Hürmüz gerilimi petrolü yeniden yükseltti

Petrol fiyatları, ABD’nin İran’a yönelik yeni askeri saldırılarının ardından yeniden yükselişe geçti. Saldırılar, Tahran ile Washington arasında Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına yönelik geçici bir anlaşma sağlanabileceğine dair umutları zayıflattı. Taraflar arasındaki görüşmelerin ise birkaç gün daha sürmesi bekleniyor.

Küresel gösterge niteliğindeki Brent petrolün varil fiyatı, pazartesi günü yüzde 7’yi aşan düşüşün ardından toparlanarak yeniden 98 doların üzerine çıktı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran basınında Hürmüz Boğazı çevresinde patlamalar yaşandığına ilişkin haberlerin ardından yaptığı açıklamada, ABD güçlerinin füze fırlatma noktalarını ve mayın döşemeye çalışan tekneleri hedef aldığını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da salı günü Hindistan’da gazetecilere yaptığı açıklamada, tarafların ilk taslak metin üzerindeki müzakereleri sürdürdüğünü belirtti. Rubio, görüşmelerin “birkaç gün daha” devam edeceğini ifade etti.