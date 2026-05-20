İstanbul'da oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde Freiburg ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İngiliz temsilcisi 3-0 kazandı.

Aston Villa'ya zaferi getiren golleri 41. dakikada Youri Tielemans, 45+3'te Emiliano Buendia ve 58'de ise Morgan Rogers kaydetti.

ŞAMPİYON ASTON VILLA!

Bu sonuçla birlikte Aston Villa, Avrupa'nın 2 numaralı organizasyonunda şampiyonluğa ulaşarak 1982-1983 sezonunda kazanılan UEFA Süper Kupa'dan bu yana uluslararası bir turnuvada ilk defa kupayı müzesine götürdü.

İNGİLİZLER, İSTANBUL'DA YİNE FİNAL KAYBETMEDİ

5. kez bir UEFA organizasyonunun finaline ev sahipliği yapan İstanbul'dan zaferle ayrılan taraf yine İngilizler oldu.

İstanbul'da gerçekleştirilen finallerin 4'ünde İngilizler mutlu sona ulaştı. Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve UEFA Avrupa Ligi'nde 2'şer kez finali organize eden İstanbul, 1 kez de UEFA Süper Kupa'ya ev sahipliği yaptı.

İstanbul'da 2 kez final oynayan Liverpool, 2005 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin yanı sıra 2019 yılında oynanan UEFA Süper Kupa maçını kazandı.

Manchester City, İtalya ekibi Inter'i 1-0 mağlup ederek tarihinin ilk UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını evine götürdü.

İngiliz ekipleri sadece 2009 yılında Shakhtar Donetsk ve Werder Bremen arasında oynanan UEFA Kupası finalinde yer almadı.

UNAI EMERY REKORUNU GELİŞTİRDİ

UEFA Avrupa Ligi'nde yaşadığı 4 şampiyonlukla adı kupayla özdeşleşen İspanyol teknik adam Unia Emery, Freiburg zaferi sonrası 5. kupasını aldı ve "kupayı en fazla kazanan teknik direktör" rekorunu geliştirdi.

Turnuvada 6 kez final oynayan 54 yaşındaki Emery, Sevilla ile 2014, 2015, 2016'da, Villarreal ile de 2021'de kupayı kazanırken, 2019'da ise Arsenal ile finalde kaybetti. Emery, son olarak 2026'da da bu kupayı kaldırdı ve 6 finalden 5'inde zaferle ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada rakip yarı alanda buluştuğu topla hücuma çıkan Rogers'ın şutunda kaleci gole izin vermedi.

17. dakikada kullanılan serbest vuruşta ceza sahasında Aston Villa savunmasının çevirdiği topa ceza yayı önünde Höfler sert vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.

34. dakikada Aston Villa'nın çıkarken kaptırdığı topta Manzambi'nin ceza sahası dışından şutunu kaleci Emiliano Martinez kurtardı.

41. dakikada Aston Villa'nın golü geldi. Sol taraftan köşe vuruşunu paslaşarak kullanan İngiliz ekibinde Rogers'ın ceza sahasına gönderdiği topa Tielemans gelişine düzgün vurarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

45+3. dakikada Aston Villa skoru 2-0 yaptı. McGinn'in sağ taraftan pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Buendia'nın sol ayağıyla şık vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin köşesinden ağlara gitti: 0-2

Karşılaşmanın ilk yarısı İngiliz ekibinin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

58. dakikada Aston Villa skoru 3-0 yaptı. Soldan gelişen atakta Buendia'nın içeri çevirdiği topa altıpas içinde dokunan Rogers topu ağlara gönderdi.

70. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte topa yükselen Onana'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

75. dakikada Aston Villa bir kez daha gole yaklaştı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Buendia müsait pozisyonda meşin yuvarlağı kalecinin yanında auta attı.

Müsabakayı 3-0 kazanan Aston Villa, kupanın sahibi oldu.