Kadir İnanır entübe edildi
Geçtiğimiz günlerde zatürre teşhisiyle yoğun bakıma alınan usta sanatçı Kadir İnanır'ın entübe edildiği öğrenildi
Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Kadir İnanır, geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ta bulunan bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede ilk müdahalesi yapılan 77 yaşındaki oyuncu, doktorların kontrolü sonrasında yoğun bakım servisine alındı. Yapılan tetkiklerin ardından sanatçıya zatürre teşhisi konuldu. Sağlık durumu ciddileşen İnanır'ın entübe edildiği öğrenildi.
24 Mart 2024 tarihinde beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan Kadir İnanır, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Aylar süren tedavi sürecinin ardından taburcu edilen İnanır’ın, daha sonra gelişen akciğer enfeksiyonu nedeniyle yeniden tedavi gördüğü öğrenilmişti. Uzun süredir de fizik tedavi süreci devam eden usta oyuncunun, zaman zaman yakın dostlarıyla bir araya geldiği görüntüler kamuoyuna yansımıştı. Son olarak Coşkun Sabah, İnanır'ı ziyaret etmişti.