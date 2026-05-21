        Haberler Yaşam Dünyanın en zehirli gölü: Tanzanya'daki Natron Gölü canlıları taşa çeviriyor!

        Tanzanya'nın kuzeyinde yer alan Natron Gölü, kıyısına yaklaşan canlıları adeta taşa çeviren ürkütücü yapısıyla dünyanın en ölümcül göllerinden biri olarak biliniyor. Suyunun pH değeri amonyak seviyesine ulaşan bu doğa harikası, gördüğü her canlıyı mumyalıyor. İşte bu ilginç gölün sırrını sizin için derledik...

        Giriş: 21 Mayıs 2026 - 14:23 Güncelleme:
        Doğanın en tuhaf manzaralarından birine ev sahipliği yapan Natron Gölü, suya temas eden hayvanları heykele dönüştürüyor. Antik Mısırlıların mumyalama tekniğini andıran bu doğal süreç, bilim dünyasını hâlâ şaşırtmaya devam ediyor. Detaylar haberimizin devamında...

        CANLILARI TAŞA ÇEVİREN GİZEMLİ GÖL

        Tanzanya'nın kuzeyinde, Kenya sınırına yakın bir noktada bulunan Natron Gölü, dünya üzerindeki en sıra dışı su kütlelerinden biri olarak kabul ediliyor.

        Göl, ilk bakışta turuncu ve kırmızı tonlarıyla büyüleyici bir görüntü sunsa da bu güzelliğin arkasında ölümcül bir kimyasal yapı saklı.

        SUYUN SICAKLIĞI 60 DERECEYİ BULUYOR

        Yakındaki Ol Doinyo Lengai Yanardağı'ndan akan mineraller, gölün suyunu olağanüstü bir hâle getiriyor. Suyun sıcaklığı zaman zaman 60 dereceye kadar çıkarken, pH değeri 10,5'e ulaşıyor.

        Bu seviye, amonyağa yakın bir alkalilik anlamına geliyor ve insan derisini saniyeler içinde yakabiliyor.

        DOĞAL BİR MUMYALAMA SÜRECİ

        Gölün asıl ürkütücü özelliği ise canlılar üzerindeki etkisi. Suya düşen veya kıyıya yaklaşan kuşlar, yarasalar ve küçük memeliler, yüksek sodyum karbonat oranı nedeniyle adeta taşlaşıyor.

        Antik Mısırlıların mumyalama işleminde kullandığı "natron" tuzuyla aynı bileşimi taşıyan bu su, ölen canlıları olduğu yerde koruyor ve onları heykele dönüştürüyor.

        FOTOĞRAFÇININ KARELERİ DÜNYAYA DUYURDU

        İngiliz fotoğrafçı Nick Brandt, 2013 yılında çektiği fotoğraflarla bu gölün gizemini tüm dünyaya tanıttı. Brandt'in objektifine yansıyan taşlaşmış flamingolar, kartallar ve yarasalar, sanki bir film sahnesinden fırlamış gibi gerçek dışı bir atmosfer yaratıyor.

        ÖLÜMCÜL SULAR, MİLYONLARCA FLAMİNGOYA YUVA OLUYOR

        Tüm bu olumsuzluklara rağmen Natron Gölü, paradoksal biçimde küçük flamingolar için dünyanın en önemli üreme alanı konumunda.

        Dünyadaki küçük flamingo nüfusunun yaklaşık yüzde 75'i bu gölde yumurtluyor. Diğer hayvanların asla yaklaşamadığı bu ortam, yırtıcılardan uzak güvenli bir yuva sunarak flamingoları koruyor.

        ZİYARETÇİLER İÇİN UYARILAR

        Gölün eşsiz manzarası her yıl meraklı turistleri kendine çekiyor. Ancak yetkililer, ziyaretçilerin suya dokunmaması ve kıyıya yalnızca rehber eşliğinde yaklaşması konusunda sık sık uyarıda bulunuyor.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        MGM'den 15 kent için "sarı" alarm verildi!
        Yine yeniden Muriqi yarışı!
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Petro'dan İsrailli bakana "Nazi" benzetmesi
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Udinese'den Nicolo Zaniolo kararı!
        Ot biçme makinesiyle korkunç kaza! Karısının ölümüne neden oldu!
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        İddia: İran savunma sanayii beklenenden hızlı toparlandı
        4 bin kişilik cruise gemisinde hayatta kalma mücadelesi
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Vergi düzenlemelerine dair teklif TBMM'de kabul edildi
        Kütahyalı'nın tutuklandığı soruşturmada yeni detaylar!
        Haluk Levent hastaneye kaldırıldı
        Ece eridi
