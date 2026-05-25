Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.808,20 %4,89
        DOLAR 45,7240 %0,04
        EURO 53,0435 %0,01
        GRAM ALTIN 6.710,49 %1,20
        FAİZ 44,24 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 114,46 %3,06
        BITCOIN 77.298,00 %0,96
        GBP/TRY 61,9552 %0,65
        EUR/USD 1,1644 %0,35
        BRENT 97,49 %-5,84
        ÇEYREK ALTIN 10.971,65 %1,20
        Haberler Ekonomi Otomobil Tarihi zararın ardından Stellantis’ten 60 milyar Euro’luk hamle

        Tarihi zararın ardından Stellantis’ten 60 milyar Euro’luk hamle

        2025'te 22.3 milyar Euro ile tarihinin en büyük zararlarından birini açıklayan Stellantis, rotayı yeniden çizdi. Şirket, 'FaSTLAne 2030' stratejisi kapsamında 60 milyar Euro yatırım yaparak maliyetleri düşürmeyi, üretimi optimize etmeyi ve 60'tan fazla yeni modeli piyasaya sürmeyi hedefliyor. Stellantis'in yeni yol haritasında küresel işbirlikleri ise önemli yer tutuyor. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 08:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan

        Fiat Chrysler (FCA) ve PSA'nın 52 milyar dolarlık birleşmesi ile doğan otomotiv grubu Stellantis, 2025 yılındaki 22.3 milyar Euro'luk tarihi zararın ardından, önümüzdeki 5 yıllık döneme ilişkin kapsamlı bir yol haritası açıkladı.

        Stellantis’in kamuoyuna duyurduğu ‘FaSTLAne 2030’ planı kapsamında şirket, büyüme ve kârlılığı hızlandırmak amacıyla 60 milyar Euro’luk yatırım yapacak.

        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı Haberi Görüntüle

        Şirketin Auburn Hills’te bulunan Kuzey Amerika Genel Merkezi’nde düzenlenen Investor Day etkinliğinde tanıtılan yeni stratejik plan, müşteri odaklı yaklaşım, operasyonel verimlilik ve bölgesel güçlenme üzerine kuruldu.

        Stellantis’in yeni dönemde izleyeceği yol haritası 6 temel yapı taşı üzerine inşa edilecek. Bunlar, marka portföyünün yeniden yapılandırılması, küresel platform ve teknolojilere yatırım, stratejik iş birlikleri, üretim altyapısının optimize edilmesi, operasyonel mükemmeliyet ve bölgelerin güçlendirilmesi olarak sıralandı.

        Stellantis CEO’su Antonio Filosa, 'FaSTLAne 2030' planının uzun vadeli ve sürdürülebilir kârlı büyümeyi hedeflediğini belirterek, "Yaptığımız her işin merkezine müşteriyi koyuyoruz. Küresel ölçeğimiz, ilham veren markalarımız ve güçlü yerel ağımız sayesinde müşterilere heyecan, işlevsellik ve ulaşılabilirliği bir arada sunabilecek konumdayız" dedi.

        60’TAN FAZLA YENİ MODEL GELİYOR

        Şirketin yeni stratejisinde ürün yatırımları da önemli yer tutuyor. Stellantis, 2030 yılına kadar 60’tan fazla yeni model ve 50 önemli model yenilemesi gerçekleştirecek. Yeni ürün gamında 29 bataryalı elektrikli araç (BEV), 15 şarj edilebilir hibrit veya menzil uzatmalı elektrikli araç, 24 hibrit model ve 39 içten yanmalı motorlu/mild hibrit araç yer alacak.

        REKLAM
        Egea'nın yerine geliyorlar
        Egea'nın yerine geliyorlar Haberi Görüntüle

        Yeni dönemde Jeep, Ram, Peugeot ve Fiat markaları Stellantis’in küresel ölçekte en güçlü büyüme motorları olarak konumlandırılacak.

        Marka ve ürün yatırımlarının yüzde 70’i bu dört marka ile ticari araç birimi Pro One’a ayrılacak. Chrysler, Dodge, Citroën, Opel ve Alfa Romeo ise bölgesel güçlerini koruyarak ortak altyapılardan faydalanacak.

        Öte yandan, grubun İtalyan temsilcilerinden Maserati için de özel bir yol haritası hazırlandı. Şirket, lüks segmentte konumlanan markanın ürün gamına iki yeni E-segment model eklemeyi planlıyor.

