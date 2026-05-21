Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.972,99 %-0,28
        DOLAR 45,6154 %0,04
        EURO 53,0745 %0,09
        GRAM ALTIN 6.630,18 %-0,46
        FAİZ 43,63 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 109,97 %-1,16
        BITCOIN 77.559,00 %-0,13
        GBP/TRY 61,3905 %0,15
        EUR/USD 1,1598 %-0,22
        BRENT 106,35 %1,27
        ÇEYREK ALTIN 10.839,98 %-0,46
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Doğurganlık hızı tarihi düşük seviyede

        Doğurganlık hızı tarihi düşük seviyede

        2025 yılında doğum sayısı 895 bin 374'e düşerken, toplam doğurganlık hızı 1,42 çocukla rekor düşük seviyeye indi. Şanlıurfa 3,15 ile en yüksek, Bartın 1,09 ile en düşük doğurganlık hızına sahip il oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Mayıs 2026 - 10:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğumlar dip yaptı

        Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2025 yılı doğum istatistiklerine göre, ülkede geçen yıl doğan bebek sayısı 895 bin 374 oldu. Bu rakam, önceki yıllardaki düşüş trendinin devam ettiğini ve doğum sayısının dip seviyelere indiğini gösterdi. Doğan bebeklerin yüzde 51,4’ü erkek, yüzde 48,6’sı kız olarak kayıtlara geçti.

        Temel Doğurganlık Göstergeleri (Türkiye Geneli)

        Gösterge 2025 2024 2020 2010 2001
        Doğum Sayısı 895.374 940.273 1.120.430 1.261.169 1.323.341
        Kaba Doğum Hızı (binde) 10,4 11,0 13,4 17,2 20,3
        Toplam Doğurganlık Hızı (çocuk) 1,42 1,49 1,77 2,08 2,38
        Adölesan Doğurganlık Hızı (binde) 9 10 15 34 49
        Annenin Ortalama Yaşı 29,4 29,3 29,0 27,7 26,7
        İlk Doğumdaki Ortalama Anne Yaşı 27,5 27,3 26,5 - -

        NÜFUSUN YENİLENME EŞİĞİNİN ALTINDA

        TÜİK verilerine göre kaba doğum hızı binde 10,4 seviyesine geriledi. 2001 yılında binde 20,3 olan kaba doğum hızı, 24 yılda önemli ölçüde azaldı. Toplam doğurganlık hızı ise 1,42 çocuk olarak gerçekleşti. Bir kadının doğurganlık döneminde doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden bu oran, 2001’de 2,38 iken 2014’ten itibaren aralıksız düşüş göstererek nüfusun yenilenme eşiği olan 2,10’un oldukça altına indi.

        URFA İLK SIRADA

        İllere göre dağılıma bakıldığında toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 3,15 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Bu ili 2,53 çocuk ile Şırnak ve 2,23 çocuk ile Mardin izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,09 çocuk ile Bartın olarak kayıtlara geçti. Bartın’ı 1,10 çocuk ile İzmir, 1,11 çocuk ile Eskişehir, Ankara ve Zonguldak takip etti. 2025 yılında 76 ilde toplam doğurganlık hızı 2,10’un altında kaldı. Bu oranların 1,50’nin altında olduğu il sayısı da 59’a yükseldi. Üç çocuk ve üzerinde doğurganlık hızına sahip il sayısı ise sadece Şanlıurfa ile sınırlı kaldı.

