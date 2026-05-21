        Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer yarışı: Vedat Muriqi

        Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer yarışı: Vedat Muriqi

        Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde bir kez daha karşı karşıya geldi... Ezeli rakiplerin 2019'da olduğu gibi Mallorca forması giyen Vedat Muriqi'in durumunu yakından takip ettiği iddia edildi. İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Mayıs 2026 - 12:22 Güncelleme:
        Trendyol Süper Lig'de sezonun bitmesinin ardından gözler yapılacak transferlere çevrildi...

        Santrfor takviyesi yapacağı bilinen Fenerbahçe'nin ve Victor Osimhen'in arkasına kaliteli bir yedek arayan Galatasaray'ın, transferde karşı karşıya geldiği iddia edildi.

        VEDAT MURIQI YARIŞI!

        İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre; Fenerbahçe ve Galatasaray Vedat Muriqi'i yakın takibe aldı.

        İki takımın da bu transferi bitirmek istediği ve oyuncunun İspanya'daki durumuna göre süreci hızlandırabileceği kaydedildi.

        2019'DA F.BAHÇE KADROSUNA KATTI

        Ezeli rakipler 2019 yazında Kosovalı santrfor için yine yarışa girmiş, kazanan ise Fenerbahçe olmuştu.

        23 Mayıs'ta Oviedo ile karşılaşacak Mallorca'nın, La Liga'dan düşüp düşmeyeceği oynanacak diğer maçlara göre şekillenecek.

        36 MAÇTA 22 GOL ATTI

        32 yaşındaki santrfor bu sezon La Liga'da 36 maçta 22 gol - 1 asistlik performans sergiledi ve 3 bin 47 dakika sahada kaldı.

        Kulübüyle 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Kosovalı yıldızın güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon Euro...

        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Akaryakıtta vergi kaybının önlenmesine yönelik teklif
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Udinese'den Nicolo Zaniolo kararı!
        Yayalara çarptı! Feci kazada can kaybı!
        Ot biçme makinesiyle korkunç kaza! Karısının ölümüne neden oldu!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Ece eridi
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Vergi düzenlemelerine dair teklif TBMM'de kabul edildi
        Kütahyalı'nın tutuklandığı soruşturmada yeni detaylar!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Oyunseverleri üzecek gelişme!
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        4 bin kişilik cruise gemisinde hayatta kalma mücadelesi
        Haluk Levent hastaneye kaldırıldı
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        İddia: Trump'ın ekibinden Trump'a "İran'la anlaş" baskısı
        Axios: Trump ile Netanyahu gergin ve zor bir görüşme yaptı
