Dursun Özbek, HT Spor'da konuştu: Şampiyonlar Ligi kupasını müzemize götürmek istiyoruz!

Üst üste 4 yıl şampiyon olan Galatasaray'ın Başkanı Dursun Aydın Özbek, şampiyonluk sonrası ilk özel röportajında HT Spor'a konuk oldu.

Sena Alkan'ın moderatörlüğünde HT Spor Program Müdürü Deniz Biricik, HT Spor Muhabiri Çağatay Çelik ve Habertürk Programcısı Esra Toptaş sordu, Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek cevapladı.

İşte Dursun Özbek'in HT Spor'a özel açıklamaları:

"Dursun Aydın Özbek, 1950 Şebinkarahisar doğumlu. Kelkit Vadisi’nde doğmuş, orada büyümüş bir kimliğim var. Çocukluk yıllarımın bir kısmı da orada geçti. Bizim bölge,fakir bir bölge rençberlikle geçinen, yoksul bir bölgeydi. Ailelerde göç veriyorlar. Babam da rahmetli İstanbul'a gelmiş. Tabi İstanbul'a geldikten sonra farklı bir dünyaya giriyorsunuz. Galatasaray Lisesi'nde okudum İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Makine Fakültesi'ni bitirdim "

"Babam biz küçükken vefat etti. Ben 13-14 yaşlarındaydım. O yaşlarda ailenin reisi olma sorumluluğunu da üstlendim çünkü ailenin en büyük çocuğuydum. Benim açımdan hayatın zorlu başlangıcı böyle oldu. Geçim derbi bir tarafta okula gideceksiniz tahsilinizi tamamlayacaksınız. Galatasaray Lisesi'nde yatılı olarak okudum tabi orada yatılı okumanın büyük bir özelliği var. Lisenin yapısı itibariyle baktığınız zaman sizi hayata en iyi şekilde hazırlayan bir yapısı var Galatasaray Lisesi'nin.

"GALATASARAY BAŞKANI OLMANIN HAYALİNİ KURARDIK"

"8 yıllık yatılı okul hayatım boyunca, gece uyumadan önce yaptığımız sohbetlerde hep Galatasaray başkanı olmanın hayalini kurardık. Peki neden böyle bir hayal kuruyorduk? Çünkü o dönemde merhum Selahattin Beyazıt, Galatasaray'ın başkanıydı. Aynı zamanda Türkiye’nin vergi rekortmeniydi; karizmatik, zımba gibi bir insandı ve Galatasaray Kulübü'nün başkanlığını yapıyordu."

"GALATASARAY'A KENDİMİ BORÇLU HİSSEDİYORUM"

"Mayıs ayında tekrardan seçimlerimiz var orada da adayım. Galatasaray Lisesi’nin bize verdiği bir emek var. Hayatımdaki en önemli dönem Galatasaray Lisesi'nde geçirdiğim dönem. Yetişmemizde çok büyük bir rolü var. Dolayısıyla ben de kendimi Galatasaray'a borçlu hissediyorum. Birçok dönemde Galatasaray'ın hizmetinde oldum."

"GALATASARAY'DA ŞAMPİYONLUK ESAS"

"Devraldığımız takım, bir önceki sene ligi 13. bitirmişti. Galatasaray'da her zaman şampiyonluk esastır. Özellikle futbolda başka bir hedefiniz olamaz. Şampiyon olmak olmazsa olmazınız. O iddiayla geldik. Takımda gerekli revizyonu yaparak son dört senelik hikayemiz orada başladı. Tabi yeni bir takım kurduk kurduğumuz takımla 2 sene üst üste şampiyon olduk sonrasında bazı destekler yaptık ve 2 seneyi daha şampiyon tamamladık. Hayal ettin mi derseniz evet Galatasaray'da şampiyonluk esas hayal etmeye bile gerek yok bu ceketi giydiğiniz zaman hedefiniz Galatasaray'ı şampiyon yapmak olduğu için hayalinde ötesinde bir emek sarf ettik arkadaşlarımla beraber."

"Büyük camialarda barışmanın ve sevgi ikliminin getirdiği bir şey bu. Yaptığımız en önemli işlerden bir tanesinin de bu olduğunu düşünüyorum. İnşallah bundan sonra da aynı sevgi iklimini devam ettirerek başarılarımıza ve şampiyonluklarımıza yenilerini ekleyeceğiz, önümüzdeki dönemde."

