Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer yarışı: Vedat Muriqi
Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde bir kez daha karşı karşıya geldi... Ezeli rakiplerin 2019'da olduğu gibi Mallorca forması giyen Vedat Muriqi'in durumunu yakından takip ettiği iddia edildi. İşte tüm detaylar...
Trendyol Süper Lig'de sezonun bitmesinin ardından gözler yapılacak transferlere çevrildi...
Santrfor takviyesi yapacağı bilinen Fenerbahçe'nin ve Victor Osimhen'in arkasına kaliteli bir yedek arayan Galatasaray'ın, transferde karşı karşıya geldiği iddia edildi.
VEDAT MURIQI YARIŞI!
İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre; Fenerbahçe ve Galatasaray Vedat Muriqi'i yakın takibe aldı.
İki takımın da bu transferi bitirmek istediği ve oyuncunun İspanya'daki durumuna göre süreci hızlandırabileceği kaydedildi.
2019'DA F.BAHÇE KADROSUNA KATTI
Ezeli rakipler 2019 yazında Kosovalı santrfor için yine yarışa girmiş, kazanan ise Fenerbahçe olmuştu.
23 Mayıs'ta Oviedo ile karşılaşacak Mallorca'nın, La Liga'dan düşüp düşmeyeceği oynanacak diğer maçlara göre şekillenecek.