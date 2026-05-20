Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.029,54 %-2,35
        DOLAR 45,5973 %0,04
        EURO 52,9078 %-0,03
        GRAM ALTIN 6.563,49 %-0,08
        FAİZ 43,50 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 110,55 %2,33
        BITCOIN 77.257,00 %0,38
        GBP/TRY 61,1033 %0,02
        EUR/USD 1,1598 %-0,06
        BRENT 109,89 %-1,25
        ÇEYREK ALTIN 10.731,56 %-0,08
        Haberler Ekonomi Emlak Konutta reel düşüş devam ediyor

        Konutta reel düşüş devam ediyor

        Konut Fiyat Endeksi, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8 oranında arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 26,6 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 4,3 oranında azaldı. Konutta son 27 ayın 26'sında reel düşüş görüldü

        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 10:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konutta reel düşüş devam ediyor

        TCMB, nisan ayına dair Konut Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Endeks, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8 oranında arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 26,6 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 4,3 oranında azaldı. Konutta son 27 ayın 26'sında reel düşüş görüldü.

        YENİ KİRACI ENDEKSİ DE REEL GERİLEMEDE

        Yeni Kiracı Kira Endeksi de nisanda reel düşüş yaşadı. 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 oranında artan YKKE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 31,7 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 0,5 oranında azaldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Hurda cipi pembeye boyadı, nişanlısına çeyiz hediyesi yaptı

        Hurda cipi pembeye boyadı, nişanlısına çeyiz hediyesi yaptı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Malatya'da korkutan deprem!
        Malatya'da korkutan deprem!
        Yasa dışı bahis operasyonunda yeni perde
        Yasa dışı bahis operasyonunda yeni perde
        İran: Savaşa dönüş çok daha fazla sürprize sahne olacak
        İran: Savaşa dönüş çok daha fazla sürprize sahne olacak
        "İsrail Sumud Filosu'nun Gazze mesajından korktu"
        "İsrail Sumud Filosu'nun Gazze mesajından korktu"
        Putin ve Xi bir arada
        Putin ve Xi bir arada
        Aziz Yıldırım'dan stat müjdesi!
        Aziz Yıldırım'dan stat müjdesi!
        10 yıl önce kayboldu... En yakını gözaltında!
        10 yıl önce kayboldu... En yakını gözaltında!
        En erken ve en geç evlenen iller belli oldu
        En erken ve en geç evlenen iller belli oldu
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        Eşiyle camları siliyordu... Yaşlı adamın trajik sonu!
        Eşiyle camları siliyordu... Yaşlı adamın trajik sonu!
        Görünmez mesai: Evdeki ‘zihinsel yük’ü azaltmanın yolları
        Görünmez mesai: Evdeki ‘zihinsel yük’ü azaltmanın yolları
        İşin aslı ortaya çıktı
        İşin aslı ortaya çıktı
        İnternetin en gizemli bulmacalarından biri
        İnternetin en gizemli bulmacalarından biri
        Yolda yürürken acıyla irkildi!
        Yolda yürürken acıyla irkildi!
        "Düet süreci sıkıntılı geçti"
        "Düet süreci sıkıntılı geçti"
        Evde gündelikçi çalıştıranlar dikkat!
        Evde gündelikçi çalıştıranlar dikkat!
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        "Son derece endişe verici"
        "Son derece endişe verici"
        Şarkıcı Çelik'in manzarası
        Şarkıcı Çelik'in manzarası