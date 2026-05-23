        Ülkemizi gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş'ın 2. eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Siyah-beyazlılar bu turda ilk maçına 23 Temmuz'da çıkacak. Rövanş mücadelesi 30 Temmuz'da oynanacak. İşte Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri...

        Giriş: 23 Mayıs 2026 - 11:05
        Süper Lig'de sezonu 4. sırada tamamlayan Beşiktaş, lig üçüncüsü Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

        Siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'nde 2. eleme turundan itibaren boy gösterecek.

        Kura çekiminde seri başı olmayan Beşiktaş'ın bu turdaki muhtemel rakipleri belli oldu.

        Kura çekimi 17 Haziran'da gerçekleşecek. Beşiktaş ilk maçına 23 Temmuz'da çıkacak, rövanş maçı ise 30 Temmuz'da oynanacak.

        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri:

        Braga (Portekiz)

        Olympiakos (Yunanistan)

        Kopenhag (Danimarka)

        Ferencvaros (Macaristan)

        Viktoria Plzen (Çekya)

        Karabağ (Azerbaycan)

        Maccabi (İsrail)

        Anderlecht (Belçika)

        Pafos (Güney Kıbrıs)

        Rangers (İskoçya)

        Celtic (İskoçya)

        Midtjylland (Danimarka)

