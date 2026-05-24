Noa Lang'dan Galatasaray itirafı! Seçme sebebini açıkladı

"CONTE'NİN SİSTEMİ BANA UYMADI"

Beni takıma getirmek için gösterdiği muazzam çabalardan dolayı Antonio Conte'ye minnettarım. Böylesine büyük bir teknik direktör sizi istiyorsa, gidersiniz. Ama bazen işler olması gerektiği gibi oluyor. Baştan itibaren kanat oyuncuları olmadan bir sistemle oynadık. Sonuç olarak, hayatım boyunca alıştığımdan farklı bir rol oynamak zorunda kaldım. Bu da bana pek uymadı.