"KIRILMA NOKTASI OLAN BİRÇOK MAÇ VARDI"

"Ben hiçbir zaman aritmetik olarak şampiyonluk kesinleşmediği sürece ne “şampiyon olduk” havasına girerim ne de arkadaşlarımın böyle bir hava ve atmosfer içinde olmasını isterim. Antalya’yla oynadığımız, şampiyonluğumuzun kesinleştiği son maça kadar hiçbir zaman böyle bir hava ya da ambiyans içine girmedik. Konsantrasyonumuzu bozmadan işi son maça kadar götürdük. Kırılma noktası olan birçok maç var zaten. Önemli maçlardan bir tanesi de evimizde oynadığımız Fenerbahçe maçıydı. O maçı kazanınca tabii büyük bir mutluluk yaşadık."

"MAÇLARI İZLERKEN KİMYAMDA DEĞİŞİKLİK OLDUĞUNU HİSSEDİYORUM"

"Siz tuttuğunuz takımın maçını nasıl izliyorsunuz bilmiyorum ama ben Galatasaray maçlarını izlerken kimyamda değişiklik olduğunu hissediyorum. O heyecanla o şeyle maçı izliyorum. Her maçın tabi kendine özel anları var ama özellikle bu sene puan farkının da yakın gitmesinden dolayı heyecanı biraz arttırmıştı."

"EN HEYECANLANDIĞIM MAÇ ANTALYASPOR'DU"

"Bu sene en çok heyecanlandığım maç Antalyaspor maçıydı. Şampiyonlar Ligi’nde de burada oynadığımız Juventus maçından çok keyif almıştım."

"O İKİ MAÇ BENİ ÇOK ÜZDÜ"

"Bu sene içinde en çok üzüldüğüm maç, Kocaeli’nde kaybettiğimiz 2-1’lik maçtı. Tam performansı yakalamışken o maçla beraber gerçekten çok üzüldüm. Bir de Konya’da 2-0 kaybettiğimiz maç vardı. O iki maç beni üzmüştü. Ama tabii hayatın akışı içinde bunlar var. Yani bütün maçları kazanacaksınız diye bir şey yok. Bazı maçlar üzücü oluyor."

"GALATASARAY AVRUPA'DAKİ BAŞARISINI YUKARI TAŞIMAK ZORUNDADIR"

"Galatasaray’ın kuruluş hedefi içinde zaten Ali Sami Yen’in ortaya koyduğu misyon vardır: Türk olmayan takımları yenmek. Dolayısıyla Galatasaray’da hedef budur. Galatasaray, Avrupa’daki başarısını daha yukarıya taşımak zorundadır. Geçtiğimiz sezon son 16’ya kalarak bunu sağladık. Önümüzdeki sene de inşallah son 8’e ve daha yukarılara çıkmak için mücadele edeceğiz. Başaracağımıza inanıyorum."

"ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASINI MÜZEMİZE GÖTÜRMEK İSTİYORUZ"

"UEFA Kupası'nı alacağı pek kolay tahmin edilebilen bir şey değildi. Galatasaray'ın DNA'sında bunlar var. Galatasaray birçok ilkleri yapmış bir kulüp. Benim bu dönem, benden sonra gelecek arkadaşlarımızla birlikte, çok uzun bir vadede değil, mümkün olan en kısa sürede Şampiyonlar Ligi kupasını müzemize götürmek istiyoruz."

ICARDI AÇIKLAMASI

"Mauro Icardi, Galatasaray'a çok büyük hizmet verdi. Şampiyonluklarda katkısı var, bir nesli Galatasaraylı yaptı. Galatasaray'da istediği sevgi ve saygıyı gördü. O da bunu biliyor ve Galatasaray'ı çok seviyor. Kendisi ve menajeriyle buluştum. Teklifimizi yaptım. Galatasaray yarışmacı bir takım, takım hazırlanırken kriterler var. Performans, etik değerler... Bunları da dikkate alarak, teknik heyetin de görüşünü alarak teklif yaptık. Onların kararını bekliyoruz. Uzak Doğu'ya bir seyahate gitti. Dönüşte cevap verecek."

"KİMSENİN HADDİ DEĞİL"

Icardi oynama garantisi istedi mi?

Dursun Özbek: Böyle bir şey olamaz. Bir takımda kim olursa olsun, “sen bu takımda garanti oynayacaksın” diye bir cümle kurulamaz. Böyle bir ifadede kimse bulunamaz. Kimsenin haddi de değil. Galatasaray'a gelip “ben oynama garantisi istiyorum” diye yaklaşmak kabul edilemez bir şey.

