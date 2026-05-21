Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika Eskişehir haberleri: Yayalara çarptı! Feci kazada can kaybı! | Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Yayalara çarptı! Feci kazada can kaybı!

        Eskişehir'de korkunç bir kaza meydana geldi. Olayda hafif ticari aracın çarptığı 3 yayadan 71 yaşındaki Şerafettin Tüten hayatını kaybetti. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21 Mayıs 2026 - 11:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yayalara çarptı! Feci kazada can kaybı!

        Eskişehir'de hafif ticari aracın çarptığı 3 yayadan Şerafettin Tüten (71) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        DHA'nın haberine göre kaza, dün saat 15.30 sıralarında Tepebaşı ilçesinde meydana geldi. Hatice A., sokağa dönerken kullandığı hafif ticari aracın kontrolünü kaybetti.

        Araç sırasıyla yolun karşına geçmek isteyen Halime M.’ye (57), yolda yürüyen Vildan K.’ye (34) ve kaldırımdaki Şerafettin Tüten'e çarptıktan sonra apartman duvarına vurdu. Şerafettin Tüten araçla duvar arasına sıkıştı.

        REKLAM

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalelerini kaza yerinde yaptığı 3 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Hastanede tedavisi süren yaralılardan Şerafettin Tüten, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

        KAZA KAMERADA

        Bu arada kaza, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sokaktan kontrolsüz dönüş yapan hafif ticari aracın sırayla 2 yayaya çarptığı, birini bir süre kaput üzerinde taşıyıp savurduğu, ardından ise kaldırımda yürüyen Şerafettin Tüten’e çarparak apartman duvarına sıkıştırdığı görüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bakanlıktan ABB'ye 1,6 milyon lira ceza

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca Özel Çevre Koruma bölgesi sınırları içindeki Mogan Gölü'ne atık su deşarj edildiği gerekçesiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) 1 milyon 678 bin TL ceza uygulandı. (DHA)

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Oyunseverleri üzecek gelişme!
        Oyunseverleri üzecek gelişme!
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        Kütahyalı'nın tutuklandığı soruşturmada yeni detaylar!
        Kütahyalı'nın tutuklandığı soruşturmada yeni detaylar!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Vergi düzenlemelerine dair teklif TBMM'de kabul edildi
        Vergi düzenlemelerine dair teklif TBMM'de kabul edildi
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        AFAD: 464 ev ile 42 iş yeri boşaltıldı! Baraj taşkını alarmı!
        AFAD: 464 ev ile 42 iş yeri boşaltıldı! Baraj taşkını alarmı!
        4 bin kişilik cruise gemisinde hayatta kalma mücadelesi
        4 bin kişilik cruise gemisinde hayatta kalma mücadelesi
        Haluk Levent hastaneye kaldırıldı
        Haluk Levent hastaneye kaldırıldı
        Doğumlar dip yaptı
        Doğumlar dip yaptı
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        Dışişleri'nden İsrailli bakana tepki
        Dışişleri'nden İsrailli bakana tepki
        1979'dan bu yana ilk kez!
        1979'dan bu yana ilk kez!
        İddia: Trump'ın ekibinden Trump'a "İran'la anlaş" baskısı
        İddia: Trump'ın ekibinden Trump'a "İran'la anlaş" baskısı
        Axios: Trump ile Netanyahu gergin ve zor bir görüşme yaptı
        Axios: Trump ile Netanyahu gergin ve zor bir görüşme yaptı
        'Palyaço'lu gönderme
        'Palyaço'lu gönderme