        Maserati’nin detaylı gelecek stratejisi ise Aralık 2026’da Modena’da açıklanacak.

        24 MİLYAR EURO’LUK TEKNOLOJİ YATIRIMI

        Stellantis, önümüzdeki 5 yılda küresel platformlar, güç aktarma sistemleri ve yeni teknolojiler için 24 milyar Euro’nun üzerinde yatırım yapacağını duyurdu.

        REKLAM

        Bu rakam, şirketin toplam Ar-Ge ve sermaye yatırımlarının yüzde 40’ını oluşturacak.

        Şirketin yeni nesil modüler platform stratejisinde "STLA One" mimarisi öne çıkıyor. 2030 itibarıyla Stellantis’in küresel üretiminin yüzde 50’sinin üç küresel platform üzerinde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

        Güç aktarma tarafında ise hibrit, plug-in hibrit, elektrikli ve yüksek içten yanmalı motor seçenekleri birlikte sunulmaya devam edecek.

        Yapay zekâ destekli yeni nesil teknolojiler de FaSTLAne 2030 planının merkezinde yer alıyor.

        Bu kapsamda geliştirilen STLA Brain, STLA SmartCockpit ve STLA AutoDrive teknolojilerinin 2027’de devreye alınması planlanıyor. Stellantis, 2030 yılına kadar küresel üretimin yüzde 35’inin bu teknolojilerden en az biriyle donatılmış olmasını hedefliyor.

        ÇİN VE HİNDİSTAN İLE YENİ İŞ BİRLİKLERİ

        Stellantis’in yeni stratejisinde iş birlikleri de önemli rol oynuyor. Şirket, Leapmotor ile yürüttüğü ortaklığı büyütmeyi planlıyor. Bu kapsamda Madrid ve Zaragoza fabrikalarında üretim iş birlikleri gündeme gelirken, satın alma süreçlerinde de ortak hareket edilmesi hedefleniyor.

        Dongfeng ile Çin merkezli DPCA ortak girişimi kapsamında Peugeot ve Jeep modellerinin üretimi planlanırken, Avrupa merkezli yeni bir ortak girişimi de gündemde bulunuyor.

        REKLAM
        Fransız görünümlü Çinliler geliyor
        Fransız görünümlü Çinliler geliyor Haberi Görüntüle

        Ayrıca şirket, yüzde 51 hissesi Stellantis’e ait olacak Avrupa merkezli yeni bir ortak girişim kurmayı planlıyor. Bu yapı kapsamında dağıtım, mühendislik, satın alma ve kapasite paylaşımı alanlarında iş birliği yapılması hedeflenirken, ilk adımın “Made-in-Europe” gereklilikleri doğrultusunda Rennes fabrikasında atılması planlanıyor.

        Tata ile üretim, tedarik zinciri ve teknoloji alanlarında sinerji oluşturulması hedeflenirken, Jaguar Land Rover ile ise ABD’de ürün ve teknoloji geliştirme tarafında iş birliği fırsatları değerlendiriliyor.

        Stellantis ayrıca Qualcomm, NVIDIA, Uber, CATL, Wayve ve Mistral AI gibi teknoloji şirketleriyle de çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı.

        AVRUPA’DA KAPASİTE DÖNÜŞÜMÜ

        FaSTLAne 2030 planı kapsamında Stellantis, üretim altyapısını da yeniden şekillendirecek.

        Avrupa’da üretim kapasitesinin 800 bin adedin üzerinde azaltılması planlanırken, Poissy tesisinin yeniden yapılandırılması ve Madrid, Zaragoza ile Rennes fabrikalarındaki iş birlikleriyle kapasite kullanım oranlarının artırılması hedefleniyor.

        REKLAM

        24 AYDA ARAÇ GELİŞTİRME HEDEFİ

        Şirket, Avrupa’da kapasite kullanım oranını 2030 yılına kadar yüzde 60’tan yüzde 80’e yükseltmeyi planlıyor. ABD’de de benzer şekilde üretim hacmi artışıyla kapasite kullanım oranının yüzde 80’e çıkarılması hedefleniyor.

        Şirketin operasyonel hedefleri arasında araç geliştirme süreçlerinin hızlandırılması da yer alıyor. Stellantis, bugün 40 aya kadar uzayabilen geliştirme sürelerini 24 aya indirmeyi hedefliyor.

