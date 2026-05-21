Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya 1979'dan bu yana ilk kez! ABD Başkanı Trump Tayvan lideri ile görüşeceğini söyledi | Dış Haberler

        1979'dan bu yana ilk kez! ABD Başkanı Trump Tayvan lideri ile görüşeceğini söyledi

        ABD Başkanı Trump, Pekin'e gerçekleştirdiği tarihi ziyaretten günler sonra Tayvan'a yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, onlarca yıllık diplomatik teamüllerden ayrılarak Tayvan lideri Lai Ching-te ile görüşeceğini söyledi. ABD ve Tayvan liderleri, Washington'ın 1979'da diplomatik tanımayı Taipei'den Pekin'e kaydırmasından bu yana doğrudan görüşmedi

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 21 Mayıs 2026 - 07:41 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1979'dan bu yana ilk kez!

        ABD Başkanı Donald Trump, Tayvan Devlet Başkanı Lai Ching-te ile görüşeceğini söyledi. Böyle bir adım, bir ABD lideri açısından emsalsiz olacak ve Washington ile Pekin arasındaki ilişkileri sarsabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

        Trump, Maryland'deki Joint Base Andrews üssünde Air Force One'a binmeden önce gazetecilerin Lai hakkındaki sorusuna, "Onunla konuşacağım"” yanıtını verdi. "Herkesle konuşurum… Tayvan sorununu ele alacağız" dedi.

        Trump'ın açıklamalarına yönelik Reuters'a yanıt veren Tayvan Dışişleri Bakanlığı, Lai'nin ABD lideriyle görüşmekten memnuniyet duyacağını bildirdi.

        1979'DAN BU YANA DOĞRUDAN TEMAS KURULMADI

        ABD ve Tayvan devlet başkanları, Washington'ın 1979 yılında diplomatik tanımayı Taipei'den Pekin'e kaydırmasından bu yana doğrudan temas kurmadı. Ancak Trump, 2016 sonunda başkan seçilmişken dönemin Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile görüşerek onlarca yıllık diplomatik teamülü bozmuştu.

        Söz konusu telefon görüşmesinin ardından Çin hükümeti ABD yönetimine resmi şikayette bulunmuş, Trump'ın geçiş ekibi ise görüşmenin önemini küçümsemeye çalışmıştı.

        Pekin yönetimi, demokratik şekilde yönetilen ada üzerinde kontrol sağlamak için güç kullanma seçeneğinden hiçbir zaman vazgeçmedi. Çin, Tayvan'ı Çin ordusunun olası bir müdahalesine karşı caydırmak amacıyla süregelen ABD askeri desteğinden uzun süredir rahatsızlık duyuyor.

        Trump'ın açıklamaları, son bir hafta içinde Lai ile görüşme niyetini ikinci kez dile getirişi oldu. Bu durum, Trump'ın geçen hafta Çin lideri Xi Jinping ile görüştükten sonra yaptığı ilk açıklamanın dil sürçmesi olabileceğine dair yorumları da ortadan kaldırdı.

        Konuya yakın bir kaynağa göre iki lider arasında henüz resmi bir görüşme planlanmış değil.

        Beyaz Saray, böyle bir görüşmenin ne zaman gerçekleşebileceği ya da hangi konuların ele alınacağına ilişkin sorulara yanıt vermedi. Washington'daki Çin Büyükelçiliği de yorum talebine karşılık vermedi.

        Trump yönetimi yetkilileri, Trump'ın Tayvan'a diğer tüm ABD başkanlarından daha fazla silah satışına onay verdiğini belirtiyor. Ancak Trump aynı zamanda gelecekteki silah satışlarını "çok iyi bir pazarlık kozu" olarak tanımlıyor.

        Trump, Xi ile ilişkisini defalarca "harika" olarak nitelendirdi. Geçen haftaki Pekin ziyaretinin ardından Trump, Tayvan'a yapılması planlanan ve değeri 14 milyar dolara kadar ulaşabilecek büyük çaplı silah satışına devam edip etmeyeceğine henüz karar vermediğini söyledi. Bu durum, ABD'nin Tayvan'a desteğine ilişkin belirsizlikleri artırdı.

