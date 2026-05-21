Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes-2026 Tatbikatı'nda açıklamalarda bulunuyor...

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes-2026 Tatbikatında açıklamalarda bulundu. Tatbikata katılan 50'nin üzerinde 1300 askeri personele teşekkür eden Erdoğan, "Türkiye olarak savaşa ve kaosa yatırım yapanların karşısında barışı ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz. Dünyada yeni dengeler yeni ittifaklar kuruluyor ama yeni bir düzen kurulamıyor. Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Mayıs 2026 - 13:04 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur

        Efes-2026 Tatbikatına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından başlıklar şöyle:

        "Bu yıl da 50 dost ülkeden, 1300'ün üzerinde askeri personel tatbikatımıza katılıyor. Türk ordusu, istiklalin ordusudur. Türk ordusu barışın ve istikrarın ordusudur. Türk ordusu tarih boyunca gittiği hiçbir yeri tahrip etmemiş aksine gittiği her yeri tamir etmiştir. İmar ve ihya etmiştir. Türk ordusu küresel ve bölgesel barışın, istikrarında en önemli güvencesidir.

        Güvenlik paradigmalarının değiştiği, hassas bir dönemden geçiyoruz. Dünyada yeni dengeler yeni ittifaklar kuruluyor ama yeni bir düzen kurulamıyor. Türkiye'nin adı, yeni dönemin müessir aktörlerinden biri olarak daha fazla öne çıkıyor. Başta bölgesel barış olmak üzere ülkemizi her konuda kilit konuma getirmeye çalışıyoruz. Ordumuzu güçlü ve donanımlı tutmanın bilincindeyiz.

        REKLAM

        Caydırıcılığımızı artırarak, savunma sanayinde başlattığımız atılım hamlemizi artırarak, savunma sanayinde karşılıklı fayda ve saygı zemininde dostlarımızla yeni ortaklıklarla, Türkiye'yi bu fırtınalı sulardan sahili selamete çıkarmak istiyoruz.

        Türkiye olarak savaşa ve kaosa yatırım yapanların karşısında barışı ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz. Gazze'de, Lübnan'da çoluk çocuk, kadın yaşlı demeden katleden soykırım şebekelerinin karşısında insanlığın müşterek değerlerini savunmaya devam edeceğiz.

        Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur. Biz bu güvenin sarsılmasına izin vermeyeceğiz. Bu düşüncelerle Efes-2026 Tatbikatına katılan dost ve müttefik ülkelere teşekkür ediyorum. Rabbim kahraman ordumuzu her zaman muvaffak eylesin."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Muazzez Bayhan kayıp değilmiş... Eski kocası öldürmüş!

        Konya'da, geçen yıl kaybolan 43 yaşındaki Muazzez Bayhan'ın, cezaevinden izinli çıkıp firar eden boşandığı 46 yaşındaki Münür Turhan tarafından başından tabancayla vurularak öldürülüp, dere yatağına gömüldüğü ortaya çıktı. 40'ın üzerinde suç kaydı olan Turhan'ın, 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası oldu...
        #Efes-2026 Tatbikatı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Yine yeniden Muriqi yarışı!
        Yine yeniden Muriqi yarışı!
        İddia: İran savunma sanayisi beklenenden hızlı toparlandı
        İddia: İran savunma sanayisi beklenenden hızlı toparlandı
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Udinese'den Nicolo Zaniolo kararı!
        Udinese'den Nicolo Zaniolo kararı!
        Ot biçme makinesiyle korkunç kaza! Karısının ölümüne neden oldu!
        Ot biçme makinesiyle korkunç kaza! Karısının ölümüne neden oldu!
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        4 bin kişilik cruise gemisinde hayatta kalma mücadelesi
        4 bin kişilik cruise gemisinde hayatta kalma mücadelesi
        Vergi düzenlemelerine dair teklif TBMM'de kabul edildi
        Vergi düzenlemelerine dair teklif TBMM'de kabul edildi
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        Kütahyalı'nın tutuklandığı soruşturmada yeni detaylar!
        Kütahyalı'nın tutuklandığı soruşturmada yeni detaylar!
        Haluk Levent hastaneye kaldırıldı
        Haluk Levent hastaneye kaldırıldı
        Akaryakıtta vergi kaybının önlenmesine yönelik teklif
        Akaryakıtta vergi kaybının önlenmesine yönelik teklif
        Ece eridi
        Ece eridi
        Oyunseverleri üzecek gelişme!
        Oyunseverleri üzecek gelişme!