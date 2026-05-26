        Hürmüz gerilimi petrolü yeniden yükseltti

        Hürmüz gerilimi petrolü yeniden yükseltti

        ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırıları, Hürmüz Boğazı'nda gerilimi yeniden artırırken petrol fiyatları da yükselişe geçti

        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 07:29 Güncelleme:
        Hürmüz gerilimi petrolü yeniden yükseltti

        Petrol fiyatları, ABD’nin İran’a yönelik yeni askeri saldırılarının ardından yeniden yükselişe geçti. Saldırılar, Tahran ile Washington arasında Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına yönelik geçici bir anlaşma sağlanabileceğine dair umutları zayıflattı. Taraflar arasındaki görüşmelerin ise birkaç gün daha sürmesi bekleniyor.

        Küresel gösterge niteliğindeki Brent petrolün varil fiyatı, pazartesi günü yüzde 7’yi aşan düşüşün ardından toparlanarak yeniden 98 doların üzerine çıktı.

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran basınında Hürmüz Boğazı çevresinde patlamalar yaşandığına ilişkin haberlerin ardından yaptığı açıklamada, ABD güçlerinin füze fırlatma noktalarını ve mayın döşemeye çalışan tekneleri hedef aldığını bildirdi.

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da salı günü Hindistan’da gazetecilere yaptığı açıklamada, tarafların ilk taslak metin üzerindeki müzakereleri sürdürdüğünü belirtti. Rubio, görüşmelerin “birkaç gün daha” devam edeceğini ifade etti.

        Özgür Özel meclise yürüdü

        (İHA) Polis müdahalesinin ardından CHP Grup Başkanı Özgür Özel, genel merkezden ayrılırken yaptığı açıklamada, "Babaocağını geri almak üzere çıkıyoruz" dedi. Özel, daha sonra ekibi, partililer ve destek amacıyla genel merkeze giden vatandaşlar ile Meclis'e doğru yürüyüşe geçti.