        REKLAM

        En Yüksek Doğurganlık Hızına Sahip İller

        Sıra İl Toplam Doğurganlık Hızı
        1 Şanlıurfa 3,15
        2 Şırnak 2,53
        3 Mardin 2,23

        En Düşük Doğurganlık Hızına Sahip İller

        Sıra İl Toplam Doğurganlık Hızı
        1 Bartın 1,09
        2 İzmir 1,10
        3 Eskişehir / Ankara / Zonguldak 1,11

        Annenin ortalama yaşı 29,4’e, ilk doğumdaki ortalama anne yaşı ise 27,5’e yükseldi. 2001’de annenin ortalama yaşı 26,7, ilk doğumdaki ortalama yaş ise daha düşük seviyelerdeydi. İlk doğumdaki ortalama anne yaşının en yüksek olduğu il 29,0 ile Artvin olurken, bunu 28,9 yaş ile İstanbul ve Tunceli izledi. En düşük ortalama yaş ise 24,4 ile Şanlıurfa’da görüldü. Bu ili 24,7 ile Ağrı ve 24,9 ile Muş takip etti.

        Adölesan doğurganlık hızı da belirgin şekilde geriledi. 2001’de binde 49 olan bu oran, 2025’te binde 9’a düştü. Yaşa özel doğurganlık hızının en yüksek olduğu grup ise binde 96 ile 25-29 yaş aralığı oldu. Bu durum, doğurganlığın daha ileri yaşlara kaydığını ortaya koydu.

        YOĞUN KENTLERDE HIZ DAHA DÜŞÜK

        Kent-kır ayrımına göre yoğun kentlerde toplam doğurganlık hızı 1,33 çocuk, orta yoğun kentlerde 1,53 çocuk, kır alanlarında ise 1,75 çocuk olarak ölçüldü. Annenin eğitim durumuna göre incelendiğinde ise yüksek öğretim mezunu annelerde doğurganlık hızı 1,24 çocuk olurken, ilkokul mezunu annelerde bu oran 2,51 çocuk seviyesinde gerçekleşti.

        Doğumların yüzde 3,3’ü çoğul doğum olarak kayıtlara geçti ve bu doğumların büyük çoğunluğu ikiz bebeklerden oluştu. Doğum sırasına göre ise 2025’te doğumların yüzde 42,8’i annenin ilk doğumu, yüzde 30,5’i ikinci, yüzde 15,5’i üçüncü ve yüzde 10,8’i dördüncü ve üzeri doğumlar şeklinde dağıldı. Annenin son iki doğumu arasındaki ortalama süre 4,8 yıl oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Üst geçitten sarkan afiş motosiklet sürücüsüne çarptı

        Üst geçitten sarkan afiş motosiklet sürücüsüne çarptı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Vergi düzenlemelerine dair teklif TBMM'de kabul edildi
        Vergi düzenlemelerine dair teklif TBMM'de kabul edildi
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        AFAD: 464 ev ile 42 iş yeri boşaltıldı! Baraj taşkını alarmı!
        AFAD: 464 ev ile 42 iş yeri boşaltıldı! Baraj taşkını alarmı!
        Dışişleri'nden İsrailli bakana tepki
        Dışişleri'nden İsrailli bakana tepki
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        İddia: Trump'ın ekibinden Trump'a "İran'la anlaş" baskısı
        İddia: Trump'ın ekibinden Trump'a "İran'la anlaş" baskısı
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Axios: Trump ile Netanyahu gergin ve zor bir görüşme yaptı
        Axios: Trump ile Netanyahu gergin ve zor bir görüşme yaptı
        1979'dan bu yana ilk kez!
        1979'dan bu yana ilk kez!
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        Aziz Yıldırım'dan teknik direktör açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan teknik direktör açıklaması!
        Haluk Levent hastaneye kaldırıldı
        Haluk Levent hastaneye kaldırıldı
        'Palyaço'lu gönderme
        'Palyaço'lu gönderme
        Avrupa Ligi'nde şampiyon Aston Villa!
        Avrupa Ligi'nde şampiyon Aston Villa!
        Sağanak yağmur uyarısı! Sel ve su baskını tehlikesi
        Sağanak yağmur uyarısı! Sel ve su baskını tehlikesi
        Jeff Bezos: Milyarderler şeytanlaştırılıyor
        Jeff Bezos: Milyarderler şeytanlaştırılıyor
        "Sizi bekliyoruz"
        "Sizi bekliyoruz"