğini belirtiyor. Bu nedenle Tunguska, yalnızca tarihin gizemli olaylarından biri değil, aynı zamanda Dünya'yı uzaydan gelebilecek tehditlere karşı koruma tartışmalarında da dikkatle incelenen bir örnek olarak görülüyor.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

        Haber kaynak: NASA, Britannica

