YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul Bilgi Üniversitesinin kurucu vakfına mahkemece kayyım atanması üzerine 2547 sayılı Kanun’un ek 11. Maddesi gereğince alınan faaliyet izninin kaldırılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı bugünkü Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Yükseköğretim Kurulu, öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesi hususunda gerekli tedbirleri ivedilikle almaktadır.

Öğrencilerimizin yanı sıra üniversitemizde görev yapan idari ve akademik personele dair herhangi bir mağduriyete fırsat vermeden gerekli işlemler yerine getirilecektir.

Konuyla ilgili detaylı açıklamalar önümüzdeki günlerde yapılacak olup, kıymetli öğrencilerimizin, ailelerinin ve yükseköğretim camiasının süreçle ilgili doğru ve güncel bilgileri yalnızca Yükseköğretim Kurulunun resmî iletişim kanallarından takip etmelerini önemle rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ GARANTÖR ÜNİVERSİTE Mİ OLACAK?

YÖK'ten yapılan açıklamada, İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencilerinin garantör üniversite olan Mimar Sinan Üniversitesi'nde eğitimlerine devam edeceklerine dair resmi bir bilgi gelmedi.

GARANTÖR ÜNİVERSİTE NE DEMEK?

Vakıf yükseköğretim kurumunun faaliyetinin geçici olarak durdurulması halinde idaresinin, faaliyet izninin kaldırılması halinde öğrencilerinin de aktarılacağı kuruluş aşamasında devlet üniversitesinin yetkili organınca karara bağlanarak belirlenen devlet üniversitesini, üçüncü üniversite; faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumunun ilgili programlarında kayıtlı tüm öğrencilerin aktarımının ve eğitim öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi hususlarında garantör devlet üniversitesinin kapasitesinin yeterli olmadığı durumda öğrencilerinin aktarılacağı Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen devlet üniversitesini ifade eder.