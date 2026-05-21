Efes-2026 Tatbikatına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından başlıklar şöyle:

"Bu yıl da 50 dost ülkeden, 1300'ün üzerinde askeri personel tatbikatımıza katılıyor. Türk ordusu, istiklalin ordusudur. Türk ordusu barışın ve istikrarın ordusudur. Türk ordusu tarih boyunca gittiği hiçbir yeri tahrip etmemiş aksine gittiği her yeri tamir etmiştir. İmar ve ihya etmiştir. Türk ordusu küresel ve bölgesel barışın, istikrarında en önemli güvencesidir.

Güvenlik paradigmalarının değiştiği, hassas bir dönemden geçiyoruz. Dünyada yeni dengeler yeni ittifaklar kuruluyor ama yeni bir düzen kurulamıyor. Türkiye'nin adı, yeni dönemin müessir aktörlerinden biri olarak daha fazla öne çıkıyor. Başta bölgesel barış olmak üzere ülkemizi her konuda kilit konuma getirmeye çalışıyoruz. Ordumuzu güçlü ve donanımlı tutmanın bilincindeyiz.

Caydırıcılığımızı artırarak, savunma sanayinde başlattığımız atılım hamlemizi artırarak, savunma sanayinde karşılıklı fayda ve saygı zemininde dostlarımızla yeni ortaklıklarla, Türkiye'yi bu fırtınalı sulardan sahili selamete çıkarmak istiyoruz.

Türkiye olarak savaşa ve kaosa yatırım yapanların karşısında barışı ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz. Gazze'de, Lübnan'da çoluk çocuk, kadın yaşlı demeden katleden soykırım şebekelerinin karşısında insanlığın müşterek değerlerini savunmaya devam edeceğiz.

Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur. Biz bu güvenin sarsılmasına izin vermeyeceğiz. Bu düşüncelerle Efes-2026 Tatbikatına katılan dost ve müttefik ülkelere teşekkür ediyorum. Rabbim kahraman ordumuzu her zaman muvaffak eylesin."