OSIMHEN'İN TRANSFER SÜRECİ

"Sezon sonu, “Ben Galatasaray’da kalırım.” dedi. Biz tabii onu duyunca Napoli’yle konuşmaya başladık. Napoli Kulübü, Osimhen’in transferi için akreditif istedi. Ben kendi şirketimden... Bir kısmını peşin ödedik. 35 milyon Euro’luk akreditif açtık."

"BONSERVİS BEDELİNİ HAK EDEN BİR OYUNCU"

"Victor Osimhen, gösterdiği performansla ve ortaya koyduğu aidiyet duygusuyla bu bonservis bedelini hak eden bir sporcu, bir futbolcu olduğunu da ispatlamış vaziyette. Şampiyonluktaki önemli oyuncularımızdan bir tanesi."

"OSIMHEN'İ SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ!"

"Victor Osimhen'i satmayı düşünmüyoruz! Satmayı düşünmediğiniz bir oyuncuya fiyat biçmek, doğmamış futbolcuya don biçmek gibi..."

"GALATASARAY'I BU RİSKE SOKMAK İSTEMİYORUM"

"Sezon daha başlamadığı için birçok oyuncumuzla özellikle Avrupa kulüpleri ilgileniyor. Benim görüşüm şu; biz bir yolculuğa çıktık ve şu anda futboldaki bu yolculuğumuz son derece başarılı bir şekilde devam ediyor. Bu rüzgarı hiç eksiltmemek için takımın omurgasını bozmadan, eksik bölgelerimize transfer takviyesi yaparak özellikle Şampiyonlar Ligi’nde başarılı olmak istiyorum. Bahsettiğiniz oyunculardan birisini sattığınız zaman yerine ikame etmeniz lazım. Dolayısıyla bu ikamelerde zaman zaman istediğiniz performansı ve uyumu alamayabilirsiniz. Galatasaray’ı bu riske sokmak istemiyorum."

UĞURCAN ÇAKIR TRANSFERİ

"Uğurcan; kişiliğiyle, duruşuyla, efendiliğiyle çok muhteşem bir kardeşim. Bu bir tarafa… Devamlı da kendisini izliyorum. Kalede gösterdiği performansla, bütün bunlar yan yana geldiği zaman Galatasaray’a layık bir kaleci olarak hep öyle baktım Uğurcan’a. Onun için transferini yaparken de zerre kadar düşünmedim. Biraz da inat ettim orada transferde. Çünkü bir Ederson transferi söz konusuydu, ben tercihimi Uğurcan’dan yana kullandım."

"OKAN BURUK SON DERECE BAŞARILI BİR TEKNİK ADAM"

"Okan hoca daha önce Galatasaray'a futbolcu olarak hizmet etmiş biri. Futbolcu olarak çok büyük hizmetleri var. Okan Buruk son derece başarılı bir teknik adam. Dolayısıyla kendisini çok seviyoruz. Daha nice şampiyonluklara beraber yürüyeceğiz. Kendisi Galatasaray'a layık son derece başarılı bir teknik adam."

"Kulüpleri zora sokan hususlardan biri de şu... Şimdi herkes merak ediyor Galatasaray kimi transfer edecek? Bunu bilmek istiyorlar ya da tavsiyede bulunuyorlar şunu al bunu al diye. Transferin özelliği şöyle: gizli yapılmasında, oyuncu isminin zikredilmemesinde kulübün yararı var."

"10+4 UYGULAMASI KOLAY KABUL EDİLECEK BİR UYGULAMA DEĞİL"

"Federasyonun tekrardan düşünmesi lazım. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takım rakiplerimizde böyle bir kısıtlama yok. 10+4” uygulaması, ligdeki bütün takımlar için kolay kabul edilecek, uygun bir uygulama değil. Çünkü herkesin elinde yabancı oyuncu var."

"ADAMA GÖRE İŞ YAPAN BİR FELSEFEDE DEĞİLİZ"

"Lisede bazı yeni arkadaşlar var. 2022'de arkadaşlarımla beraber seçildik geldik o zamandan bu güne birçok şey yaptık. Bu gelişen sistem içinde ihtiyaç duyulan kişileri yönetime getirmeniz lazım. Yani işe göre, verilecek göreve göre liyakati olan kişiyi getirmek lazım. Yoksa adama göre iş yapan bir felsefede değiliz.

"Bugün Galatasaray’da bir başarıdan söz ediliyorsa bunun tek bir sebebi var. 2022’de söylediğimiz ve bilahare camiamızın da tasvip edip kabul ettiği bu sevgi iklimi. Barışmanın, birbirini sevmenin çok büyük faydasını gördük biz. Galatasaray’ın menfaatleri ve Galatasaray’ın büyümesi doğrultusunda hepimizin bir araya gelmesi lazım. Ben, camiamda bunu sağladığımı düşünüyorum."