        Öte yandan şirketin kısa süre önce devreye aldığı yeni program kapsamında 2028’e kadar yıllık 6 milyar Euro maliyet azaltımı sağlanması amaçlanıyor.

        KÜRESEL GELİRLERİ ARTIRMAK İSTİYOR

        Stellantis, bölgeler bazında da büyüme hedeflerini açıkladı. Kuzey Amerika’da yüzde 25 gelir büyümesi hedefleyen şirket, dünyanın diğer bölgelerinde de gelir artışları için kolları sıvadı.

        Avrupa’da yüzde 15 gelir büyümesi hedeflenirken, Güney Amerika’da pick-up atağı ile büyüme planlanıyor. Orta Doğu ve Afrika'da ürün yerlileştirme stratejisi ve Asya’daki iş birliklerinden gerçekleştirilecek ithalatların artırılmasıyla yüzde 40 gelir büyümesi hedefleniyor.

        REKLAM

        Asya Pasifik bölgesinde ise stratejik iş birliklerinden yararlanarak düşük varlık yoğunluklu büyüme modeli oluşturulması ve diğer bölgeleri desteklemek amacıyla ürün ihracatının artırılması hedefleniyor.

        BÜYÜME DEĞİL TOPARLANMA PLANI

        Sonuç olarak, Stellantis’in açıkladığı 'FaSTLAne 2030' planı, ilk bakışta agresif bir büyüme stratejisi gibi görünse de, aslında şirketin son dönemde yaşadığı finansal ve operasyonel baskılara karşı hazırlanmış kapsamlı bir toparlanma planı niteliği taşıyor.

        Özellikle 2025’te açıklanan yaklaşık 22.3 milyar Euro’luk zarar, grubun mevcut yapısının sürdürülebilirliği konusunda ciddi soru işaretleri yaratmıştı.

        Bu nedenle Stellantis’in yeni dönemde odağını hacim büyütmekten çok verimlilik ve kârlılık eksenine çevirdiği görülüyor.

        Şirketin yatırımlarını tek başına üstlenmek yerine Leapmotor, Dongfeng, CATL, Qualcomm ve NVIDIA gibi oyuncularla ortaklık modelini büyütmesi ise, önümüzdeki dönemde Avrupalı diğer otomotiv şirketlerinin de izleyeceği bir yol trend haline gelebilir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        MİT'in Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonda 10 DEAŞ'lı yakalanarak Türkiye'ye getirildi

        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Suriye'de gerçekleştirilen operasyonla 'Kırmızı bültenle' aranan 10 DEAŞ'lı Türkiye'ye getirildi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'de 'mutlak butlan'ın ardından son gelişmeler
        CHP'de 'mutlak butlan'ın ardından son gelişmeler
        Mustafa Sandal’ın eski bacanağı 'Kırmızı bültenle yakalanmıştı... Cinayet olayında yeni görüntüler çıktı!
        Mustafa Sandal’ın eski bacanağı 'Kırmızı bültenle yakalanmıştı... Cinayet olayında yeni görüntüler çıktı!
        "Netanyahu Trump'ı etkilemekte zorluk çekiyor"
        "Netanyahu Trump'ı etkilemekte zorluk çekiyor"
        Bilgi Üniversitesi’ni kapatma kararı iptal edildi
        Bilgi Üniversitesi’ni kapatma kararı iptal edildi
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler için uyarı
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler için uyarı
        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu kesinleşti!
        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu kesinleşti!
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Oğlu ve sevgilisiyle tatilde
        Oğlu ve sevgilisiyle tatilde
        1920'lerde 'gençleştiriyor' diye uranyum satılıyordu
        1920'lerde 'gençleştiriyor' diye uranyum satılıyordu
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        Noa Lang'dan Galatasaray itirafı!
        Noa Lang'dan Galatasaray itirafı!
        Bu hatalar pilinizi eritiyor!
        Bu hatalar pilinizi eritiyor!
        Cannes'a şık kapanış
        Cannes'a şık kapanış
        Çorum FK, Süper Lig'de!
        Çorum FK, Süper Lig'de!
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Bursa'ya YHT için geri sayım
        Bursa'ya YHT için geri sayım
        "İkinci sınıf insan muamelesi görüyorum"
        "İkinci sınıf insan muamelesi görüyorum"
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı