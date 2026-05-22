Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması - Haberler

        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması

        Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılması üzerine YÖK'ten yapılan açıklamada, "Öğrencilerimizin yanı sıra üniversitemizde görev yapan idari ve akademik personele dair herhangi bir mağduriyete fırsat vermeden gerekli işlemler yerine getirilecektir" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Mayıs 2026 - 11:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması

        YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul Bilgi Üniversitesinin kurucu vakfına mahkemece kayyım atanması üzerine 2547 sayılı Kanun’un ek 11. Maddesi gereğince alınan faaliyet izninin kaldırılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı bugünkü Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

        Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı
        Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı

        Yükseköğretim Kurulu, öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesi hususunda gerekli tedbirleri ivedilikle almaktadır.

        Öğrencilerimizin yanı sıra üniversitemizde görev yapan idari ve akademik personele dair herhangi bir mağduriyete fırsat vermeden gerekli işlemler yerine getirilecektir.

        Konuyla ilgili detaylı açıklamalar önümüzdeki günlerde yapılacak olup, kıymetli öğrencilerimizin, ailelerinin ve yükseköğretim camiasının süreçle ilgili doğru ve güncel bilgileri yalnızca Yükseköğretim Kurulunun resmî iletişim kanallarından takip etmelerini önemle rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

        MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ GARANTÖR ÜNİVERSİTE Mİ OLACAK?

        YÖK'ten yapılan açıklamada, İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencilerinin garantör üniversite olan Mimar Sinan Üniversitesi'nde eğitimlerine devam edeceklerine dair resmi bir bilgi gelmedi.

        GARANTÖR ÜNİVERSİTE NE DEMEK?

        Vakıf yükseköğretim kurumunun faaliyetinin geçici olarak durdurulması halinde idaresinin, faaliyet izninin kaldırılması halinde öğrencilerinin de aktarılacağı kuruluş aşamasında devlet üniversitesinin yetkili organınca karara bağlanarak belirlenen devlet üniversitesini, üçüncü üniversite; faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumunun ilgili programlarında kayıtlı tüm öğrencilerin aktarımının ve eğitim öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi hususlarında garantör devlet üniversitesinin kapasitesinin yeterli olmadığı durumda öğrencilerinin aktarılacağı Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen devlet üniversitesini ifade eder.

        ÖNERİLEN VİDEO

        TAŞKIN RİSKİNE KARŞI KÖPRÜ YIKILIYOR

        Tokat'ta etkili olan yoğun yağışın ardından oluşabilecek taşkın riskine karşı Yeni Yeşil Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde, Yeşilırmak üzerinde bulunan köprünün kontrollü yıkımına başlandı.(DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Dursun Özbek'ten HT Spor'a özel açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'a özel açıklamalar!
        Özbek'ten Icardi ve Osimhen açıklaması!
        Özbek'ten Icardi ve Osimhen açıklaması!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Kadın doktoru bir kere dövdü! Taksit taksit ödeyecek!
        Kadın doktoru bir kere dövdü! Taksit taksit ödeyecek!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Hande Çinkitaş cinayetinde flaş gelişme! Katil baba yakalandı!
        Hande Çinkitaş cinayetinde flaş gelişme! Katil baba yakalandı!
        Milli futbolcu baba oluyor
        Milli futbolcu baba oluyor
        416 bin dolar ikramiye!
        416 bin dolar ikramiye!
        Araçta bu ekipmanlar yoksa ceza yiyebilirsiniz
        Araçta bu ekipmanlar yoksa ceza yiyebilirsiniz
        Bakan Çiftçi bayram tedbirlerini açıkladı
        Bakan Çiftçi bayram tedbirlerini açıkladı
        Yüzyıllar süren akraba evliliklerinin bedeli ‘Habsburg çenesi’ oldu
        Yüzyıllar süren akraba evliliklerinin bedeli ‘Habsburg çenesi’ oldu
        "Bizi daha üretken kılacak"
        "Bizi daha üretken kılacak"