Noa Lang'dan Galatasaray itirafı! Seçme sebebini açıkladı
Galatasaray'ın devre arasında Napoli'den kiraladığı ve satın alma opsiyonunu kullanmadığı Noa Lang, sarı-kırmızılılar hakkında bir itirafta bulundu ve seçme sebebini açıkladı.
Galatasaray'ın devre arasında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve sözleşmesinin bitmesinin ardından İtalyan ekibine geri dönen Noa Lang, ELF Voetbal'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"CONTE'NİN SİSTEMİ BANA UYMADI"
Beni takıma getirmek için gösterdiği muazzam çabalardan dolayı Antonio Conte'ye minnettarım. Böylesine büyük bir teknik direktör sizi istiyorsa, gidersiniz. Ama bazen işler olması gerektiği gibi oluyor. Baştan itibaren kanat oyuncuları olmadan bir sistemle oynadık. Sonuç olarak, hayatım boyunca alıştığımdan farklı bir rol oynamak zorunda kaldım. Bu da bana pek uymadı.
"NAPOLI'Yİ SEÇTİĞİM İÇİN PİŞMAN DEĞİLİM"
Napoli'yi seçtiğim için kesinlikle pişman değilim. Çok öğretici 6 ay geçirdim. Sadece dağlardaki hazırlık kampı bile. Mini turnuvalar, beşer kişilik maçlar, gol atma ve eğlenme üzerine kurulu bir antrenman tarzım vardı. Napoli'de beş gün boyunca topa dokunmadık. Her gün inanılmaz derecede sıkı antrenman yaptık. Bu sayede her maça hazır hissettim, çünkü en iyi formdaydım.
"KOEMAN G.SARAY'A GİTMEMİ DESTEKLEDİ"
Ben de harika anlar yaşadım ve Napoli'nin muhteşem bir kulüp olduğunu düşünüyorum, ancak kışın daha ileriye bakmam gerekiyordu. Dünya Kupası'na gitmek istiyorum. O zaman oyun süresi önemli. Milli takım teknik direktörüne (Ronald Koeman) Galatasaray'a gitme kararımdan bahsettim. O da tamamen destekledi, kulübü tanıyordu ve orada birkaç maç izlemişti. Zaten kulübün beklediğimden daha büyük olduğu konusunda beni uyarmıştı.
"KOEMAN GÜVENMESE KADROYA ÇAĞIRMAZDI"
Bu tepki bana iyi geldi. Şimdi 26 yaşındayım ve ikinci bir Dünya Kupası deneyimi yaşamak istiyorum. Milli takım teknik direktörünün bana güvendiğini bilmek beni mutlu ediyor. Yoksa beni her zaman kadroya çağırmazdı. Örneğin, Napoli'de daha az oynadığım dönemde. Ayrıca, transferim hakkında arkadaşım Brian Brobbey ile de oldukça sık konuştum.
Galatasaray'da 19 maça çıkan Hollandalı yıldız, 19 maçta 2 gol - 3 asistlik performans sergiledi ve 1.092 dakika sahada kaldı.