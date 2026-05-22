Mahmut Tuncer: Ağabeyim taburcu oldu

Yurt dışı konserlerinin ardından İstanbul’daki evinde rahatsızlanan İbrahim Tatlıses, 7 Nisan'da geçirdiği ağır enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi altına alınmıştı. Süreç içinde safra kesesi ameliyatı da olan sanatçı, ilk tedavisinin ardından 22 Nisan'da taburcu edilmişti.

"ALLAH BİR DAHA DÜŞÜRMESİN"

Ardından bir süre fizik tedavi gören Tatlıses’i, meslektaşı Mahmut Tuncer hastanede ziyaret etti. Ziyaret sonrasında ünlü sanatçının taburcu olduğunu duyuran Tuncer, Tatlıses ile çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Tuncer paylaşımına, "28 lahmacun ve 1 yumurtalı köftemizle hastane serüveni sona erdi. Ağabeyim hastaneden taburcu oldu, Allah bir daha düşürmesin" notunu düştü.

REKLAM

Geçtiğimiz saatlerde İbrahim Tatlıses de kendi sosyal medya hesabından güncel bir fotoğrafını yayımlamıştı. Paylaşılan fotoğrafta ünlü türkücünün oldukça kilo verdiği görülmüştü.