Konutta reel düşüş devam ediyor

TCMB, nisan ayına dair Konut Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Endeks, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8 oranında arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 26,6 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 4,3 oranında azaldı. Konutta son 27 ayın 26'sında reel düşüş görüldü.

YENİ KİRACI ENDEKSİ DE REEL GERİLEMEDE

Yeni Kiracı Kira Endeksi de nisanda reel düşüş yaşadı. 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 oranında artan YKKE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 31,7 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 0,5 oranında azaldı.