        Pekin'in, Trump'a baskı yapmak amacıyla, Pentagon'un politika müsteşarı Elbridge Colby'nin yaz aylarında Çin'e yapması planlanan olası ziyarete onay vermeyi ertelediği bildiriliyor. Financial Times'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Pekin, Trump silah satışına ilişkin kararını netleştirene kadar Colby'nin ziyaretine onay veremeyeceği mesajını Washington'a iletti.

        "HİÇBİR ÜLKENİN TAYVAN'I İLHAK ETME HAKKI YOK"

        Çin'in ayrılıkçı olarak gördüğü Lai, Trump ile görüşme fırsatı bulursa hükümetinin Tayvan Boğazı'ndaki mevcut statükoyu korumaya bağlı olduğunu söyleyeceğini belirtti. Lai ayrıca Hint-Pasifik bölgesindeki büyük askeri yığınak nedeniyle barışı bozan tarafın Çin olduğunu ifade etti.

        Lai, "Hiçbir ülkenin Tayvan'ı ilhak etme hakkı yoktur. Tayvan halkı demokratik ve özgür bir yaşam tarzını benimsiyor; demokrasi ve özgürlük provokasyon olarak görülmemeli" dedi.

        ABD yasalarına göre Washington yönetimi, Tayvan'ın kendisini savunabilmesi için gerekli imkanları sağlamakla yükümlü. Hem Cumhuriyetçi hem Demokrat Kongre üyeleri, Trump yönetimine silah satışlarını sürdürme çağrısı yaptı.

        Tayvan'ın ABD açısından stratejik önemini ortaya koyan bir diğer unsur ise ticaret hacmi. 23 milyon nüfuslu ada, 1,4 milyar nüfuslu Çin'in ardından ABD'nin en büyük dördüncü ticaret ortağı konumunda bulunuyor. Bu ticaretin büyük bölümü ise küresel ekonomiyi besleyen gelişmiş yarı iletkenlerin ABD’ye ihracatına dayanıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Boğaz'da tüple dalış yaptı... Midye uğruna ölüm!

        İstanbul'da Beşiktaş Arnavutköy Sahili'nde, midye salyangoz toplamak için denize tüple dalış yapan Cemil Salman kayboldu. Arama çalışmalarının 10'uncu saatinde, Salman'ın cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu (ATK) morguna gönderildi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Savaşın faturası işçiye
        Savaşın faturası işçiye
        Avrupa Ligi'nde şampiyon Aston Villa!
        Avrupa Ligi'nde şampiyon Aston Villa!
        Dışişleri'nden İsrailli bakana tepki
        Dışişleri'nden İsrailli bakana tepki
        Aziz Yıldırım'dan teknik direktör açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan teknik direktör açıklaması!
        Sağanak nedeniyle müstakil ev çöktü: 1 ölü, 3 yaralı
        Sağanak nedeniyle müstakil ev çöktü: 1 ölü, 3 yaralı
        Haluk Levent, yoğun bakıma alındı
        Haluk Levent, yoğun bakıma alındı
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Okan Buruk'a İtalya'dan sürpriz talip!
        Okan Buruk'a İtalya'dan sürpriz talip!
        İtiraf eski eşten geldi
        İtiraf eski eşten geldi
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Trabzonspor ilk transferini açıkladı!
        Trabzonspor ilk transferini açıkladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        "Onlardan doğru yanıt almalıyız"
        "Onlardan doğru yanıt almalıyız"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Borçlarımızı sıfırlayacağız!"
        "Borçlarımızı sıfırlayacağız!"
        Taşkına karşı köprü yıkılıyor! Jandarmadan megafonlarla uyarı!
        Taşkına karşı köprü yıkılıyor! Jandarmadan megafonlarla uyarı!
        "Allah ıslah etsin"
        "Allah ıslah etsin"
        Oksijen maskeli Veliaht Prenses
        Oksijen maskeli Veliaht Prenses
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        "İçimin yağları eridi"
        "İçimin yağları eridi"