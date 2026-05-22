        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Olympiakos - Fenerbahçe Beko: 79-61 (MAÇ SONUCU) - Fenerbahçe Final Four'a veda etti

        Olympiakos - Fenerbahçe Beko: 79-61 (MAÇ SONUCU)

        Fenerbahçe Beko, Atina'da düzenlenen Euroleague Final Four organizasyonunun yarı final maçında ev sahibi Yunan ekibi Olympiakos'a 79-61 mağlup olarak finale yükselme şansını kaçırdı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 22 Mayıs 2026 - 18:00 Güncelleme:
        F.Bahçe Atina'da finali kaçırdı

        Euroleague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, son şampiyon ünvanıyla geldiği Atina'daki Final Four'da umduğunu bulamadı. Yarı finalde ev sahibi Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşan sarı-lacivertliler, rakibine 79-61 yenilerek Final Four'a veda etti.

        Yunan ekibi mücadeleye 12-0’lık seriyle başladı. İkinci çeyrekte sarı-lacivertliler farkı eritmeye çalışsa da ilk yarı Olympiakos’un 33-24 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıya da 11-0’lık seriyle başlayan Georgios Bartzokas’ın öğrencileri, skoru 44-24’e getirdi. Fenerbahçe, Sarunas Jasikevicius’un müdahalelerinin ardından üçüncü çeyrekte 15-4’lük seri yakalasa da son periyoda 56-41 geride girdi. Final periyodunda da farkı kapatamayan sarı-lacivertliler, parkeden 18 sayı farkla mağlup ayrıldı.

        FİNAL MAÇI PAZAR 21.00'DE

        Fenerbahçe, böylece üst üste 2. kez şampiyon olma şansını kaçırdı. Finale yükselen Olympiakos, Real Madrid-Valencia eşleşmesinin galibiyle 24 Mayıs Pazar günü saat 21.00'de şampiyonluk için karşılaşacak.

        Salon: Telekom Center Athens

        Hakemler: Milan Nedovic, Sreten Radovic, Carlos Peruga

        Olympiakos: Thomas Walkup 2, Sasha Vezenkov 16, Kostas Papanikolau, Tyler Dorsey 15, Nikola Milutinov 6, Alec Peters 17, Cory Joseph, Donta Hall, Shaquielle McKissic 1, Tyrique Jones 2, Evan Fournier 10, Tyson Ward 10

        Başantrenör: Georgios Bartzokas

        Fenerbahçe: Nicolo Melli 7, Talen Horton-Tucker 16, Tarık Biberoviç 17, Devon Hall, Khem Birch 3, Wade Baldwin 10, Brandon Boston Jr, Nando de Colo 6, Onuralp Bitim, Mikael Jantunen, Chris Silva 2, Bonzie Colson

        Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

        1. Periyot: 18-12 (Olympiakos lehine)

        Devre: 22-24 (Olympiakos lehine)

        3. Periyot: 56-41 (Olympiakos lehine)