"GALATASARAY'IN GELECEĞİNE HİZMET EDECEK"

"Galatasaray'ın 2000’e yakın sporcusu ve 17 branşı var. Biz bunu bir merkeze toplamakla hem daha kolay yönetilebilen hem de kompakt bir sistemi Galatasaray'a kazandırmış oluyoruz. Bu itibarla burası, Galatasaray'ın geleceğine hizmet edecek."

"STAT KAPASİTESİYLE İLGİLİ BİR ÇALIŞMAMIZ YOK"

" Kapasite artışı pek mümkün görünmüyor. Kale arkasında bazı koltukları kaldırıp ayakta seyretme durumu var ama o da UEFA kriterlerine takılıyor. Şu an bununla ilgili bir çalışmamız yok."

"98 MİLYON EURO TRİBÜN GELİRİMİZ VAR"

"Stat gelirlerimiz muhteşem bir seviyeye geldi. Çok rahatlıkla söyleyebilirim ki yılda 98 milyon euro tribün gelirimiz var. Buna localar da dahil. Nereden geliyor bu 98’e? 2022’de kulübe geldiğimizde 18,3 milyon euroydu. 18 nerede, 98 nerede? Buna localar, maç günü gelirleri, kombineler ve VIP gelirleri dahil; toplam 98 milyona ulaşıyor."

"HEDEFİMİZ BÜTÇEYİ 600 MİLYON EURO'YA ÇIKARMAK"

"400 milyon euroluk bir bütçe yönetiyoruz. Hedefimiz 600 milyon euroya çıkmak. Bu çok zor bir şey değil, sadece çalışmayı gerektiriyor. Bu transfer bütçesi değil, konsolide bütçe."

"OSIMHEN BİZE UĞURLU GELDİ"

"Ama iyi geliyor. Bakın, Osimhen için dediler ki: “Taraftar çıldırdı, Osimhen’i istiyor.” Osimhen de bize uğurlu geldi. Belki de zımnen bir çağrı yapıyor. İnşallah bu sene de buna bağlı olarak kupa gelir Galatasaray’a. Bunun için büyük emek sarf ediyoruz. Hakikaten bu, sadece Galatasaray’ın değil, ülkemizin de özlem duyduğu olaylardan biri. Avrupa’da olmak, Avrupa’dan Türkiye’ye kupalar getirmek..."

"CEFERIN'İN AÇIKLAMALARINDAN GURUR DUYDUM"

"UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in Galatasaray tarifini gördüm... Galatasaray Başkanı ve bir Türk insanı olarak gurur duydum ve çok sevindim. Ceferin'in bakışı, dünyadan Galatasaray'ın nasıl gözüktüğü... Son derece iyi bir imajımız var. Galatasaray daha iyi işler yapacaktır, aynı yürüyüşümüzü bozmamamız lazım."

FLORYA PROJESİNDEN NE KADAR GELİR BEKLENİYOR?

" Asgari bir gelir taahhüdü var Galatasaray’a. Bu, yaklaşık 300 milyon dolar civarında bir taahhüt. Hep yanlış anlaşılıyor; asgari alt limit bu. Ancak hasılat paylaşımı olduğu için bunun çok üzerinde bir gelir Galatasaray’ın kasasına girecek. Bu sözleşmeye bağlı olarak da zaten 50 milyon dolarını peşin almıştık. Bunun bir kısmını Bankalar Birliği yapılandırmasından çıkmak için kullandık. Yani Florya projesi, Galatasaray’a fayda üretmeye başladı. Florya projesinden gelecek parayı bir hesapta tutuyoruz. Buna “bloke hesap” diyoruz. Bu hesapta duran ana paraya hiç dokunmuyoruz. Sadece bunun neması, amatör sporlarda kullanılmak üzere yönetimin emrine verilecek. Bu da büyük bir para."

"BİR SEBEPTEN GELMEDİLER!"

"Yönetmelik gereği şampiyon olan takıma kupayı TFF Başkanı veya diğer yöneticiler verir. Bir sebepten gelmediler! Orada değilim ben! Türk futbol tarihinde önemli bir yer alacak Dünya Kupası oynanacak, gün sayıyoruz. Onu konuşmak yerine, TFF ve Milli Takım'ın ABD'de başarılı olmasını ve bizleri gururlandırmasını diliyorum. Oraya giden oyuncuların hepsinin gözlerinden öpüyorum. Türkiye'yi sevince boğacak sonuçlarla dönecekler."